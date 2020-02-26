Cayuga County-area scholastic honors for Feb. 26, 2020

CATO-MERIDIAN HIGH SCHOOL
Ninth grade
Principal’s high honor roll: Evelyn Burns, Miranda Dennis, Raven Ducharme, Elizabeth Hess, Riley Jones
High honor roll: Hannah Butterfield, Mason Carvey, Merritt Cox, Audrey Hunter, Denis Kosiakov, Kaylee LaPrease, Mackenzie Lloyd, Maggie McGetrick, Ariana Proper, Kyle Sheckler, Kyleigh Walton, Janelle Williams, Julia Wilson
Honor roll: Jacob Carroll, Jamie Holbrook, Shawn Hulsizer, Rylee Knox, Emma Neagle, Tobias Stahl, Ashley Walpole
10th grade
Principal’s high honor roll: Nathan Conklin, Katelyn Johnson, Abigail Kennedy, Mackenzie LaForce
High honor roll: Justin Baldwin, Kali Brown, Seth Dello Stritto, Chelsea Dennison, Brianna Dudzinski, Jordan Greene, Gabriel Haga, Lauren McCarthy, Jocelyn Smith
Honor roll: Davianna Blanding, Alyssa Cole, Julia Condon, Aiden Connolly, Mason Crandall, Makayla Hastings, Tristan Lee, Kailey McCord, William Moore, Alexandra Murdock, Cyrus Russell, Daniel Schryver, Konnor Sharp, Tyson Smith, Elias Welsh
11th grade
Principal’s high honor roll: Alyssa Dashnau, Brett Pickett, Micah Stavenhagen, Grace Stryker
High honor roll: Kyle Allen, Grace Cady, Samantha Cooper, Schuyler Goodwin, Emily Hoeck, Hannah Janes, Roman Lewandowski, Trista Lunkenheimer, Dominick Napolitano, Cilas Oot, Caitlyn Short, Logan Simons, Sydney Stevens
Honor roll: Carter Abate, Malana Bartoszewski, Elizabeth Bloss, Katie Colarocco, Kaliess Evans, Thomas Fabrizio, Connor Griffin, Joshua Hulsizer, Elaine Hurd, Jayden Kelly, Kannon Kuhlmann, Nathan Lloyd, Michaela Maxwell, Anna Muhlnickel, Elizabeth Myers, Alexander Noxon, Kennedy Pelkey, MacKenzie Ray, Ethan Scanlon, Delaney Jo Sheckler, Tylor Wheeler, Emily Woods
12th grade
Principal’s high honor roll: Lydia Cox, Emma Greene, Kaitlyn Hodson, Courtney LaForce, Breanna Lee, Taylor McLain, Irene Owens, Hailey Salmonsen, Marissa Teska, Kady Wood
High honor roll: Tyler Baldwin, Chase Byrne, Meedliysan Chery, Abigail Congdon, Owen Dusharm, Mairin Ellsworth, Trinidi Golden, Jaelin Hill, Robert Krieger, Sarah LaPrease, Eve Martin, Jenna Miller, Sarah Perez, Jayla Phillips, Makayla Soutar, Griffin White, Hunter White
Honor roll: Shaila Bennett, William Blake, Alexander Brew, Samantha Digiambattista, Devon Gillmore, Austin Goodwin, Connor Harrington, Emily Hernandez, Kaitlin House, Emily Lyon, Cheyanne Smithler, Benjamin Sorber
LIM COLLEGE
Dean's list
• Kayli Novak, of Auburn
You have free articles remaining.
NAZARETH COLLEGE
Dean's list
• Lindsey Roe, of Auburn
SUNY MORRISVILLE
Dean's list
• Karrigan Gregory, of Auburn
• Ashly Marshall, of Moravia
• Leah Miller, of Auburn
• Brandon Reilley, of Auburn
• Daniel Ripley, of Moravia
• Brandon Schafer, of Auburn
• Danielle Utterback, of Weedsport
UNIVERSITY OF FINDLAY
Dean's list
• Amber Cummins, of Cato
• Gabrielle Lagatella, of Martville
UNIVERSITY OF SCRANTON
• Anna Sabine, of Auburn, was one of 177 students who studied abroad during the intercession 2020 semester. Sabine, a nursing major, participated in the American Institute for Foreign Studies in France.
Honor listings can be sent to citizenfeatures@lee.net or The Citizen, 25 Dill St., Auburn, NY 13021.