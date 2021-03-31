Cayuga County-area scholastic honors for March 31, 2021

ELMIRA COLLEGE
Julia Ambrose, of Auburn, was one of several students recognized at the college's Pi of New York Chapter of Phi Beta Kappa induction ceremony. Ambrose is a member of the class of 2023.
MORAVIA HIGH SCHOOL
Grade nine
High honor: Robert Balk, Tyler Bell, Bailee Brown, Logan Burhans, MaKenna Caza, Christopher Conklin, Cole Cuddeback, Haley Drake, Colton Eby, Alice Epperly, Allyssa Gettel, Madison Guinta, Jackson Hares-Ryan, Gabriella Heim, Ethan Hudson, Tayden Johnson-Stayton, Allison Kehoe, Aiden Kelly, Katelynne Lamphier, Luke Landis, Allison Manning, Megan Marsh, Kaylee Miner, Daniel Murphy, Drew Nye, Alexis Partridge, Kyler Proper, Thomas Quaile, Kaden Robinson, Olivia Russo, Kaiden Sharpsteen, Gwendolyn Sisson, Jordan Smith, Gabrielle Thilburg, Abram Wasileski, Sydney Welsh
Honor: Mason Carroll, Michael Chambers, Drew Famoly, Reagan Lamphere, Kylie McLachlan, Madison Reilley, Abbilyn Swan, Carter Tillotson, Tessa Wood
Grade 10
High honor: Heidi Andersen, Julia Anderson, Bethany Baran, Logan Bell, Hassan Bodlah, Thomas Burgman Jr., Dallas Carr, Samantha Evener, Samantha Fragala, Jenna Grey, Ashley Grobelny, Chloe Hanson, Ella Harriger, Grace Ike, Corinne Leonard, Brayden Mason, James Nalley, Gabriel Shreffler, Evelyn Sisson, Elizabeth Steigerwald, Amber Tibbits, Joy Weed, Caitlin Whaley
Honor: Juliana Blanchard, Aydin Bushey, Brenton Butts, Jason Chisholm, Lindsey Gentilcore, Gavin Hill, Bailey Karlik, Marissa Magill, Genevieve Newton, Kyle Phillips, Jo Robideau, Dakota Stairs
Grade 11
High honor: Andrea Auble, Abigail Axton, Emely Bacon, Katherine Baylor, Ella Bieling, Jeffrey Carmichael, Nathan Conklin, Brooke Dusseau, Blaise Epperly, Emma Janke, Tyler Jones, Emma Kraan, Taryn Langtry, Malayna Martin, Gavin McKeon, Addison Moore, Alexa Morris, Ava Rogers, Lynnae Russell, Owen Ryan, Henry Scholl, Patrick Smith, Erin Tratt, Bailey Williamson, Kaleb Winters
Honor: Isobella Banerjee, Bryce Bevier, Nathaniel Finn, Matthew Gassner, Aalyiah Hamilton, Anthony Lawton, Madalaina Raymond, Kayleigh Stayton, Andrew Tillotson
Grade 12
High honor: Sophia Amos, Alexis Anderson, Cherish Branch, Alyssa Brown, Alexia Carroll, Joshua Cespedes, Adam Chehovich, Nikole Coley, Matthew Cuddeback, Hannah DeWitt, Brianna Eastman, Natalee Ferris, Katelyn Harvey, Andrew Hatch, Breana Hatch, Megan Lamphier, Laura Landis, Teyara Lee, Ashley Lunsford, William Manning, Nicholas Marnell, Connor Morris, Alexa Nye, Lilly O’Neil, Kalee Partridge, Justin Pettit, Dallas Pierson, Brook Purdy, Illeana Ramirez, John Read, Colin Rusaw, Kiersten Short, Nicholas Smith, Mackenzie Sullivan, Elizabeth Vivenzio, Jessica Warner
Honor: Jacob Bogart, Syphia Corey, Jenna Dean, Chloe Green, Katlyn McKane, Wyatt Nelson, Kira Partridge, Ryan Robbins, Iesha Studer
Honor listings can be sent to citizenfeatures@lee.net or The Citizen, 25 Dill St., Auburn, NY 13021.