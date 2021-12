Cayuga County-area scholastic honors for Dec. 8, 2021

AUBURN HIGH SCHOOL

High honor roll

Grade nine: Jacob Ackerman, Sara Alberici, Michael Ambroggio, Steven Ambroggio, Nathaniel Bennett, Skyler Bishuk, Michael Boyhan, Tina Clayton, Caitlyn Cook, Matthew Crounse, Jack Dalziel, Mathew Driscoll, Michael Driscoll, Collin Elvin, Jaziyah Estes, Luke Fallat, Ashlyn Feneck, Penelope Ferguson, Austin Ferrin, Colton Hai, Alyssa Hogle, Mitchell Homick, Hailey Hutchinson, Thomas Indelicato, Connor Lansbury, Noah Mahunik, Owen Mahunik, Lindsey Marinelli, Jayla Mathis, Noah Moniz, Jacob Morrell, Aidan Musso, Liam Nagell, Emily Neuman, Makayla Overstreet, Reese Paleczny, Skyler Partin, Grant Pinckney, Mary Alice Pineau, Abigail Ringwood, Brody Ryan, Jazmine Simmons, Jordan Snow, Kaela Sova, Sean Tamburrino, Cooper Toomey, Ryan Townsend, Nicholas Trumbull, Alayna Warren, Sydney Yurco

Grade 10: Ian Avery, Samuel Baier, Cianna Bailey, Elizabeth Baroody, Ariana Bartolotta, Emma Beattie, Lauren Beebee, Owen Birchard, David Bishop II, Shelby Boles, Keegan Brady, Grace Breeze, Emerson Brown, Riccardo Caruso, Kirsten Casterline, Rylee Catalfano, Samantha Catalfano, Kaitlyn Catalone, Lucy Chapman, Sophia Church, Addison Coopper, Nicholas Cornelius, Samuel Crosby, Megan Daly, Ryan Dann, Carter DeRosa, Griffin Doan, Connor Fedigan, Riley Fitzgerald, Gabrielle France, Andrew Frazer, Gracey Garrigan, Mary Gasper, Nathan George, Morgan Gorney, Katherine Heckerman, Jonathon Herrick, Jack Hoadley, Grace Hoey, Finley Hogan, Christopher Howard, Makayla Hurd, Josephine Janas, Kelsie Jasniewski, Olivia Leader, Elisabeth Lentini, Bill Li, Jakob Lupo, Mac Maher, Hailey Maloney, Shervalize Marcus, Molly Matheson, Trinity McFadden, Matthew McKeen, Ashley Meyers, Amelia Miner, Evan Moore, Lily Nila, Lucianna Patch, Aaron Peacock, Ava Pinckney, John Pineau, Noelle Pipher, Jonathan Pratt, Brandyn Rodriguez, Rylee Sheehan, Caroline Smith, Kara Springstead, Owen Starr, Danielle Swietoniowski, Tayler Tallman, Ethan Taylor, Madelyn Titus, Aiden Tomandl, Alexandra Vitale, Brody Wagner, Chloe Wellauer, Randy Wu, Caleb Zmarthie

Grade 11: Aidan Archer, Ayesha Aslam, Katie Auringer, Reeve Axton, Madilyn Babb, Bradley Boyhan, Beccalynn Brewer, Savannah Brier, Damian Burke, Abigail Carr, Michael Clark, Makayla Cottrell, Brian Crary, Patrick Crawford Jr., Rhian Crowley, Ashley Cuipylo, Charles Cunningham, Clare Diffin, Kaydence DuBray, Rose Fennessy, Logan Gagnier, Cameron Goff, Kyle Green, Elliot Hickman, Anna Holmes, Alaina Hudson, Madeline Jennings, Mason Jones, Grace King, Tessa Kovalczik, Erica Leeson, Baron Lesch, Natalie Long, Aryon Lopez-LaGas, Madison Lowe, Gabrielle Lupo, Lauralei Luther, Ryan Mahunik, Halie Marks, Emma Merkley, Leah Middleton, Carter Mizro, Joshua Moore, Cecilia Morgan, Henry Moskov, Colin Musso, Amy Ochoa, Ryan Packard, Abby Perron, Evan Pettigrass, Sophie Pettigrass, Kaylee Platts, Conor Podfigurny, Caleb Riley, Cameron Scanlan, Analicia Scoggins, Braden Sherman, Abigail Smith, Delaney Smith, Nora Solomon, Taylor Stockmyer, Dustin Swartwood, Charli Tallman, Matthew Tamburrino, Charles Tracy, Madison Traver, Gabriel Volo, Benjamin Weiman, Lucas West, Zachary Wilczek, Elijah YearGin

