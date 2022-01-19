Cayuga County-area scholastic honors for Jan. 19, 2022

AUBURN HIGH SCHOOL
High honor roll
Grade nine: Jacob Ackerman, Sara Alberici, Michael Ambroggio, Steven Ambroggio, Nathaniel Bennett, Skyler Bishuk, Michael Boyhan, Ernesto Buschman, Abby Clark, Matthew Crounse, Braden Dixon, Mathew Driscoll, Michael Driscoll, Collin Elvin, Jaziyah Estes, Luke Fallat, Ashlyn Feneck, Jazmine Gray, Alyssa Hogle, Mitchell Homick, Hailey Hutchinson, Margaret Klimek, Noah Mahunik, Owen Mahunik, Lindsey Marinelli, Jayla Mathis, Noah Moniz, Jacob Morrell, Aidan Musso, Liam Nagell, Makayla Overstreet, Reese Paleczny, Skyler Partin, Grant Pinckney, Mary Alice Pineau, Abigail Ringwood, Brody Ryan, Alexia Sherwood, Jordan Snow, Cooper Toomey, Alayna Warren, Sydney Yurco
Grade 10: Ian Avery, Samuel Baier, Cianna Bailey, Madison Baldwin, Elizabeth Baroody, Ariana Bartolotta, Emma Beattie, Lauren Beebee, Owen Birchard, David Bishop II, Alana Blake, Shelby Boles, Keegan Brady, Grace Breeze, Emerson Brown, Riccardo Caruso, Kirsten Casterline, Rylee Catalfano, Samantha Catalfano, Kaitlyn Catalone, Sabrina Centolella, Alyssa Chase, Sophia Church, Addison Coopper, Samuel Crosby, Cayleigh Currier, Megan Daly, Carter DeRosa, Griffin Doan, Connor Duffy, Mirra Dumond, Connor Fedigan, Riley Fitzgerald, Gabrielle France, Andrew Frazer, Mary Gasper, Nathan George, Morgan Gorney, Katherine Heckerman, Jack Hoadley, Grace Hoey, Finley Hogan, Christopher Howard, Makayla Hurd, Josephine Janas, Kelsie Jasniewski, Jayden Knowlton, Chelsey Lawson, Olivia Leader, Bill Li, Jakob Lupo, Mac Maher, Hailey Maloney, Shervalize Marcus, Molly Matheson, Trinity McFadden, Matthew McKeen, Avianna Ming, Evan Moore, Lily Nila, Lucianna Patch, Aaron Peacock, Ava Pinckney, John Pineau, Noelle Pipher, Rylee Sheehan, Caroline Smith, Owen Starr, Danielle Swietoniowski, Ethan Taylor, Madelyn Titus, Aiden Tomandl, Jonathan Traver, Cara Vasile, Alexandra Vitale, Brody Wagner, Chloe Wellauer, Qualee White, Randy Wu, Caleb Zmarthie
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Grade 11: Aidan Archer, Ayesha Aslam, Katie Auringer, Reeve Axton, Madilyn Babb, Caden Becker, Bradley Boyhan, Savannah Brier, Damian Burke, Abigail Carr, Michael Clark, Makayla Cottrell, Patrick Crawford Jr., Rhian Crowley, Ashley Cuipylo, Charles Cunningham, Clare Diffin, Kaydence DuBray, Rose Fennessy, Schae Fitzgerald, Cameron Goff, Kyle Green, Elliot Hickman, Anna Holmes, Madeline Jennings, Mason Jones, Grace King, Erica Leeson, Baron Lesch, Natalie Long, Aryon Lopez-LaGas, Gabrielle Lupo, Emma Merkley, Leah Middleton, Carter Mizro, Henry Moskov, Colin Musso, Amy Ochoa, Ryan Packard, Sophie Pettigrass, Kaylee Platts, Caleb Riley, Cameron Scanlan, Analicia Scoggins, Braden Sherman, Abigail Smith, Delaney Smith, Nora Solomon, Taylor Stockmyer, Dustin Swartwood, Matthew Tamburrino, Charles Tracy, Benjamin Weiman, Zachary Wilczek, Elijah YearGin
