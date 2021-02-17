Cayuga County-area scholastic honors for Feb. 17, 2021

MORAVIA MIDDLE SCHOOL
Grade six
High honor: Nicholas Almeida, Wyatt Anthony, Brennan Carr, Lucy Coningsby, Elizabeth Conklin, Thomas Harriger, Lily Heim, Benjamin Hough, Chase Johnson-Stayton, Jax Johnson-Stayton, Kadie Love, Bryce Mason, Josalyn Matthews, Dillon Palmer, Natalee Plue, Cecelia Stryker
Honor: Hayden Albanese, Collin Bell, Steven Brown, Dana Butts,Taylor Copley, Caden Cuddeback, Abigail DeHart, Hunter Drew, Jairen Francis, Neela Kintzele, Kate Lawton, Jack Lemmon Jr., Elijah Miller, Evan Morris, Travis Murphy, Dominick Osterhoudt, Ian Ottaviano, Avery Walters, Ryan Zirbel
Grade seven
High honor: Synae Bartholomew, Kylee Cooper, Matthew Dann, Fisk Epperly, Jeffrey Gettel, Maeve Green, Kendall Hess, Eli Landis, Brooklynn Lott, Karson Mackey, Lucas Moffitt, Nola Mulvaney, Keira O'Connell, Alyssa Pataki, Brooke Proper, Morgan Rejman, Katherine Steigerwald, Zachary Szachta, Dominick Todd, Natalie Torok, Juliana Troy, Cadence Wade, Caraline Wasileski, Rebecca White
Honor: Whitney Grobelny, Makena Gruver, Aleph Harris, Jasmine Hodge, Cheyanne Kahabka, Kylie Kahabka, Madison Starner
Grade eight
High honor: Hailey Adams, Alexander Almeida, Vivian Amos, Jacob Anderson, Joseph Baylor, Molly Bieling, Jade Bradshaw, Isabel Burgman, Zachary Conklin, Daisy Drake, Olivia Genson, Emily Griffin, Benjamin Hack, Sophie Hanson, Jessalyn Jones, Hunter Kelly, Annelise Kraan, Lillian Miller, Wyatt Moore, Evelyn Ottaviano, Alyssa Palmer, Thomas Palmer, Nicholas Plue, Scott Raymond, Noah Shreffler, Lily Stryker, Westin Walker
Honor: Hunter Boynton, Eric Brown, Dawson Carr, Julius Jones, Elizabeth Morgan, Emilio Oralls, Greyson Springer
MYNDERSE ACADEMY
High honor roll
Grade nine: Tyler Beach, Daisy Belke, Caroline Buck, Mason Buckley, Brock Calabrese, Quan Cao, Ella Christensen, Bao Duong, Alexandria Ferrara, Chase Fitzgerald, Ryan Herman, Eve Jones, Kirsten Lajewski, Philip Love, Matthew Mahoney, Gianna Mellini, Stephanie Mirras, Carson Montoney, Serenity Moore, Morgan O'Brien, Luke Olschewske, Sophie Palladino, Drew Palmer, Logan Pettingill, Jacob Prayne, Isaac Pundt, Taylor Reichert, Thomas Rook, Gracie Sandroni, Alissa Saxton, Jada Siders, Jacqueline Sinicropi, Lucas Stevers, Julia Thomas, Karter Ticconi, Tulsi Trivedi, Jariel Ubiles, Rachelle Valois, Madelyn Verkey, Ali Whitton, Lauren Wylie
