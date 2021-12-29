Cayuga County-area scholastic honors for Dec. 29, 2021

COLGATE UNIVERSITY
Dean's Award with Distinction
• Clarence VanOstrand, of Auburn, a graduate of Auburn High School who is a chemistry major
• Hailey Wilkinson, of Auburn, a graduate of Auburn High School who is an economics major
• Jenna Mapley, of Port Byron, a graduate of Dana L. West Jr.-Sr. High School who is an education major
MANSFIELD UNIVERSITY
Dean's list
• Samantha Ball, of Weedsport, majoring in music-music education
• Lily Vernon, of Cayuga, majoring in music-music education
MYNDERSE ACADEMY
Scholar Athlete Team Awards
Varsity boy’s cross-country, Coach Densmore (team GPA 94%): Avinash James, Deven James, Nicholas Jastrzab, Matthew Mahoney, Kyan Powers, Ryan Wylie, Joseph Yancey
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Varsity girl’s cross-country, Coach Densmore (team GPA 94%): Madison Cosentino, Lillian Dombrowski, Ramona Goncz, Lauren Olmstead, Faith Rhinehart
Varsity football, Coach Caraher (team GPA 92%): Jack Anderson, Alessio Cambareri, Colin Cusson, Nicolo Franzone, GriffinHilimire, Joseph Jang, Logan Jock, Blayze Keefer, Luke Olschewske, Logan Pettingill, Dominick Pistor, Thomas Rowley, Jaydan Ryrko, Maximus Santana, Robert Whitton
Varsity volleyball, Coach Esposito (team GPA 96%): Kaitlyn Biccum, Alyvia Christensen, Janya Dyson, Kierstyn Hager, Sydney Haust, Norah Linehan, Megan Marley, Bridget Miller
Varsity golf, Coach Brewer (team GPA 95%): Joseph Andrews, Matthew Bogart, Michael Bogart, Jacob Hutchins, Troy Kabat, William Korzeniewski, Luke Spinner
Varsity tennis, Coach Redding (team GPA 97%): Bridget Aceto, Eleka Goncz, Flora Lin, Amy Mahoney, Holly Marriott, Abigail Palmer, Sydney Partee, Leah Redding
Varsity girls’ soccer, Coach Morrin (team GPA 97%): Myah Herron, Kelly Kohberger, Grace Lando, Darby Lukowski, Abigail Lynch, Lauren McDermott, Morgan O'Brien, Sarena Pagan, Sophie Palladino, Jacqueline Sinicropi, Amelia Reese, Jillian Tandle, Madelyn Verkey, Peyton Verkey, Gabriella Wirth, Kamryn Zellers
Varsity boys’ soccer, Coach Doell (team GPA 93%): Tyler Beach, Domenic Bruni, Mason Buckley, Jamison Cifaratta, Matthew Ehresman, Ryan Furletti, Broden Herron, Philip Love, Rowan Markel, Branson Mestan, Carson Montoney, Blake Petrocci, Jacob Prayne, Nicholas Quill, Thomas Rook, Devin Smith, Noah Smith, Liam Tanner, Karter Ticconi, Jariel Ubiles
MORAVIA HIGH SCHOOL
Grade nine
High honor: Hailey Adams, Alexander Almeida, Vivian Amos, Jacob Anderson, Joseph Baylor, Molly Bieling, Hunter Boyden, Dawson Carr, Koryn Caza, Zachary Conklin, Daisy Drake, Kemper Fairweather, Douglas Fitzsimmons, Christopher Garrow, Olivia Genson, Emily Griffin, Benjamin Hack, Sophie Hanson, Jessalyn Jones, Annelise Kraan, Lillian Miller, Donovan Miner, Wyatt Moore, Elizabeth Morgan, Emilio Oralls, Thomas Palmer, Nicholas Plue, Scott Raymond, Noah Shreffler, Lily Stryker, Emma Townsend, Brandon Vasquez, Patrik Walters, Frank Williams
Honor: Ava Albanese, Kyle Beardsley, Waqar Bodlah, Xinzu Chen, Octavius Cobb, Julius Jones, Riley Jones, Hunter Kelley, Mason Kratzer, Evelyn Ottaviano, Alyssa Palmer, Lucian Shea, Melissa Smith, Westin Walker, Logan Wells, Nathan Witten
Grade 10