Grade 12: David Aicher, Nicholas Bachman, Omar Bailey, Oliver Baroody, Gracie Barraque, Natalee Bello-Woodcock, Amarion Bochenek, Ella Boedicker, Madelynn Bona, Ella Bouley, Matthew Bouley, Erin Calkins, Anthony Camardo, Ella Carnes, Taylor Chadderdon, Fiona Chisholm, Colby Church, Breannah Connors, Morgan Cook, Mia Cowell, Conner Crossley, James Cuddy, Cameron Daddabbo, Olivia Daddabbo, Hannah Daly, Ellie Dann, Isabella DiLallo, Peter DiLallo Jr., Kevin Dolan, Maggie Dolan, Ryan Donnelly, Kayley Duffy, Noah Erickson, Matthew Faynor, Matthew Fennessy, Sarah Fritz, Liam Gargan, Connor Gasper, Maddox Gorney, Sofia Granato, Elizabeth Graney, Seamus Greene, Maia Guzalak, Danielle Harold, Alaysia Harris, Richter Hill, Leah Howard, James Hunter, Hannah Hutchinson, Kate Izzo, Ida Kavanagh, Nora Kelley, Jack Kennedy, Brycen Kishpaugh, Sean Leach, Izabella LeGrett, Noah Leitch, Gracie Losani, Jasmine Lukowski, Conor Maassen, Sydney Marinelli, Raven Marsh, Trevor Marshfield, Charles Masters, Kiearalyn Mathis, Mitchell McGinn, Lorenzo McIntyre, Emily McLaughlin, Alec McQueeney, Rachel Meyer, Aryssa Meyers, Owen Middleton, Luke Montone, Maura Moochler, Kaden Murphy, Mary Nila, Elizabeth O'Hara, Madelyn O'Hora, Grace Oliver, Isaiah Parkman, Kristen Phillips, Allie Piorun, Benjamin Porten, Colleen Reilly, Iris Rodriguez, Arietta Scozzari, Jackson Siddall, Connor Skardinski, Aiden Smash, Elizabeth Spin, Ryan Stechuchak, Colin Tardif, Olivia Tkacz, Ella Varga, Michael Villano III, Jordan Webster, Bryn Whitman, Gabriella Wlad
Honor roll
Grade nine: Madyson Ackerson, Jaccob Adams, John Anderson, Gabriel Bachman, Aisha Bailey, Tapangah Becker, Lucas Brown, Osvaldo Chum' Domingo, Tyrel Clark, Kelly Clayton, Tina Clayton, Samuel Coleman, Caitlyn Cook, Jack Dalziel, Madisyn Edersheim, Tionna Edghill, Jack Ferguson, Merlin Ferguson, Penelope Ferguson, Austin Ferrin, Eden Gadsby, Gianna Gagliardi, Cecilia Gronau, Emma Gurak, Sophia Gwinn, Colton Hai, Aiden Hodson, Marisa House, Kelis Hunt, Thomas Indelicato, Jaivon Jackson, Tamia Karugu, Maria Kelsey, Brooklyn Kopec, Addison Lange, Connor Lansbury, Amelia LeFevre, Sadie Lewis, Kevin Liu, Matthew Lupo, Cara McKeen, Payton Mettler, Sadie Morin, Brianna Nemo, Emily Neuman, Lilith Panek, Haley Quinn, Zoey Rosekrans, Izabella Rusaw, Olivia Shaw, Jazmine Simmons, Jack Sliwka, Kaela Sova, Delilah Spinner, Sean Tamburrino, Alyssa Thomas, Kiera Thurston, Ryan Townsend, Nicholas Trumbull, Haley Welch, Claire Williams, Naviyah Williams, Meghan Winks, Liam Wride
