Cayuga County-area scholastic honors for March 24, 2021

AUBURN HIGH SCHOOL
High honor roll
Grade nine: Cianna Bailey, Elizabeth Baroody, Ariana Bartolotta, Lauren Beebee, Noelle Best, Owen Birchard, Juliana Bochenek, Shelby Boles, Keegan Brady, Grace Breeze, Berkley Brown, Emerson Brown, Riccardo Caruso, Kirsten Casterline, Rylee Catalfano, Samantha Catalfano, Kaitlyn Catalone, Lucy Chapman, Sophia Church, Noah Coleman, Addison Coopper, Nicholas Cornelius, Isiah Council, Samuel Crosby, Megan Daly, Ryan Dann, Carter DeRosa, Griffin Doan, Connor Duffy, Tyler Earl, Connor Fedigan, Riley Fitzgerald, Gabrielle France, Mary Gasper, Morgan Gorney, Katherine Heckerman, Jonathon Herrick, Jack Hoadley, Grace Hoey, Christian Hogan, Finley Hogan, Michael Holm, Christopher Howard, Josephine Janas, Kelsie Jasniewski, Olivia Leader, Bill Li, Aaron Lupo, Mac Maher, Hailey Maloney, Mol Matheson, Evan Moore, Lily Nila, Ella Noble, Lucianna Patch, Aaron Peacock, Ava Pinckney, John Pineau, Noelle Pipher, Kacy Quill, Virginia Saben, Rylee Sheehan, Madelyn Shutter, Caroline Smith, Owen Starr, Danielle Swietoniowski, Christopher Tarby Jr., Ethan Taylor, Madelyn Titus, Aiden Tomandl, Jonathan Traver, Cara Vasile, Alexandra Vitale, Brody Wagner, Thomas Weed, Chloe Wellauer, Maverick Whelan, Ahndria Wilson, Randy Wu, Taryn Yeomans
Grade 10: Lexi Alberici, Marissa Albert, Ayesha Aslam, Reeve Axton, Madilyn Babb, Anthony Borges, Bradley Boyhan, Beccalynn Brewer, Savannah Brier, Damian Burke, Kaylee Card, Abigail Carr, Michael Clark, Makayla Cottrell, Brian Crary, Patrick Craword Jr., Rhian Crowley, Ashley Cuipylo, Charles Cunningham, Mia D'Angelo, Clare Diffin, Kaydence DuBray, Madison Dutcher, Mary Elster, Karli Farmer, Schae Fitzgerald, Emma Gargan, Kyle Green, Ryan Helmer, Elliot Hickman, Anna Holmes, Holly Indelicato, Meghan Kiernan, Grace King, Tessa Kovalczik, Eric Leeson, Natalie Long, Madison Lowe, Gabrielle Lupo, Ryan Mahunik, Leah Middleton, Carter Mizro, Joshua Moore, Cecilia Morgan, Colin Musso, Amy Ochoa, Abby Perron, Sophie Pettigrass, Kaylee Platts, Conor Podfigurny, Noah Rex, Caleb Riley, Analicia Scoggins, Braden Sherman, Abigail Smith, Delaney Smith, Nora Solomon, Taylor Stockmyer, Matthew Tamburrino, Charles Tracy, Madison Traver, Benjamin Weiman, Zachary Wilczek, John Winne, Julia Wolfgang
Grade 11: Omar Bailey, Gracie Barraque, Natalee Bello-Woodcock, Josephine Bielowicz, Madelynn Bona, Matthew Bouley, Erin Calkins, Anthony Camardo, Ella Carnes, Jack Chapman, Fiona Chisholm, Colby Church, Breannah Connors, Morgan Cook, Braydon Crosby, Zachary Crosby, James Cuddy, Cameron Daddabbo, Hannah Daly, Ellie Dann, Craig Diego Jr., Isabella DiLallo, Peter DiLallo Jr., Kevin Dolan, Ryan Donnelly, Kayley Duffy, Noah Erickson, Matthew Faynor, Harmony Fish, Sarah Fritz, Connor Gasper, Jack Geer, Sofia Granato, Elizabeth Graney, Maia Guzalak, Hannah Hutchinson, Kate Izzo, Ida Kavanagh, Jack Kennedy, Tyler Kraushaar, Jocelyn LaFrance, Izabella