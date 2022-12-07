Cayuga County-area scholastic honors for Dec. 7, 2022

AUBURN HIGH SCHOOL
High honor roll
Grade nine: Chase Abdelaziz, Talora Barbuti Peterson, Adelyn Bartolotta, Molly Behme, Andrew Bennett, Owen Bennett, Skyler Bolha, Adalyn Bouley, Cameron Boyce, Kyleen Brady, Angelo Calarco, Domenica Cantos Tixi, Abby Carbonaro, Samantha Carr, Elijah Church, Elijah Coleman, Emma Corey, Ryan Creighton, David Currier III, Riley Davis, Kathryn DeForrest, Reese DeRosa, Audrey Donnelly, Cameron Ducette, Benjamin Dunham, Brayden Durant, Sarah Feocco, Dewey Fox, Madison Fredericksen, Caspin Fredette, Marisa Gabak, Owen Gasper, Michael Georgi, Hallie Gleason, Rina Hernandez, Tucker Hogan, Megan Laderer, Brianna Lemmon, Justice Loperfido, Ella Losani, Madeline Lovell, Paul Lynn, Ryan Maher, Emma Mahunik, Colin Maiorano, Olena Malarek, Anthony Mancuso, Reagan Marsh, Myles McBride, Isabella Meyer, Mia Muntz, Madeleine Nightengale, Evan Payne, Marissa Pesarchick, Cameron Rathbun, Colten Raymond, Addison Riley, Vienna Ritter-Yelle, Kamryn Rossi, Gerald Salvage Jr., Lauren Sincebaugh, Dakota Smith, Matthew Smith, Emma Sroka, Lucas Starr, Connor Swanson, Colby Wagner, Marlene Walawender, Gavin Walsh, Michael Wellauer II, Teagan Wilbur, Malik Williams, Leah Wilmot, Colin Wilson, Madeline Wolfgang, Judah Young
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Grade 10: Jacob Ackerman, Michael Ambroggio, Steven Ambroggio, Eric Barski, Tapangah Becker, Nathaniel Bennett, Lucas Bergerstock, Skyler Bishuk, Cayleb Blay, Nora Burroughs, Abby Clark, Matthew Crounse, Jack Dalziel, Mathew Driscoll, Michael Driscoll, Collin Elvin, Jaziyah Estes, Luke Fallat, Ashlyn Feneck, Alyssa Hogle, Mitchell Homick, Hailey Hutchinson, Thomas Indelicato, Margaret Klimek, Grace Mack, Noah Mahunik, Owen Mahunik, Lindsey Marinelli, Jayla Mathis, Cara McKeen, Noah Moniz, Jacob Morrell, Alexandra Moses, Aidan Musso, Liam Nagell, Makayla Overstreet, Lilith Panek, Skyler Partin, Grant Pinckney, Mary Alice Pineau, Eythan Raso, Abigail Ringwood, Louis Sbelgio, Olivia Shaw, Jazmine Simmons, Jordan Snow, Delilah Spinner, Cooper Toomey, Ryan Townsend, Alayna Warren, Meghan Winks, Liam Wride, Sydney Yurco
Grade 11: Ian Avery, Samuel Baier, Cianna Bailey, Elizabeth Baroody, Ariana Bartolotta, Lauren Beebee, Owen Birchard, Melany Bizardi, Shelby Boles, Keegan Brady, Berkley Brown, Emerson Brown, Colin Buchanan, Audrey Carr, Riccardo Caruso, Kirsten Casterline, Rylee Catalfano, Samantha Catalfano, Kaitlyn Catalone, Sabrina Centolella, Lucy Chapman, Sophia Church, Logan Clark, Camden Connors, Addison Coopper, Nicholas Cornelius, Weston Cottrell, Isiah Council, Samuel Crosby, Cayleigh Currier, Megan Daly, Ryan Dann, Jayden DeAngelis, Carter DeRosa, Griffin Doan, Tyler Earl, Dejah Evans-Mrphy, Connor Fedigan, Riley Fitzgerald, Gabrielle France, Briana Gabbert, Mary Gasper, Nathan George, Morgan Gorney, Chloe Heath, Katherine Heckerman, Enrique Hernandez, Jonathon Herrick, Jack Hoadley, Grace Hoey, Finley Hogan, Christopher Howard, Makayla Hurd, Kelsie Jasniewski, Jayden Knowlton, Jason Lawrence, Chelsey Lawson, Olivia Leader, Bill Li, Mac Maher, Hailey Maloney, Shervalize Marcus, Patrick Marek, Molly Matheson, Trinity McFadden, Ashley Meyers, Avianna Ming, Evan Moore, Lily Nila, Aaron Peacock, Rebecca Pesarchick, Ava Pinckney, John Pineau, Noelle Pipher, Jonathan Pratt, Ryan Rigby, Rylee Sheehan, Caroline Smith, Owen Starr, Danielle Swietoniowski, Madelyn Titus, Aiden Tomandl, Jonathan Traver, Jack Tumber, Cara Vasile, Rocco Villano, Alexandra Vitale, Mason Vitale, Brody Wagner, Thomas Weed, Chloe Wellauer, McKenna Wilmot, Ahndria Wilson, Randy Wu