Grade 10: Kyle Adams, Landen Alwardt, Jack Anderson, Makayla Brownrigg, Jazmine Caraccilo, Nicholas Davidson, Matthew Ehresman, Isabella Ferrara, Jeniya Fils, Nicolo Franzone, Ramona Goncz, Madisyn Guenot, Kierstyn Hager, Broden Herron, Tessa Hock, Mackenzie Howard, Samantha Jacobs, Blayze Keefer, Kelly Kohberger, Grace Lando, Norah Linehan, Carley Luffman, Rowan Markel, Holly Marriott, Branson Mestan, Haley Mosch, Andrew Parish, Connor Passalacqua, Leah Redding, Faith Rhinehart, Thomas Rowley, Jaydan Ryrko, Lydia Salerno, Maximus Santana, Alexandra Schetrompf, Noah Smith, Luke Spinner, Liam Tanner, Alexis Taylor, Julia Trickler, Gabriella Wirth, Joseph Yancey
Grade 11: Bridget Aceto, Nicholas Anderson, Joseph Andrews, Evelyn Balzer, Michael Bogart, Emily Buisch, Alyvia Christensen, Madison Cosentino, Oakley Fitzgerald, Ryan Furletti, Eleka Goncz, Sydney Haust, Mackenzie Higby, Jacob Hutchins, Nicholas Jastrzab, Troy Kabat, Flora Lin, Darby Lukowski, Abigail Lynch, Amy Mahoney, Marissa Malchoff, Megan Marley, Bridget Miller, Abigail Palmer, Sydney Partee, Trevor Roggie, Cheyenne Soto, Alanys Velez, Sean Walsh, Ryan Wylie
Grade 12: Joseph Alvaro, Owen Barnett, Macy Benz, Brooke Bonetti, Anna Bovay, Elizabeth Capacci, Keighlynn Casey, Emily Cook, Nicholas Corsner, Christopher Cratsley, Finian Dougherty, Isabelle Foster, Madison Gage, Amber Garneau, Madeline Goldberg, Kendyl Greer, Jared Hartwell, Carly Herron, Logan Humphreys, Nicholas Jones, Alyssa Karsten, Valerie Kohberger, Dylan Larizza, Hannah Lewis, Samuel Lorenzetti, Jocelyn Mansell, Alyssa Marley, Olivia Mestan, James Mirras, Evan Olschewske, Adian Paradise, Skyler Parish, Leyah Pearson, Aurealiz Pena-Alicea, Gino Porretta, Griffin Pundt, Kendyl Rasbeck, Gavin Rhinehart, Riley Rhinehart, Camryn Rook, Sydney Sandroni, Thomas Santana, Shanelee Saxton, Jonathan Scholes, Tyler Seymour, Tristan Shell, Adreonna Smith, Jacob Smith, Mya Soto, LaToya Soura, Kayla Stilwell, Rya Swenson, Mansi Trivedi, Morgan Trout, Caleb Turner, Isabel Wager, Matthew Walsh, Camden Wehrle, Hannah Weston, Hailey Whitton, Emma Wick, Kevin Zettlemoyer
Honor roll
Grade nine: Matthew Bevell, Jamison Cifaratta, Colin Cusson, Mariya Fils, Jaden Follett, Emily Hoster, Logan Jock, Tucker Martin, Lauren Olmstead, Richard Orsini, Iris Pellegata, Dylan Tandle, Leah Urquhart, Anisa Wilkins
Grade 10: Taylor Brown, Ethan DeNucci, Quinn Hurst, Kyla James, Sofia Meeks, Dominick Pistor, Nicholas Quill, Ronald Reynolds, Payton Russ, Jewel Smith, Nicholas Virgo, Madeleine Wick
Grade 11: Kaitlyn Biccum, Domenic Bruni, Elizabeth Butts, Gabriella Hirons, William Korzeniewski, Maranda Marr
Grade 12: Lauren Bentz, Heath Brown Trice, Ivy Brownrigg, Garrett Dahl, Evan Frederick, Jared King, Christopher Lisk, Caleb Nelson, Jayden Noone, Madison Pupillo, Carter Puylara, Elijah Smith, Jean Turner, Alexander Woods
SENECA FALLS MIDDLE SCHOOL
Principal's list