Grade 12: David Aicher, Patrick Auringer, Talia Axton, Nicholas Bachman, Omar Bailey, Gracie Barraque, Natalee Bello-Woodcock, Amarion Bochenek, Ella Boedicker, Madelynn Bona, Ella Bouley, Matthew Bouley, Erin Calkins, Anthony Camardo, Ella Carnes, Taylor Chadderdon, Fiona Chisholm, Colby Church, Breannah Connors, Morgan Cook, Mia Cowell, Braydon Crosby, Conner Crossley, James Cuddy, Cameron Daddabbo, Olivia Daddabbo, Hannah Daly, Katherine Danczak, Ellie Dann, Isabella DiLallo, Peter DiLallo Jr., Kevin Dolan, Maggie Dolan, Matthew Donovan, Kayley Duffy, Noah Erickson, Matthew Faynor, Maddox Fraher, Sarah Fritz, Liam Gargan, Connor Gasper, Jack Geer, Maddox Gorney, Sofia Granato, Elizabeth Graney, Seamus Greene, Maia Guzalak, Danielle Harold, Richter Hill, Leah Howard, James Hunter, Hannah Hutchinson, Kate Izzo, Ida Kavanagh, Jack Kennedy, Brycen Kishpaugh, DJ Koller, Tyler Kraushaar, Sean Leach, Izabella LeGrett, Dominic Lopez-LaGas, Gracie Losani, Conor Maassen, Sydney Marinelli, Raven Marsh, Trevor Marshfield, Charles Masters, Kiearalyn Mathis, Mitchell McGinn, Lorenzo McIntyre, Emily McLaughlin, Alec McQueeney, Aryssa Meyers, Owen Middleton, Luke Montone, Maura Moochler, Kaden Murphy, Mary Nila, Elizabeth O'Hara, Grace Oliver, Isaiah Parkman, Tatyana Pertilla, Allie Piorun, Benjamin Porten, Colleen Reilly, Iris Rodriguez, Kaiya Rosado-Reilley, Arietta Scozzari, Anthony Shove, Jackson Siddall, Connor Skardinski, Aiden Smash, Elizabeth Spin, Ryan Stechuchak, Colin Tardif, Katlin Thurston, Olivia Tkacz, Michael Villano III, Jordan Webster, Zarya White, Bryn Whitman, Kiara Willis, Gabriella Wlad, Vicky Wu

Honor roll

Grade nine: Madyson Ackerson, Jaccob Adams, John Anderson, Gabriel Bachman, Aisha Bailey, Tapangah Becker, Lucas Bergerstock, Cayleb Blay, Sean Boothman, Lucas Brown, Zeke Bryan, Ernesto Buschman, Osvaldo Chum' Domingo, Abby Clark, Tyrel Clark, Samuel Coleman, Kadyn Cooper, Catarina DeAngelis, Kyle Driscoll, Madisyn Edersheim, Ayden Farmer, Jack Ferguson, Merlin Ferguson, Jennie France, Eden Gadsby, Gianna Gagliardi, Seamus Gentile-Ovens, Jazmine Gray, Emma Gurak, Sophia Gwinn, Shaliyah Helmick, Magdaline Hill, Aiden Hodson, Marisa House, Jaivon Jackson, Danica Jordan, Tamia Karugu, Maria Kelsey, Margaret Klimek, Addison Lange, Amelia LeFevre, Jaelyn Leonard, Sadie Lewis, Kevin Liu, Matthew Lupo, Zionna McClain, Caleb McMillan, Payton Mettler, Luke Mizro, Sadie Morin, Brianna Nemo, Lilith Panek, Tyra Pemberton, Francesca Pisciotti, Eythan Raso, Canyon Renslow, Izabella Rusaw, Alexia Sherwood, Jack Sliwka, Delilah Spinner, Alyssa Thomas, Kiera Thurston, Haley Welch, Claire Williams, Naviyah Williams, Hunter Williamson, James Willis, Meghan Winks, Liam Wride