Grade 12: Lexi Alberici, Marissa Albert, Aidan Archer, Ayesha Aslam, Reeve Axton, Madilyn Babb, Eric Bizardi, Bradley Boyhan, Trace Brooks, Damian Burke, Kaylee Card, Abigail Carr, Michael Clark, Elise Clifford, Noah Conley, Makayla Cottrell, Brian Crary, Patrick Crawford Jr., Rhian Crowley, Ashley Cuipylo, Charles Cunningham, Mia D'Angelo, Alicia Defendorf, Stephanie DeProspero, Ian Deyo, Clare Diffin, Kaydence DuBray, Maryn Elster, Ethan Feneck, Rose Fennessy, Schae Fitzgerald, Logan Gagnier, Cameron Goff, Kyle Green, Meada Helmick, Elliot Hickman, Anna Holmes, Alaina Hudson, Holly Indelicato, Madeline Jennings, Mason Jones, Meghan Kiernan, Grace King, Tessa Kovalczik, Erica Leeson, Baron Lesch, Natalie Long, Aryon Lopez-LaGas, Madison Lowe, Gabrielle Lupo, Lauralei Luther, Ryan Mahunik, Caydence Maiorano, Trevor Marshfield, Emma Merkley, Leah Middleton, Carter Mizro, Joshua Moore, Cecilia Morgan, Noah Morrison, Henry Moskov, Luke Moskov, Samuel Moskov, Alyvia Murphy, Andrew Murphy, Colin Musso, Ryan Packard, Sophia Pandozzi, Abby Perron, Sophie Pettigrass, Kaylee Platts, Cooper Polcovich, Madison Pulsipher, Caleb Riley, Colin Ringwood, Nicholas Rivoli, Cameron Scanlan, Analicia Scoggins, Braden Sherman, Abigail Smith, Delaney Smith, Taylor Stockmyer, Jane Sullivan, Dustin Swartwood, Charli Tallman, Matthew Tamburrino, Ethan Taylor, Charles Tracy, Madison Traver, Gisella Vieira, Gabriel Volo, Benjamin Weiman, Lucas West, Zachary Wilczek, John Winne, Julia Wolfgang
Honor roll
Grade nine: Mitchel Allwood, Emma Bacon, Matthew Bagarozzo, Angelia Bartolotta, Joseph Bell, Emma Berry, Thomas Bilak III, Daniel Bishop, Hannah Blair, Carson Bona, Connor Boulerice, Shawn Bouma, Desiray Brothers, Alexus Brown, Estrella Brown, Victoria Brown, Owen Buchanan, Marissa Capone, Olivia Caruana, Nathan Casler, Owen Casler, Gabriella Caza, John Clemens Jr., Isabell Clink, Sophia Coleman, Chase Coopper, Aiden Currier, Evan D'Eredita, Aubree DeMarse, Christian Douglas, Maddison Frankfurter, Llewelyne Graham, Alivia Guido, Mylee Hall, Aljay Henry, Miles Homick, Claire Ineich, Sitiah Jean, Karlie Kuc, Christian London, Claury ( Vanesa) Lopez Escalante, Nicolas LoPiccolo, Charles Losani, Tae'-Onnie Love, Ellie Lupo, Jonathan Mahunik, Reese Mallory, Brady Maneri, Julian McLeod, Riley McMillan, Kelsey Meyers, Sydnie Miller, Sydney Moch, Brett Morrison, Korissa O'Hara, Amadi Onyeani, Keyanna Overstreet, Datavion Pertilla, Antonella Pisciotti, Thomas Pisciotti, Torrin Poole, Victor Raymundo Swartwood, Phillip Rhim Jr., Jacob Rigby, Alexander Roblee, Azaryia Rouse, Grace Ryan, Caden Schmitt, Olivia Schwab, Damion Session, Kyle Slomski, Griffin Smith, Austin Stebbins, Seth Taylor, Jayla Thomas, Alyssa Treat, Gavin Turner, Candace Wallace, Gabriella Warter, John White, Elyse Yellock, Jonah Young, Oscar Zhuo, Joshua Ziegler