Grade six: Lilly Aho, Kara Biccum Emily Brown, Noah Butler, Long Cao, Phung Cao, Chase Clemenson, Simon Crandall, Monroe Cusson, RaeLynn Davis, Jonathon Hample, Emma Hilbert, Elliana Karsten, Hunter Kurdziolek, Grace Lott, Reese Markel, Austin Martin, Danielle McDermott, Jackson Miller, Joseph Nigro, Mason Ntuala, Selena Pascual-Pascual, Kara Peruzzini, Mercedes Santana, Connor Saxton
Grade seven: Georgia Beach, Conor Benz, Mason Blackburn, Maddison Brown, David Burghdorf, Nicholas Burghdorf, Lillie Cecce, Jaedin Closson, Luciana Ferrara, Drake Filyaw, Carter Fisher, Spencer Frederick, Madison Harris, Gabriella Higby, Phoenix Hoffman, Joshua Hutchins, Isaac Jang, Alexander Kaminski, Landon Kaminski, Dominic Key, Kyah Lajewski, Julia Lamanna, Noahelle Larsen, Sienna Love, Sarah May, Justyce Mclean, Daizie McMahon, Mackenzie Morlang, Hannah O'Brien, Juliette Pagano, Trace Parish, Joseph Patchen, Cailette Sawtelle, Elijah Smith, Ava Ticconi, Marcello Ubiles, James Uticone, Peyton Verkey, Warren Wetherwax, Logan Wilson, Harrison Wirth, Haley Young, Kamryn Zellers
Grade eight: Matthew Bogart, Isabella Burlew, Alessio Cambareri, Loc Cao, Emma Carey, Lillian Dombrowski, Alyson Furletti, Darien Hendrix, Myah Herron, Avinash James, Deven James, Riayla Jones, Kylee Kolbash, Chelsea Korzeniewski, Vanyssa Larizza, Mary Little, Riley McLeod, Alexis Morrison, Lillian Nicholson, Alessandra Nigro, Rocco Palladino, Amelia Reese, Jordan Smith, Jillian Tandle, Siafon Thanthima, Hanna Trickler
High honor roll
Grade six: Caleb Abbe, Dario Amador-Lopez, Jude Balzer, Christian Butler, Elijah Doell, Eshmal Faisal, Emma Forde, Aidan Gillen, Landon Gillen, Mylee Hager, Joey Mclean, Aidan McLeod, Liam Powers, Lily Rogers, Ryleigh Ryrko, Brandt Schweitz, Noah Skinner, Jacob Skinner, Phynix Sohn, Krish Trivedi, Brandon Voorhies, Nicholas West, Mya Wurster
Grade seven: Kimberly Asproules, Bain Bush, Logan Duprey, Noah Heidrick, Kileon Jock, Trevor Jones, Serafina Lux, Nicholas Mansell, Macey Seneca, Dominick Vannelli, Colin Wichtman, Jazalyn Winston
Grade eight: Eion Fleming, Cullen Herron, Griffin Hilimire, Hope Jones, Riley King, Robert Lopez, Arianne Mahoney, Cheyenne Mangum, Marcus Martin, Joseph McDonald, Robert Meeks, Zion Mills, Cole Montoney, Natalie Petrocci, Eden Prayne, Marianna Siders, Serena Smolinski, Makayla Williams
Honor roll
Grade six: Hunter Cratsley, Brennan Duprey, Iszabella Forde, Jonathan Gonzalez, Ethan Olmstead, David Rivera, Erica Robinson, Natalie Schetrompf, Raina Snyder
Grade seven: Ethan Dyson, Eathyn Fasciana, Allyson Fenton, Benjamin Hunt, Dylan Key, Jameson Olschewske, Alexander Pemberton, Madelynne Rotunda, Brody Tanner
Grade eight: Hayden Bulla, Ramos Garcia, Sarah Hilbert, Nickoli Jensen, Alexander Karalunas, Alexeea Kepler, Aiden Levis, Adrian Picchi, Kyan Powers, Searah Reardon, Karen-Marie Rivera, Madison Smith, Christopher Virgo
UNION SPRINGS HIGH SCHOOL
Grade nine