Grade 10: Stephanie Auringer, Miles Baroody, Ty'Kir Blake, Juliana Bochenek, Berkley Brown, Joshua Bryant, Ryan Caldwell, Audrey Carr, Sabrina Centolella, Alyssa Chase, Julia Clark, Mariah Costello, Weston Cottrell, Cole Creighton, Cayleigh Currier, Jerry Czyz, Jayden DeAngelis, Dominic Dennis, Connor Duffy, Mirra Dumond, Tyler Earl, Dejah Evans-Murphy, Heaven Farrelly, Travis Freier, Briana Gabbert, Gianna Gray, Christian Hogan, Michael Holm, Kelsey Howard, Michael Keogan III, Jayden Knowlton, Chelsey Lawson, Dominic London, Tatiana Lopez-LaGas, Aaron Lupo, Marek Macyczko, Patrick Marek, Cameron Marshfield, Brooke McCarthy, Jacob Miles, Avianna Ming, Ashton Murray, Clara Neuman, Ella Noble, Robert O'Hara IV, Rebecca Pesarchick, Phillip Peterson III, Zanihah Pitts, Xavier Quesada, Kacy Quill, Caitlyn Rao, Ryan Rigby, Shannon Roth, Virginia Saben, Joseph Sanders, Felicity Sanderson, Kasandra Santiago, Matthew Schiener, Alexis Sorber, Christopher Tarby Jr., Jonathan Traver, Jack Tumber, Cara Vasile, Gavin Verdi, Rocco Villano, Mason Vitale, Adam Vrooman, Thomas Weed, Maverick Whelan, Qualee White, Robert White, Jason Williams, McKenna Wilmot, Ahndria Wilson, Taryn Yeomans

Grade 11: Jayden Ackerson, Lexi Alberici, Marissa Albert, Amare Amoako, Carter Austin, Caden Becker, Camron Bell, Melissa Bell, Anthony Borges, Trace Brooks, Tiana Brown Smith, Mckenna Bushallow, Jacob Calhoun, Kaylee Card, Stephen Casto, Ava Cioci, Elise Clifford, Noah Conley, Mia D'Angelo, Alicia Defendorf, Thomas Deming, Stephanie DeProspero, Ian Deyo, Adriannah DiFabio, Mecca Dixon, Anna Donofrio, Madison Dutcher, Jaelee Dyson, Maryn Elster, Michael Estevez Mejia, Ethan Feneck, Schae Fitzgerald, Daniel Fuller, Emma Gargan, Hunter Gibson, Layne Harmon, Ryan Helmer, Meada Helmick, Tyler Humphrey, Margaret Hutchins, Holly Indelicato, Layla Jones, Meghan Kiernan, Jani Klein, Joshua Knight, Myhialani Kumuhone, Amelia Mack, Caydence Maiorano, Travis Mendez, Noah Morrison, Luke Moskov, Samuel Moskov, Logan Mosley, Alyvia Murphy, Sophia Pandozzi, Kronous Panek, Jacob Pennella, Cooper Polcovich, Madison Pulsipher, Iara Ramirez, Noah Rex, Colin Ringwood, John Rivoli, Nicholas Rivoli, Aaron Scharett, Katrina Stack, Connor Steinbacher, Tracey Stewart, Jane Sullivan, Teddy Tonzi, Gisella Vieira, Aiyanna Walker, James Warter, Shania Watson, Mya Wejko, Nadia Whyte, Benjamin Williams, Lauren Wilzinski, John Winne, Julia Wolfgang