Grade 10: Jaccob Adams, Sara Alberici, Gabriel Bachman, Aisha Bailey, Caylob Bell, Eileen Boberg, Sean Boothman, Michael Boyhan, Lucas Brown, Ernesto Buschman, Anthony Cioci, Tyrel Clark, Samuel Coleman, Caitlyn Cook, Isabella Dennis, Braden Dixon, Kyle Driscoll, Christopher Eddy, Madisyn Edersheim, Tionna Edghill, Ayden Farmer, Penelope Ferguson, Austin Ferrin, Eden Gadsby, Gianna Gagliardi, Seamus Gentile-Ovens, Jazmine Gray, Emma Gurak, Colton Hai, Matthew Hastings, Shaliyah Helmick, Magdaline Hill, Aiden Hodson, Marisa House, Kelis Hunt, Jaivon Jackson, Maria Kelsey, Olivia Kenny, Brooklyn Kopec, Christopher LaFrance, Addison Lange, Connor Lansbury, Amelia LeFevre, Kevin Liu, Nia Mashut, Xanyiah Medina, Joleen Melie, Luke Mizro, Sadie Morin, Brianna Nemo, Emily Neuman, Deries Pair, Reese Paleczny, Kaden Palmer, Tyra Pemberton, Arianna Peters, Francesca Pisciotti, Hailey Rao, Troy Reed, Canyon Renslow, Zoey Rosekrans, Izabella Rusaw, Brody Ryan, Brianna Sayre, Gavin Sheridan, Shane Simpson, Aurora Sitterly, Jack Sliwka, Kami Ann Marie Stephens, Jasmine Stokley, Tayler Tallman, McKayla Thomas, Kiera Thurston, Zoe Traver, Nicholas Trumbull, Yuri Vasquez, Patrick Waldron, Claire Williams, Eboni Williams, Naviyah Williams, Jaelyn Wright
Grade 11: Stephanie Auringer, Scott Balcom, Madison Baldwin, Miles Baroody, Abbie Bass, Emma Beattie, Kadyn Blaisdell, Juliana Bochenek, Aaron Bovee Jr., Isaiah Boyd, Grace Breeze, Joshua Bryant, Charles Bullock Jr., John Burns, Danielle Calhoun, Luciano Carnicelli, Alyssa Chase, Osvaldo Chum' Domingo, Kailey Church, Julia Clark, Noah Coleman, Christopher Conley, Ezibella Coss, Mariah Costello, Cole Creighton, Dominick Currier, Jerry Czyz, Dominic Dennis, Connor Duffy, Mirra Dumond, Heaven Farrelly, Matthew Foster, Andrew Frazer, Travis Freier, Gracey Garrigan, Madeline Gauthier-Seneca, Julia Henry, Gavin Hickey, Kelsey Howard, Jason Irwin, Briannah Jones, Michael Keogan III, Elisabeth Lentini, Dominic London, Tatiana Lopez-LaGas, Matthew Loyster, Aaron Lupo, Jakob Lupo, Peyton Maneri, Cameron Marshfield, Brooke McCarthy, Matthew McKeen, Jacob Miles, Amelia Miner, Braelynn Muhlnickel, Ashton Murray, Ellen Myers, Karleigh Nelson, Clara Neuman, Ella Noble, Evan O'Dell, Caileb Ouellette, Phillip Peterson III, Jaydn Petty, Allison Pilbeam, Kacy Quill, Jillian Ramirez, Tristan Raufer, Brandyn Rodriguez, Shannon Roth, Joseph Sanders, Felicity Sanderson, Kasandra Santiago, Matthew Schiener, Juniper Scutt, Alexis Sorber, Kara Springstead, Dominic Stallone, Christopher Tarby Jr., Jenna Westcott, Maverick Whelan, Qualee White, Anisa Wilkins, Jason Williams, Caleb Zmarthie
Grade 12: Amare Amoako, Katie Auringer, Carter Austin, Noah Barraque, Connor Barrigar, Caden Becker, Camron Bell, Anthony Borges, Sophia Boyer, Beccalynn Brewer, Mckenna Bushallow, Dominic Capone, Michael Coe, Natalie Collins, Thomas Deming, Jacob Dennis, Adriannah DiFabio, Mecca Dixon, Joseph Ferraraccio, Daniel Fuller, Emma Gargan, Kerryn Goodwin, Kylie Guarino, Alex Guzalak, Abigail Harding, Aamori Islam, Mason Jasniewski, Layla Jones, Jani Klein, Joshua Knight, Taylor Kopper, Myhialani Kumuhone, Anthony Leonello, Artem Makarevych, Gennessa McLeod, Aaron McNabb, Travis Mendez, Logan Mosley, Tyler O'Hearn, Amy Ochoa, Jacob Pennella, Evan Pettigrass, Conor Podfigurny, Iara Ramirez Cosme, Corbin Raso, Nicole Rhodes, John Rivoli, Breanna Robinson, Natalie Sanders, Aaron Scharett, Isaiah Scott, Nora Solomon, Katrina Stack, Connor Steinbacher, Jack Stewart, Tracey Stewart, Alena Tratt, Rayme'l Turner, James Warter, Mya Wejko, Nadia Whyte, Benjamin Williams, Brett Wilson, Elijah YearGin
Honor listings can be sent to citizenfeatures@lee.net.