Principal’s honor roll: Blake Albino, Ebon Brown, Lilly Casler, Alexander Church, Hannah Curtis, George Fearon, Isabel Gilmore, Abigail Hoadley, Hailey Jackson, Morgan Jones, Tyler Lutkins, Luke Parker, Reilley Patterson, Gabrielle Scholz, Anne Wade
High honor roll: Cabott Derleth, Logan Goodrich, Abigail Mach, Collin Park, Colin Rindge, Kyla Wejko
Honor roll: Sarah Colgan, MacKenzie McLean, Jessica Sincerbeaux, Isabella Tracy
Grade 10
Principal’s honor roll: Erin DeGraw, Kailey Forbes, Catherine Gilmore, Nora Gilmore, Adria Hoadley, Ella Johnson, Ava Smith, Hailee Smith, Natalie Wright
High honor roll: Cameron Dennis, Dallas Dockstader, Payton Gilbert, Ethan Harkness, Austin Johnson, Owen Kime, Solana Sanders, Kyle Wainwright, Dustin Walawender, Cassandra Welch, Molly Yorkey
Honor roll: Marshall Butler, Nathan DeChick, Hannah Denardo, Ava Dennis, Xavia Evener, Jason Holtby, Thomas Hrycko, Kailey Kalet, Zachary Nelson, Mitchell Platt, Olivia Sochan, Kaytlynn Tanner, Danielle Waldron
Grade 11
Principal's honor roll: Hunter Martin, Methew Schenck, Angelia Scholz, Riley Secor
High honor roll: Kelsey Albino, Greta Anderson, Mia Dwyer, Madison Gannon, Abigail Jackson, Olivia Koffler, David Morehouse, Sarah Morehouse, Adrianna Schwartz, Gabrielle Sennett
Honor roll: Rachael Baker, Hannah Morehouse, Samuel Richardson, Anna Salls, Anthony Weaver, Nicholas Weaver, Lena Welch, Luke Winters
Grade 12
Principal’s honor roll: Cassandra Barker, Jenna Clark, Justin Gorton, Raegan Lawton, Marrin Owens, Lauren Patti, Emily Peed, Fiona Reohr, Steven Shepard
High honor roll: Ryan Bailey, Bella DeChick, Jennifer Ellinger, Adam Finn, Ruth Jackson, Jeremy Moscato, Wyatt Patterson, Brianna Perkins, Riley Sawyer, Meghan Ward
Honor roll: Dylan Baran, Gabriel Figueroa, Dylan Jordan, Meagan Lawrence, Henry Margretta
UNIVERSITY AT ALBANY
Dean's list
• Baylee Kennedy, of Auburn
UNIVERSITY OF FINDLAY
Dean's list
• Amber Cummins, of Cato
WEEDSPORT CENTRAL SCHOOL
High honor
Grade nine: Mia Ada, Lauren Amodei, Liza Brown, Nolan Carner, Timothy Cherry, Adrihanna Collins, Nevaleah Davis, Lauren DeJohn, Alexandria Docteur, Matthew Freunscht, Ethan Gilfus, Jacob Guy, Kylie Hill, Kyler Landon, Anthony LoMascolo, Joseph Lott III, Chloe Mach, Finley Manna, Molly Milton, Brayden Mitchell, Keegan Montreal, Jaelyn Moore, Jasmine Nguyen, Colleen O’Neil, Zoey Powers, James Renner, JiraBrielle Spencer, Emma Stephens, Morgan Stock
Grade 10: Tristan Ada, Morgan Auchman, Gwendolyn Charette, Robert Chirco, Ryan Dates, Trinity Davis, Isabella Delgado, Thomas Fedeli, Morgan Flask, Makayla Foltz, Deanna Gilner, Isabel Guerrette, Jenna Guzzo, Samuel Holden, Mia Jeffries, Lilyanna Komarisky, Robert Quigley, Antonio Tortorello