Grade 12: Haylee Alnutt, Isaiah Babb, Oliver Baroody, Ava Bartolotta, Bethany Belcher, Josephine Bielowicz, Jacob Bryant, Christopher Cady, Jack Chapman, Ethan Clemente, Zachary Crosby, Kenneth Danboise, Jaden Dawley, Gage DeBois, Craig Diego Jr., Katelynn Dinehart, Ryan Donnelly, Conor Downer, JoLin Evans, Liam Farrell, Matthew Fennessy, Harmony Fish, Taylynn Geiger, Jose Gonzalez, Gabriellia Grzasko, Gavin Harding, Alaysia Harris, Evelyn Harvey, Emma Hastings, Belle Haynes, Evan Hergert, Joseph Herrick, Nicholeen Hoskins, Seth Kane, Eirne Keegan, Jocelyn LaFrance, Noah Leitch, Kara Lockhart, Bethany Lorenzo, Lauren Lowe, Jasmine Lukowski, Mayerli Marroquin Aguilar, Ethan Moore, Kalysta O'Hara, Madelyn O'Hora, Alexia Ortiz, Kristen Phillips, Jack Pidlypchak, Justin Pike, Alexander Santiago, Nicholas Sayre, Taylor Smith, Ernest Stokes Jr., Adrienna Strachan, Elijah Stroman, Timothy Sullivan Jr., Savannah Symes, Erin Taylor, Joseph Trathen, Ella Varga, Mitchell Vitale, Troy Wagner, Timothy Westcott, Aaliyah Whitmore, Madison Wilbur, Avry Zank

MYNDERSE ACADEMY

High honor roll

Grade nine: Madelyn Barg, Ryan Bishop, Matthew Bogart, Isabella Burlew, Alessio Cambareri, Loc Cao, Emma Carey, Alyson Furletti, Rylee Galloway, Myah Herron, Griffin Hilimire, Avinash James, Deven James, Hope Jones, Riayla Jones, Alexander Karalunas, Kylee Kolbash, Chelsea Korzeniewski, Vanyssa Larizza, Mary Little, Robert Lopez, Arianne Mahoney, Cheyenne Mangum, Riley McLeod, Robert Meeks, Zion Mills, Cole Montoney, Alessandra Nigro, Rocco Palladino, Kyan Powers, Amelia Reese, Rayne Reynolds, Marianna Siders, Perzha Simmons, Jordan Smith, Jillian Tandle, Siafon Thanthima, Hanna Trickler

Grade 10: Naeemah Atherton, Tyler Beach, Daisy Belke, Caroline Buck, David Burgeson III, Brock Calabrese, Quan Cao, Ella Christensen, Connor Coventry, Bao Duong, Alexandria Ferrara, Chase Fitzgerald, Ymani Harris, Ryan Herman, Colin Higgins, Clara Jacobs, Logan Jock, Eve Jones, Mariah Karalunas, Kirsten Lajewski, Matthew Mahoney, Maggie Major, Lauren McDermott, Gianna Mellini, Stephanie Mirras, Carson Montoney, Serenity Moore, Morgan O'Brien, Luke Olschewske, Sophie Palladino, Logan Pettingill, Jacob Prayne, Isaac Pundt, Gracie Sandroni, Jada Siders, DeYanna Simmons, Jacqueline Sinicropi, Lucas Stevers, Dylan Tandle, Julia Thomas, Karter Ticconi, Tulsi Trivedi, Leah Urquhart, Ryan VanVleck, Madelyn Verkey, Ali Whitton, Lauren Wylie