LeGrett, Bethany Lorenzo, Gracie Losani, Conor Maassen, Sydney Marinelli, Kiearalyn Mathis, Mitchell McGinn, Lorenzo McIntyre, Emily McLaughlin, Alec McQueeney, Rachel Meyer, Aryssa Meyers, Owen Middleton, Luke Montone, Maura Moochler, Elizabeth O'Hara, Grace Oliver, Benjamin Porten, Colleen Reilly, Iris Rodriguez, Arietta Scozzari, Clayton Shernesky, Jackson Siddall, Connor Skardinski, Elizabeth Spin, Ryan Stechuchak, Olivia Tkacz, Michael Villano III, Zarya White, Bryn Whitman
Grade 12: Savanna Allen, Amelia Bartolotta, Rosalia Bartolotta, Adrianna Bell, Jack Bennink, Marla Berardi, Ryan Birchard, Austin Black, Jillian Boyer, Kathryn Brown, Ethan Caputa, Jack Carbonaro, Marisa Carnicelli, Shannon Casper, Samantha Colella, Sadie Coleman, William Coleman, Bohdana Colopelnic, Alyssa Cook, Tyler Cook, Cayla Cornelius, Allison Crawford, Ailish Cuthbert, Alexander Dahl, Kylie Deyo, Doray Dilallo, Ella Doan, Edward Fagan, Peyton Fitzgerald, Davon Flanigan, Abby Franchina, Adam Gagnier, Tony Gao, Gracie Giannettino, Alexander Guzewicz, Jake Hansen, Ty Hlywa, Thomas Hoskins, David Hribick, Matthew Humphrey, Emma Kennedy, Sophie Lesch, Rebekah Logue, Delaney Lovell, Caitlin Lowe, Meghan Mahunik, Nicholas Major, Madison Malone, Paige Maneri, Hannah Marek, Trevor Marshfield, Zachary Mock, Alany Molina, Marissa Moore, Grace Morgan, Elizabeth Moriarity, Aden Morrison, Lucy Noble, Jane Oliver, Chloe Picciano, Luke Picciano, Ivana Pierce, Luca Pirozzolo, Peter Prue, Caitlin Rigby, Garrett Rozelle, Natalie Ryan, Zachary Saurini, Megan Schulz, Jenna Sliwka, Natalya Smith, Skylar Starrett, Jacob Steinbacher, Curtiss Stevens, Ryan Stewart, Jenna Swanson, Jamie Tallman, Rachel Tehan, Allyson Tracy, Brenden VanHoltz, James Vasile, Thomas Ventura, Jefferson Vitale, Daniel Walter, Shelby Weeks, Christopher White, Amara Wilson, Grace Wiseman
Honor roll
Grade nine: Ian Avery, Samuel Baier, Madison Baldwin, Miles Baroody, Joshua Bryant, Colin Buchanan, Aiden Caputa, Audrey Carr, Sabrina Centolella, Brian Chappell, Ezibella Coss, Mariah Costello, Weston Cottrell, Cole Creighton, Cayleigh Currier, Jayden Czubat, Jerry Czyz, Dominic Dennis, Dejah Evans-Murphy, Gracey Garrigan, Madeline Gauthier-Seneca, Michael Keogan III, Jason Lawrence, Dominic London, Matthew Loyster, Peyton Maneri, Shervalize Marcus, Matthew McKeen, Rebecca Pesarchick, Jaydn Petty, Tiara Rhode, Ryan Rigby, Tyler Rutcosky, Kasandra Santiago, Matthew Schiener, Kara Springstead, Braydince Swartout, Christian Testa, Jack Tumber, Mason Vitale, Adam Vrooman, Jason Williams, Caleb Zmarthie