Grade 10: Stephanie Auringer, Anysia Baly, Miles Baroody, Juliana Bochenek, Berkley Brown, Joshua Bryant, Audrey Carr, Lucy Chapman, Julia Clark, Noah Coleman, Nicholas Cornelius, Mariah Costello, Weston Cottrell, Isiah Council, Cole Creighton, Dominick Currier, Jerry Czyz, Ryan Dann, Jayden DeAngelis, Tyler Earl, Dejah Evans-Murphy, Travis Freier, Briana Gabbert, Gracey Garrigan, Madeline Gauthier-Seneca, Chloe Heath, Jonathon Herrick, Gavin Hickey, Christian Hogan, Kelsey Howard, Michael Keogan III, Elisabeth Lentini, Dominic London, Tatiana Lopez-LaGas, Marek Macyczko, Patrick Marek, Ashley Meyers, Amelia Miner, Ashton Murray, Clara Neuman, Ella Noble, Robert O'Hara IV, Rebecca Pesarchick, Phillip Peterson III, Jonathan Pratt, Xavier Quesada, Kacy Quill, Tristan Raufer, Ryan Rigby, Shannon Roth, Virginia Saben, Joseph Sanders, Felicity Sanderson, Alexis Sorber, Kara Springstead, Jack Tumber, Gavin Verdi, Rocco Villano, Mason Vitale, Adam Vrooman, Maverick Whelan, Robert White, Jason Williams, McKenna Wilmot, Ahndria Wilson
Grade 11: Lexi Alberici, Marissa Albert, Carter Austin, Noah Barraque, Anthony Borges, Beccalynn Brewer, Trace Brooks, Jacob Calhoun, Kaylee Card, Stephen Casto, Ava Cioci, Elise Clifford, Natalie Collins, Noah Conley, Brian Crary, Mia D'Angelo, Alicia Defendorf, Thomas Deming, Jacob Dennis, Anna Donofrio, Madison Dutcher, Jaelee Dyson, Maryn Elster, Karli Farmer, Ethan Feneck, Logan Gagnier, Emma Gargan, Layne Harmon, Meada Helmick, Alaina Hudson, Holly Indelicato, Aiden Jacobs, Layla Jones, Eva Joseph, Meghan Kiernan, Joshua Knight, Tessa Kovalczik, Madison Lowe, Lauralei Luther, Ryan Mahunik, Travis Mendez, Joshua Moore, Cecilia Morgan, Noah Morrison, Luke Moskov, Samuel Moskov, Alyvia Murphy, Sophia Pandozzi, Jacob Pennella, Abby Perron, Evan Pettigrass, Conor Podfigurny, Iara Ramirez, Corbin Raso, Noah Rex, Colin Ringwood, John Rivoli, Nicholas Rivoli, Breanna Robinson, Katrina Stack, Connor Steinbacher, Tracey Stewart, Charli Tallman, Alena Tratt, Madison Traver, Gisella Vieira, Gabriel Volo, Aiyanna Walker, James Warter, Lucas West, Benjamin Williams, Julia Wolfgang
Grade 12: Haylee Alnutt, Patrick Auringer, Talia Axton, Isaiah Babb, Bethany Belcher, Josephine Bielowicz, Jacob Bryant, Jack Chapman, Carly Chappell, Angel Clink, Braydon Crosby, Zachary Crosby, Kenneth Danboise, Jaden Dawley, Craig Diego Jr., Katelynn Dinehart, Matthew Donovan, Liam Farrell, Harmony Fish, Maddox Fraher, Jack Geer, Taylynn Geiger, Gavin Harding, Evelyn Harvey, Belle Haynes, Evan Hergert, Joseph Herrick, Seth Kane, DJ Koller, Tyler Kraushaar, Kara Lockhart, Bethany Lorenzo, Lauren