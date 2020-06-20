Auburn Enlarged City School District

Auburn Enlarged City School District

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Jillian S. Alberici

Sydney M. Alberici

Tyler K. Albert

Claire E. Alexander

George L. Amerman III

Dashawn K. Andam

Davyse K. Andam

Asia Jean Arnaldo

Brooklyn Ayala

Corey B. Bacon

Jason P. Baranick

Ryleigh Renee Barnes

Shaheed R. Beal

Genevieve Anne Beard

Nathaniel M. Bellnier

Ciara R. Bertollini

Emily A. Bieganowski

Andrew Louis Bishuk

Ryan Patrick Blatchley

Claire E. Bonilla

Nia S. Boothman

Brendan S. Brahney

David Michael Brant

Kailee R. Brooks

Claire Elizabeth Brundage

Daniel S. Buchanan II

Ross R. Burgmaster

Alexis P. Burke

Alexa M. Bushallow

Kayla Brooke Bushallow

Jullian A. Butler

Michael A. Calarco

Brent M. Calhoun

Alexis Ann Calkins

Sierra L. Capron

Cole A. Carpenter

Jeremy T. Casterline

Ian C. Chisholm

Gregory C. Church

Makayla M. Church

Genevieve E. Cioci

William P. Clark

Dallas C. Clink

Jaelynn Rose Coleman

Patrick D. Connelly

Keyshin Cooper

Sarah N. Costello

Jeffrey S. Crawford

Kiley S. Crehan

Shakeam N. Cunningham

Xavier L. Currier

Jeremiah M. Czyz

James A. Dauenhauer

Griffin B. Dautrich

Madalyn M. Dean

Emor L. DeCann

Noah C. Decker

Madison C. Dedrick

Cameron Kent Defendorf

Anthony Joseph DeRegis

Matthew David DeRegis

Lucille E. Descoteaux

Hannah Catherine Diego

Jude P. Diffin

Carly J. Dolan

Bridget K. Donnelly

Emma N. Donovan

Alexa M. Driscoll

Brayden Robert DuBray

Rosaleigh E. Dygert

Kiyyasia Z. Elien

Maryah K. Emery

Michael A. Emmart, Jr.

Thomas Jackson Engle

Ashley Lynn Erskin

Erick A. Estevez-Mejia

Heléna M. Evans-Murphy

Kaleb R. Fasce

Ryan T. Fedigan

Lucas James Fedyshyn

Victoria Ivy Elizabeth Fiduccia

Michael J. Fimano

William Timothy Foster

Ellie P. Fraher

Briona C. France

Andrew Charles Freedman

Megan M. Fuller

Nathan Alexander Garrigan

Meghan Rose Giannotta

Destiny Falicia Glasgow

Kasey M. Gleason

Alexis D. Gonnella

Madison Malina Graves

Brianna Caylin Griffin

Sarah N. Griffin

Jamyr Jordan Grimes

James John Grimes III

Sage M. Haines

Alexis A. Hales

Madison Regina Hall

Tre Dranoel Hamilton

Jadan Olivia Hand

Jacob T. Harvey

Chris Jordan Hawkins

Dallas A Hayden

Aniya L. Haynes

Lucas Wade Heintz

Emmagene Heidi Henry

Dante A. Herndon

Aaron Hill

Robert G. Hill V

Christian A. Hilton

Carrissa Dina Hlywa

Cameron J. Hodson

Kaylee Elizabeth Beatrice Hodson

Lucas J. Hogan

Cash J. Holtby II

Jeffrey Joseph Howard Jr.