Grade 10: Caden Becker, Trace Brooks, Mckenna Bushallow, Dominic Capone, Elise Clifford, Natalie Collins, Noah Conley, Dezerai Cook, Alicia Defendorf, Thomas Deming, Stephanie DeProspero, Ian Deyo, Ethan Feneck, Joseph Ferraraccio, Cameron Goff, Kerryn Goodwin, Kylie Guarino, Alex Guzalak, Elliott Hares, Meada Helmick, Alaina Hudson, Madeline Jennings, Mason Jones, Nora Kelley, Joshua Knight, Lauralei Luther, Travis Mendez, Henry Moskov, Samuel Moskov, Alyvia Murphy, Andrew Murphy, Reese Murphy, Tyler O'Hearn, Colin Ringwood, John Rivoli, Nicholas Rivoli, Jenna Roeschlaub, Natalie Sanders, Cameron Scanlan, Isiah Senior, Jack Stewart, Dustin Swartwood, Charli Tallman, Alena Tratt, Aiden VanDusen, Gabriel Volo, James Warter, Lucas West, Benjamin Williams, Matthew Willis, Brett Wilson, Lauren Wilzinski
Grade 11: Luca Ashton, Patrick Auringer, Talia Axton, Nicholas Bachman, Brandon Barnes, Brandon Bertollini, Amarion Bochenek, Ella Bouley, Jacob Bryant, Taylor Chadderdon, Jade Chappell, Angel Clink, Mia Cowell, Conner Crossley, Olivia Daddabbo, Krystina Danboise, Aiden Diego, Maggie Dolan, John Falcone IV, Liam Farrell, Taylynn Geiger, Maddox Gorney, Emma Hastings, Rylee Hastings, Belle Haynes, Brianna Hill, Leah Howard, James Hunter, Elijah Jones, Brycen Kishpaugh, Justin Leader, Noah Leitch, Lauren Lowe, Raven Marsh, Charles Masters, Kaitlyn Maywalt, Madelyn O'Hora, Alexia Ortiz, Kristen Phillips, Allie Piorun, Madison Rickard, Kaiya Rosado-Reilley, Jake Ryan, Anthony Shove, Taylor Smith, Adrienna Strachan, Timothy Sullivan Jr., Savannah Symes, Colin Tardif, Erin Taylor, Katlin Thurston, Joseph Trathen, Mitchell Vitale, Jordan Webster, Kenneth Wentworth III, Aaliya Whitmore, Kiara Willis, Gabriella Wlad, Denzel Wrana, Vicky Wu, Avry Zank
Grade 12: Ryan Bochenek, Mylinh Bowens, Aniya Bowman, Quinn Brady, Luke Brooks, Jadeion Brown, Mackenna Brown, Vincent Catalone, Troy Churney Jr., Abigail Cuipylo, John Danczak Jr., Madison Deyneka, Lea DiGiovanni, Ivan Duncan, Amber Dutcher, Nicholas Fagan, Simon Ferguson, Alayna Foos, Olivia Fritz, Elayna Genkos, Sidney Gera, Andre Gomez, Madysan Hastings, Joshua Herrick, Ethan Hickman, Karissa Howard, Abbie Izzo, Abby Kane, Conner Kiernan, Christina Klink, Todd Knight, Joshua Kowaleski, Sean Leach, Jack Leader, Dakota Lupien, Connor Mahunik, Ellone McCall, Kara Mohan, Anna Montgomery, Grace Moskov, Nathan Myers, David Oughterson, Justin Pike, Jordan Pinckney, Ronald Quimby Jr., Jacob Reilly, Brooke Reynolds, Michael Riordan, Jadyss Rivera, Jason Say, Madeline Sherman, Tyler Simpson, Jada Smith, Hope Sorber, Cebastian Spisak, Anna Tumber, Francesca Vitale, Matthew Whiting, Bryanna Wilbur
CATO-MERIDIAN JR.-SR. HIGH SCHOOL
Seventh grade
Principal’s high honor roll: Maggie Brown, Everett Cox, Cecelia Cronk, Hannah Hulbert, Megan Kyle, Rylee Napolitano, Bailey Planck
High honor roll: Lucille Chase, Gavin Dello Stritto, Laina Howard, Dixie McLain-Tindall, McKena Morsdorf, Rhys Napolitano, Devin Pollock, Mackenzie Pollock, Kennedy Taylor, Olivia Vitale, Paige Wilder
Honor roll: Drake Allen, Rubiana Behm, Isabell Lindenman, Mackenzie Mahoney, Chase Myers, McKenzie Smith
8th grade
Principal’s high honor roll: Nathan Dennis, Sophia Kelly, Jacob LaForce, Myah Meddley, Caitlin Salmonsen, Finley Stonecypher, Camille Weston, Elaina Williams