Lowe, Gabrielle Lynch, Mayerli Marroquin Aguilar, Ethan Moore, Kalysta O'Hara, Alexia Ortiz, Jessica Parker, Tatyana Pertilla, Justin Pike, Kaiya Rosado-Reilley, Makayla Roth, Alexander Santiago, Aniyah Saunders, Nicholas Sayre, Clayton Shernesky, Anthony Shove, Ernest Stokes Jr., Elijah Stroman, Savannah Symes, Vernon Symes Jr., Erin Taylor, Katlin Thurston, Joseph Trathen, Troy Wagner, Timothy Westcott, Zarya White, Madison Wilbur, Kiara Willis, Vicky Wu, Avry Zank
COLLEGE OF THE HOLY CROSS
Dean's list
• Jacob Lupo, of Auburn, majoring in history
NAZARETH COLLEGE
Dean's list
- Madelyn Funk, of Locke
- Hannah Kuc, of Sterling
- Marissa King, of Auburn
- Ivana Pierce, of Auburn
- Krysha Pierce, of Auburn
- Hayden VanOrman, of Scipio Center
- Stephanie Frost, of Martville
NIAGARA UNIVERSITY
Dean's list
- Raegan Lawton, of Cayuga, a freshman majoring in 5-12 chemistry education
ONONDAGA COMMUNITY COLLEGE
President's list
- Sarah Aldrich, of Auburn
- Lilyana Crimi, of Auburn
- Haley Hurst, of Auburn
- Tyler Perkins, of Auburn
- Kelly Smith, of Auburn
- Alaina Spas, of Auburn
- Amanda Trousdale, of Auburn
- Bayleigh Clark, of Elbridge
- Elora Kunz, of Elbridge
- Kevin Mead, of Elbridge
- Sophie Meixner, of Elbridge
- Rylie Platt, of Elbridge
- Valerie Reith, of Elbridge
- Jamieson Smith, of Elbridge
- Alexis DelFavero, of Jordan
- Jillian Ferris, of Jordan
- Elizabeth Morrow, of Jordan
- Haylee Salmonsen, of Jordan
- Mikayla Twomey, of Jordan
- Madison Hanford, of Moravia
- Brandon Bell, of Port Byron
- Theresa Henry, of Port Byron
- Amy Rooker, of Port Byron
- Ryan Sheldon, of Red Creek
- Thomas Cowden, of Skaneateles
- Landon Hellwig, of Skaneateles
- Christopher Knupp, of Skaneateles
- Kyle Weldon, of Skaneateles
- Anthony Sedorus, of Skaneateles Falls
- Andrew Blodgett, of Sterling
- Dominic Morrell, of Weedsport
- Rebecca Wingood, of Weedsport
Provost's list
- John Keba, of Auburn
- Ashley Lyons, of Auburn
- Jacob Roy, of Auburn
- Samantha Cooper, of Cato
- Grace Cordone, of Cato
- Gabrielle Gunnip, of Elbridge
- Brandon O'Brien, of Jordan
- Angela Wilbur, of Red Creek
- Liam Donovan, of Skaneateles
- Mason Michel, of Skaneateles
- Veronica Ryan, of Skaneateles
- Justin Shadle, of Skaneateles
- Lisa Emerson, of Skaneateles Falls
- Noah Kuc, of Sterling
- Ashley Tifft, of Weedsport
SOUTHERN NEW HAMPSHIRE UNIVERSITY
President's list
- Ezekiel Zuniga, of Locke
- Brittany Green, of Locke
- Nicole Pyle, of Port Byron
Dean's list
- Mark Fellows, of Cato
UNIVERSITY AT ALBANY
Karleigh Harris, of Auburn, was recently initiated into the University at Albany Circle of Omicron Delta Kappa, the national leadership honor society.
Honor listings can be sent to citizenfeatures@lee.net.