Grade 11: Kyle Adams, Jack Anderson, Nicholas Davidson, Matthew Ehresman, Kayden Fera, Isabella Ferrara, Ramona Goncz, Kierstyn Hager, Broden Herron, Tessa Hock, Mackenzie Howard, Samantha Jacobs, Blayze Keefer, Kelly Kohberger, Grace Lando, Norah Linehan, Vincent Lux, Rowan Markel, Holly Marriott, Branson Mestan, Haley Mosch, Phillip Pham, Dominick Pistor, Leah Redding, Faith Rhinehart, Thomas Rowley, Jaydan Ryrko, Lydia Salerno, Maximus Santana, Devin Smith, Jewel Smith, Noah Smith, Julia Trickler, Madeleine Wick, Gabriella Wirth, Joseph Yancey

Grade 12: Bridget Aceto, Nicholas Anderson, Joseph Andrews, Evelyn Balzer, Kaitlyn Biccum, Michael Bogart, Emily Buisch, Nicole Carter, Alyvia Christensen, Madison Cosentino, Gabriel Fantauzzi, Oakley Fitzgerald, Ryan Furletti, Eleka Goncz, Sydney Haust, Mackenzie Higby, Julia Jacobs, Joseph Jang, Troy Kabat, Jayden Key, William Korzeniewski, Flora Lin, Darby Lukowski, Abigail Lynch, Amy Mahoney, Megan Marley, Alexander McDermott, Bridget Miller, Morgan Norsen, Sarena Pagan, Abigail Palmer, Sydney Partee, Marcelina Pascual-Pascual, Abigail Reagan, Alanys Velez, Sean Walsh, Ryan Wylie

Honor roll

Grade nine: Lillian Dombrowski, Eion Fleming, Lianyelis Garcia Ramos, Cullen Herron, Nickoli Jensen, Zoe Kardas, Alexeea Kepler, Riley King, Allison Lombardo, Marcus Martin, Lillian Nicholson, Natalie Petrocci, Adrian Picchi, Eden Prayne, Madison Smith, Serena Smolinski, Makayla Williams

Grade 10: Matthew Bevell, Mason Buckley, Jamison Cifaratta, Colin Cusson, Mariya Fils, Jaden Follett, Yadsel Garcia Collazo, Caden Guenot, Emily Hoster, Spencer Humphreys, Tucker Martin, Lauren Olmstead, Cloe Poole, Evante Robinson, Thomas Rook, Ethan Shell, Adriana Turner, Jariel Ubiles, Anisa Wilkins

Grade 11: Taylor Brown, Jazmine Caraccilo, Gehrig Dalton, Parker DeVries, Ian Faylo, Jeniya Fils, Nicolo Franzone, Madisyn Guenot, Adrianna Guilfoyle, Kyla James, Nicholas Quill, Ronald Reynolds, Payton Russ, Luke Spinner, Liam Tanner, Nicholas Virgo

Grade 12: Cassidy Adams, Domenic Bruni, Keara Dugan, Janya Dyson, Ethan Hilimire, Jacob Hutchins, Nicholas Jastrzab, Marissa Malchoff, Maranda Marr, Blake Petrocci, Angelo Polizzotto, Justin Simmons, Cheyenne Soto, Robert Whitton

ELMIRA COLLEGE

Lindsey Smith, of Moravia, was one of seven students at the college awarded the 2021 Moser Freshman Prize, which is presented to students achieving the highest grade point average at the end of their first year of full-time academic work. Smith was also recently inducted into the college's chapter of Phi Eta Sigma, the international honor society recognizing first collegiate year scholarship.

Smith is an early childhood and childhood special education major with a concentration in math and a minor in art. A recipient of the Class of 1927 Prize in May, Smith is also a member of the field hockey team, was published in "Selected Freshman Essays" and is a member of the TEACH Club. She also serves as Class of '24 vice president, a resident assistant and a Gold Key Ambassador.

SUNY CORTLAND

Matthew Besner, of Auburn, and Kaleb Frierson, of Moravia, both biological sciences majors, presented their undergraduate research at the sixth annual Michael J. Bond '75 Alumni/Undergraduate Science Symposium Oct. 22 and 23.

SUNY ONEONTA

Madelyn Markewich, of Auburn, earned silver level in the college's Leadership Education and Development program. Markewich is studying childhood education.