High honor: Samantha Amedeo, Emma Beckley, Bailee Brown, MaKenna Caza, Michael Chambers, Christopher Conklin, Cole Cuddeback, Haley Drake, Allyssa Gettel, Jackson Hares-Ryan, Frederick Hess, Tayden Johnson-Stayton, Allison Kehoe, Aiden Kelly, Reagan Lamphere, Katelynne Lamphier, Luke Landis, Allison Manning, Megan Marsh, Kaylee Miner, Daniel Murphy, Drew Nye, Alexis Partridge, Kyler Proper, Kaden Robinson, Kaiden Sharpsteen, Gwendolyn Sisson, Jordan Smith, Abram Wasileski
Honor: Yeremi Alvarez Ramirez, Tyler Bell, Daniel Clarke, Drew Famoly, Madison Guinta, Gabriella Heim, Ethan Hudson, Kalie Kratzer, Trinity Maier, Kylie McLachlan, Brie Perez, Thomas Quaile, Olivia Russo, Mya Stewart, Gabrielle Thilburg, Corbin Walters, Trey Winters, Natalie Wright
Grade 11
High honor: Kyler Adams, Heidi Andersen, Julia Anderson, Bethany Baran, Logan Bell, Hassan Bodlah, Thomas Burgman Jr., Elijah Burke, Dallas Carr, Samantha Evener, Lindsey Gentilcore, Zachary Griffin, Ashley Grobelny, Chloe Hanson, Grace Ike, Bailey Karlik, Corinne Leonard, Marissa Magill, Brayden Mason, James Nalley, Shy’Anne Rhodes, Elizabeth Steigerwald, Amber Tibbits, Joy Weed, Caitlin Whaley
Honor: Sierra Benson, Aydin Bushey, Nolan Coningsby, Lita Drake, Samantha Fragala, Jenna Grey, Ella Harriger, Keelan McKeon, Jade Moffitt, Kyle Phillips, Aydan Scudder, Gabriel Shreffler, Kayleigh Utter
Grade 12
High honor: Andrea Auble, Abigail Axton, Emely Bacon, Isobella Banerjee, Katherine Baylor, Grace Becker, Ethan Beckley, Ella Bieling, Audriana Butts, Jeffrey Carmichael, Nathan Conklin, Brooke Dusseau, Xander Groesbeck, Katelyn Harvey, Emma Janke, Emma Kraan, Taryn Langtry, Anthony Lawton, Malayna Martin, Liam McNamara, Addison Moore, Alexa Morris, Madalaina Raymond, Lynnae Russell, Owen Ryan, Henry Scholl, Kayleigh Stayton, Erin Tratt, Mason Webb, Bailey Williamson, Kaleb Winters
Honor: Bryce Bevier, Tye Blake, Blaise Epperly, Nathaniel Finn, Matthew Gassner, Aalyiah Hamilton, Lucas Nevill
MORAVIA MIDDLE SCHOOL
Grade six
High honor: Mya Adams, Emily Austin, Annabelle Badman, Kae Bouton, Madelyn Caza, Jayden Cole, Abbigail Combes, Brianna Crossley, Robert Eakin, Olivia Gagnon, Ella Green, Asante Lamb, Hayden Lott, Andrew Manning, Hayley Murphy, Shyanna Oursler, Abigail Ritchie, Ella Rogler, Sophie Salazar, Jack Stryker, Haylee Swan, Logan Torok, Haydin Walker, Clayton Wells, Peyton Wright
Honor: Weston Albanese, Carson Andrews, Hallie Beckwith, Nixon Bianchi, Isabella Brush, Lamaj Chavis, Cooper Dailey, Abigail Hinkle, Eadion Kievit, Madlyn Kintzele, Madison Lansdowne, Maeve Marcellus, Tanner Marcellus, Alejandro Montalvo Rodriguez, Caitlyn Naylor, Carter Pendergast, Brayden Perreault, Ian Proper, Natalie Reeves, Chloe Rusaw, Violet Schiavi, Taleigh Sheppard, Rae Starner, Jenna Stayton, Kylee Strickland, Lena Stuart, James Whaley, Cailee White, Tristan White, Aiden Wilson, Jackson Woodward.
Grade seven
High honor: Hayden Albanese, Nicholas Almeida, Wyatt Anthony, Molly Axton, Collin Bell, Steven Brown, Myles Burke, Brennan Carr, Savannah Carroll, Lucy Coningsby, Elizabeth Conklin, Taylor Copley, Caden Cuddeback, Abigail DeHart, Hunter Drew, Jairen Francis, Thomas Harriger, Lily Heim, Benjamin Hough, Chase Johnson-Stayton, Jax Johnson-Stayton, Haylee Kilbourne, Neela Kintzele, Payton Kreplin-Bouke, Kate Lawton, Jack Lemmon Jr., Kadie Love, Elliott Mackey, Elijah Miller, Evan Morris, Travis Murphy, Dominick Osterhoudt, Ian Ottaviano, Dillon Palmer, Natalee Plue, Cecelia Stryker, Avery Walters, Brihanna Williams, Ryan Zirbel
Honor: Jake Bushey, Weston Cole, Emma Colvin, Collin Corbett, Natalie Delosh, Anthony Endres, Lucas Grey, Kovin Inman, Paige Morgan, Kattie Perez, Riley Strauf, Patreck Wood.