Kacie Elizabeth Hulik

Makayla Lorraine Huntley

Elizabeth Harley Hutchins

Vincent M. Hyde

Nicholas Anthony Indelicato

Emily Jane Iversen

Ian Janas

Tyler J. Jasniewski

Anthony Q. Jennings

Erick James Jewell

Jaylend Xavier Jillson

Damien Jeffery Joslyn

Mackenzie M. Karschner

John Douglas Keba

Karissa M. Kehoe

Adrienne R. Kelly

Erin N. Kennedy

Jaedian L. Kirby

James P. Klink

DJ Walker Koller

Aaron William Kowal

Randy J. Krahn

Matthew D. Kulis

Noah Reed Laforce

Julian W. Laird

Bradley J. Lawrence

John R. LeFever

Kiarah Lenton

Joseph Victor Leonti

Noah R. Lewis

Dante J. Liberatore

Skyler James E. Liddle

Jack Lieber

Justin R. Lockhart

Noah R. Long

Caleb S. Lounsbury

Abigail Eliana Love

Teirnan Jane Love

Daniel Patrick Lovell

Keegan Kristopher Maas

Caitlyn Nicole Major

Abigail Lynn Marinelli

Lauren C. Marinelli

James S. Mark

Morgan Michelle Marl

Noah J. Marr

Trevor Scott Marshfield

Dezarae Morena Michelle Martinez

Gabrielle A. Martinez

Keanna Latrice Mason

Laura Rose McConnell

Gavyn D. E. McDonald

Gabrielle Rose McGinn

Dennazhia McLeod

Connor Michael McMillan

Cami Mae Lyn Meyers

Joseph E. Meyers II

Jaden C. Miglionica

Anna M. Miles

Samantha Jamie Miles

Ashley Mary Mohan

Katelyn E. Montone

Jack B. Moochler

Gavin Sé Moody

Tristan G. Morgan

Charles Michael Moskov

Trevor W. Mosley

Bryce X. Muhlnickel

Bailey Catherine Murphy

Logan A. Murphy

Reanna Jane Myers

Dillion Michael Nagel

Connor W. Neagle

Alexander Nicholas Nedza

Caroline Ann Netti

Claire Linda Netti

Hailey M. Newman

Emma R. Nolan

Makayla Rose Nolan

Cody Jacob Nye

Brianna Morgan Packard

Alina R. Palmer

Deanna Wynn Palmer

Kayden M. Parry

Div Yogesh Patel

Kaylee C. Pellizzeri

De'Kawon L. Pertilla

Ryan M. Phillips

Amber L. Pidlypchak

Thomas E. Pilbeam

Nicholas J. Pipher

Jakob W. Podfigurny

Reagan E. Polcovich

Brandon M. Prairie

Klender Robert Quezada Barco

Ana L. Quispe Yeren

Emylee J. Raymond

Sydnee J. Raymond

Kurtis John Reilley

Miranda D. Reilley

Jordan C. Rhyanes

Brycen M. Richardson-Ouimette

Dream Kyra-Beth Ripley

Madelyn H. Risley

Kehinne Celtic Robinson

Joshua D. Roth

Kathryn C. Rotko

Nakia C. Rouse

Jacob Warren Roy

Jacob D. Sanders

Liam J. Sanders

Emily Rose Sbelgio

Kate O. Scanlan

Gabriella M. Scharett

Nicholas R. Schattinger

Kaeleigh Marie Sciria

Hailey L. Shepherd

Alisa Lynn Sheridan

Isaiah T. Simpson

Jacob T. Simpson

Brianna Lynn Sloan

Joshua D. Smalley

Allison E. Smith

Marissa C. Smith

Phyllicia Caroline Smith

Ryan Stephen Smith

Lily Katherine Jane Snyder

Marlee E. Solomon

Owen R. Spearing

Lillianna Spin

Nathan W. Stoelzel

Patrick Charles Stotler Jr.

Devante Jamal Strachan

Jayme T. Streeter

Brittani Lyn Sullivan

Abigail L. Swartwood

Cole T. Symonds

Richard James Szakalski III

Donovan H. Tanner

Rachel M. Tarby

Morgan J. Thompson

Hunter R. Tubbert

Chelsie M. Vanfleet

Clarence R. VanOstrand IV

Kevonna G. Vanderpool-Oliver

Aldia Velasquez-Perez

Caitlyn Mary Vermeulen

Crystal R. Vernon

Lucas P. Vrooman

Brandon M. Webster

Nadia Weiner-Smithler

Tah'niqua A. Whitfield-Muhammad

Sydney L. Whitford

Joshua W. Whiting

Jack H. Wilkinson

Aaron J. Williams

Jazmyn Ariana Williams

Trynazia L. Williams

Ibrahim J. Williams II

Patrick O. Willis

Makenna H. Wilson

Jaya L. Wittwer

Zachary A. Wlad

Ashley M. Wood

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