High honor roll: Eleanor Bell, Joseph Bonanno, Amber Clarke, Jack Conklin, Tristan Green, Camren Hoag, Haley McCarthy, Mallory Sherman, Mollie Walton
Honor roll: Hannah Deacy, Eli Fisher, Averie Sharp, Oliver Van Horn
9th grade
Principal’s high honor roll: Hannah Csiga, Preston Daggett, Ashlee Donahue, Nadia Dudley, Elijah Haga, Abigail Holmes, Mallory Howard, Jocelyn Kolb, Jack Lamson, Owen McGetrick, Kaydence Morrissette, Merissa Richards, Charlotte Weston
High honor roll: Hayley DeVille, Jesse Hurd, Brandon Johnson, Vanessa Lees, Gavin Parker, Chloe Rex
Honor roll: Halie Allen, Flower Baldwin, Madison LaTray
10th grade
Principal’s high honor roll: Mason Carvey, Miranda Dennis, Raven Ducharme, Maggie McGetrick
High honor roll: Evelyn Burns, Merritt Cox, Shawn Hulsizer, Denis Kosiakov, Kaylee LaPrease, Ariana Proper
Honor roll: Jack Kent, Bryce Mahoney, Kyleigh Walton, Caton Wilbert, Janelle Williams
11th grade
Principal’s high honor roll: Nathan Conklin, Jordan Greene, Katelyn Johnson, Abigail Kennedy, Cyrus Russell
High honor roll: Justin Baldwin, Alyssa Cole, Chelsea Dennison, Mackenzie LaForce, Lauren McCarthy, Jocelyn Smith
Honor roll: Harry Brown, Seth Dello Stritto, Chase Towers
12th grade
Principal’s high honor roll: Donovan Anderson, Grace Cady, Alyssa Dashnau, Elaine Hurd, Trista Lunkenheimer, Brett Pickett, Micah Stavenhagen, Grace Stryker
High honor roll: Kyle Allen, Elizabeth Bloss, Schuyler Goodwin, Jeremy Hoeck, Hannah Janes, Jayden Kelly, Kannon Kuhlmann, Anna Muhlnickel, Logan Simons, Dustin Snow, Emily Woods
Honor roll: Carter Abate, Katie Colarocco, Kaliess Evans, Anthony Gleason, Nathan Lloyd, Ethan Scanlon
COLGATE UNIVERSITY
Dean's Award for Academic Excellence
• Alexandra Mitchell, of Auburn, a biology major
• Jadan Hand, of Auburn, a molecular biology major
Dean's Award with Distinction
• Hailey Wilkinson, of Auburn, a psychology major
• Jenna Mapley, of Port Byron, an education major
SUNY MORRISVILLE
Dean's list
• Tyler Baran, of Moravia, majoring in autobody technology, AAS
• David Blake Huffman, of Locke, majoring in automotive technology, B.T.
• Karrigan Gregory, of Auburn, majoring in criminal justice, B.T.
• Rebecca Hall, of Sterling, majoring in dairy management, B.T.
• Ashly Marshall, of Moravia, majoring in equine science, B.T.
• Leah Miller, of Auburn, majoring in horticulture
• Daniel Ripley, of Moravia, majoring in dairy management, B.T.
• Brandon Schafer, of Auburn, majoring in automotive technology, B.T.
• Danielle Utterback, of Weedsport, majoring in equine science, B.T.
SUNY ONEONTA
James Mock, of Auburn, and fellow students met with alumnus and musician Ryan Quinn, class of 2013, on March 18 during the college's Mixing Board to Management networking event. Mock is studying music industry audio production.
WESTERN GOVERNORS UNIVERSITY
Awards of Excellence from the College of Business
• Jonathan Kurtz, of Auburn
• Brooke Whitman, of Auburn
Honor listings can be sent to citizenfeatures@lee.net or The Citizen, 25 Dill St., Auburn, NY 13021.