Grade eight
High honor: Synae Bartholomew, Kylee Cooper, Matthew Dann, Jeffrey Gettel, Maeve Green, Aleph Harris, Olivia Harvey, Kendall Hess, Cheyanne Kahabka, Eli Landis, Brooklynn Lott, Karson Mackey, Lucas Moffitt, Nola Mulvaney, Keira O'Connell, Brooke Proper, Morgan Rejman, Ellijah Schweska, Madison Starner, Zachary Szachta, Dominick Todd, Natalie Torok, Juliana Troy, Cadence Wade, Caraline Wasileski, Rebecca White
Honor: Maycee Babcock, Corinna Connor, Whitney Grobelny, Makena Gruver, Taylor Gruver, Jasmine Hodge, Kylie Kahabka, Dylan Kinney, Ryan Martin, Holden Morgan, Alyssa Pataki,Cory Stoyell, Ryan Witten.
UNION SPRINGS HIGH SCHOOL
Grade nine
Principal's honor roll: Kurt Akins, Alexandra Batruch, Kate Besner, Carter Botindari, Catherine Ciampi, Ainsley Francis-Biter, Ahleena Gabriel, Aaron Johnson, Abigail Kozub, Ryan Luczyski, Devin Platt, Caroline Smead, Paige Smith, Chloe Wilde
High honor roll: Thor Alnutt, Steven Buchta, Braeden Cooper, Katelyn Herrling, Sean O’Connor, Makenna Pantoliano, Shane Perkins, Natalie Steel, Aaliyah Sylvester, Jack Walters, Madison Ward, Morgan Yorkey
Honor roll: Emily Aguilar, Patrina Agustin, Emily Brown, Michael Crowley Jr., Jack Delaney, Meghan Delaney, Emma Dennis, Ty Gardner, Henry Kinnaman
Grade 10
Principal's honor roll: Ebon Brown, Lilly Casler, Alexander Church, George Fearon, Isabel Gilmore, Hailey Jackson, Morgan Jones, Tyler Lutkins, Collin Park, Luke Parker, Reilley Patterson, Colin Rindge, Gabrielle Scholz, Anne Wade, Kyla Wejko
High honor roll: Blake Albino, Samantha Blay, Hannah Curtis, Abigail Hoadley, Abigail Mach, MacKenzie McLean, Jessica Sincerbeaux
Honor roll: Emily Aguilar, Patrina Agustin, Emily Brown, Michael Crowley Jr., Jack Delaney, Meghan Delaney, Emma Dennis, Ty Gardner, Henry Kinnaman
Grade 11
Principal's honor roll: Cameron Dennis, Dallas Dockstader, Kailey Forbes, Payton Gilbert, Catherine Gilmore, Nora Gilmore, Adria Hoadley, Ava Smith, Dustin Walawender, Natalie Wright
High honor roll: Brooke Coville, Erin DeGraw, Hannah Denardo, Austin Johnson, Ella Johnson, Kailey Kalet, Solana Sanders, Hailee Smith, Olivia Sochan, Danielle Waldron, Cassandra Welch, Molly Yorkey
Honor roll: Patricia Agustin, Nathan DeChick, Ava Dennis, Xavia Evener, Ethan Harkness, Olivia Holmes, Jason Holtby, Thomas Hrycko, Ryan Huber, Daniel Miller, Matthew Simons, Kaytlynn Tanner, Sophia Testa, Tyler Weaver
Grade 12
Principal's honor roll: Kelsey Albino, Madison Gannon, Abigail Jackson, Olivia Koffler, Hannah Morehouse, Sarah Morehouse, Methew Schenck, Angelia Scholz, Adrianna Schwartz, Riley Secor, Gabrielle Sennett, Nicholas Weaver, Lena Welch
High honor roll: Greta Anderson, Chad Chetney, Aaron Coraci, Brittany Howe, Steven Hrycko, Madison Kustyn, Hunter Martin, Alexys Northrup, Victoria Powers, Luke Winters
Honor roll: Tyler Bell, Jacob Button, Gregory Delaney, Johnathan Everhart, Wade Groesbeck, Dawson Halverson, Nathan Hastings, David Morehouse, Brian Paz-Orozco, Jose Reyes, Andrew Salls, Benjamin Szozda, McKinley Yaddow
Honor listings can be sent to citizenfeatures@lee.net or The Citizen, 25 Dill St., Auburn, NY 13021.