Grade 11: Emma Bizzozero, Molly Boyce, Sarah Carroll, Madeleine Christopher, Julie Cook, Moira Curry, Meagan Fatcheric, Alexus Granbois, Noah Hickok, Allison House, Christina Jackson, Kelsey Jedra, Lauren Lanphere, Madison McNabb, Reilly Montreal, Peyton Newton, Forrest Nguyen, Adam O’Bryan, Quinn Rudick, Jaden Spencer, Madison Stock
Grade 12: Maurice Ahearn V, Aaron Brown, Braedon Brown, Conner Butler, Daniel Cherry, Emily Clark, Jessica Cook, Elise Dates, Donovan Dennis, Alexa Edersheim, Brianna Farrelly, Mitchell Feocco, Jacob Field, Allyson Germinara, Jaelynne Gile, Erin Grady, Emma Grieco, Joseph Guy, Leah Hanscomb, Ryan Hickey, Tyler Hill, Isaac Holden, Brandon Hyland, Allison Jeffers, Alison Jorolemon, Jocelyn Kepple, Alexandra Lajo Leonardi, Sydney Manchester, Justin Miles, Joshua O’Connor, Michael Partlow, Jaya Patel, Thomas Sickler, Emma Stark, Tate Tomandl, Logan Tomaszewski
Honor roll
Grade nine: Ava Blaisdell, Colin Granbois, Evan Growney, Brianna Hebert, Meganne Lanphere, Natalie McCarthy, Olivia Quinn
Grade 10: Elena Amodei, Xavior Benson, Jacob Blaylock, Emily Brown, Faith Grady, Andrew Stark
Grade 11: Cameron Chalker, Ashton Collins, Jack Lowery, Frances Milton, Morgan Sims, Abigail Widdall, Alexis Woodard
Grade 12: Ashton Benedict, Thomas Cordway, Victoria Hess, Jack Komarisky, Jacob Maloof, Valerie Sholes, Abigail St. Don, Caleb Tracy, Kayla Tutt
Top three in grades seven and eight
Grade seven
1. Lilly Kime
2. Tyler Langdon
3. Michael LoMascolo and Anna Kershner
Grade eight
1. Abby Bizzozero and Patrick Whitman
2. Marlie Chapman
3. Gabriella Jeffers
Gold honor roll
Grade seven: Amelia Bradtke, Mallory Brown, Isabelle Clark, Amariah Davis, Kayla Flask, Megan House, Cole Jankowski, Madelyn Kepple, Anna Kershner, Lilly Kime, Mason Kocur, Makenna Lacey, Tyler Langdon, Michael LoMascolo, Samuel Lowery, Zoyee Newton, Catherine O’Neil, Jordan Powers, Megan Powers, Riley Tomaszewski, Cayden Warren
Grade eight: Dexter Barnhart, Abby Bizzozero, Marlie Chapman, Eric Charette, Kayla Clark, Makenzie Crytzer-Shurant, Nico Giacolone, Mia Guzzo, Gabriella Jeffers, Tayson Kepple, James Lowery, Keegan McNabb, Grace Sevier, Olivia Snodgrass, Patrick Whitman
Silver honor roll
Grade seven: Callahan Bacon, Jessica Berry, Sierra Crytzer-Shurant, Chelsea Foltz, Joel Lopez, Daisy Milton, Jeffery Schafer, Owen Seymour
Grade eight: Alex Musso, Foster Smith
Bronze honor roll
Grade seven: Michael Brown, Sophia Giancarelli, McKenna Granbois, Bailey Liddle, Kerigan Moffitt, Addison Potter, Andrew Powers, Lillian Rubeck, Madelyn Seward
Grade eight: Connor Chalker, Italo Cole, Caleb Dedrick, Jack Hopkins, Alessandro Sorci
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE
Dean's list
• Sydney Smith, of Moravia, majoring in mechanical engineering
Honor listings can be sent to citizenfeatures@lee.net or The Citizen, 25 Dill St., Auburn, NY 13021.