ALBRIGHT COLLEGE

Abigail Elise Hai, of Auburn, and a graduate of Auburn High School, earned a Bachelor of Arts majoring in environmental studies, psychology, with a minor in anthropology.

MORAVIA HIGH SCHOOL

Grade nine

High honor: Synae Bartholomew, Corinna Connor, Kylee Cooper, Matthew Dann, Maeve Green, Makena Gruver, Aleph Harris, Lashley Heredia Castillo, Kendall Hess, Eli Landis, Brooklyn Lott, Karson Mackey, Lucas Moffitt, Nola Mulvaney, Keira O’Connell, Brooke Proper, Morgan Rejman, Elijah Schweska, Kacey Snyder, Madison Starner, Katherine Steigerwald, Zachary Szachta, Dominick Todd, Natalie Torok, Cadence Wade, Caroline Wasileski, Spencer Weed

Honor: Jeffrey Gettel, Olivia Harvey, Riley Makala, Chloe Phillips, Kaleb Smith, Mason Starner

Grade 10

High honor: Ava Albanese, Alexander Almeida, Vivian Amos, Hunter Boynton, Isabel Burgman, Koryn Caza, Xinzu Chen, Octavius Cobb, Daisy Drake, Kemper Fairweather, Olivia Genson, Emily Griffin, Mason Kratzer, Emily Lyman, Lillian Miller, Wyatt Moore, Elizabeth Morgan, Evelyn Ottaviano, Nicholas Plue, Scott Raymond, Lucian Shea, Noah Shreffler, Westin Walker, Patrik Walters, Frank Williams, Nathan Witten

Honor: Hailey Adams, Joseph Baylor, Dawson Carr, Ethan DeHart, Douglas Fitzsimmons, Jessalyn Jones, Julius Jones, Riley Jones, Annelise Kraan, Donovan Miner, Emilio Oralls, Thomas Palmer, Makayla Phillips, Greyson Springer, Lily Stryker, Brandon Vasquez Herrera

Grade 11

High honor: Tyler Bell, MaKenna Caza, Christopher Conklin, Cole Cuddeback, Allyssa Gettel, Jackson Hares-Ryan, Gabriella Heim, Frederick Hess IV, Ethan Hudson, Allison Kehoe, Aiden Kelly, Reagan Lamphere, Katelynne Lamphier, Luke Landis, Ayden Makala, Allison Manning, Megan Marsh, Kaylee Miner, Moriah Morris, Daniel Murphy, Drew Nye, Kyler Proper, Olivia Russo, Kaiden Sharpsteen, Jordan Smith, Corbin Walters, Abram Wasileski

Honor: Robert Balk, Bailee Brown, Michael Chambers, Daniel Clarke, Kalei Kratzer, Trinity Maier, Alexis Partridge, Thomas Quaile, Madison Reilley, Baylee Sherman, Abbilyn Swan, Gabrielle Thilburg

Grade 12

High honor: Kyler Adams, Heidi Andersen, Julia Anderson, Taqua Bailey, Bernice Balk, Bethany Baran, Logan Bell, Kylee Boyle, Elijah Burke, Dallas Carr, Lita Drake, Samantha Evener, Samantha Fragala, Lindsey Gentilcore, Jenna Grey, Zachary Griffin, Ashley Grobelny, Madison Guinta, Chloe Hanson, Ashley Heredia Castillo, Gavin Hill, Grace Ike, Tayden Johnson-Stayton, Bailey Karlik, Brayden Mason, Jade Moffitt, James Nalley, Kyle Phillips, Gabriel Shreffler, Gwendolyn Sisson, Elizabeth Steigerwald, Mya Stewart, Amber Tibbits, Kayleigh Utter, Joy Weed, Caitlin Whaley

Honor: Angelina Bogart, Brandon Brotherton, Thomas Burgman Jr., Nolan Coningsby, Connor Fox, Ella Harriger, Parker Loomis, Keelon McKeon, Shy’Anne Rhodes, Nathan Thompson

MORAVIA MIDDLE SCHOOL

Grade six

High honor: Myah Badman, Madison Benson, Ryan Birmingham, Claire Botsford, Chase Cornell, Lucas Craig, Averleigh Evangelista, Joshua Hack, Evelyn Harriger, Kaidence Heath, Killian Lamphere, Kenzie Langtry, Gracie Mix, Bria Mulvaney, Juliana Mulvaney, Hailey Palmer, Emily Plue, Bailey Sabin, Isabella Smith, Matthew Sorrentino, Cadence Thilburg, Hailee Turcsik, Lily Turner

Honor: Briella Andersen, Carmen Badman, Carter Davenport, Molly Golden, Trevor Haugan, Briany Herrera, Brooke Lansdowne, Danica Lasher, Stella MacAdam, Dylan Mantey, Kendall Murray, Wesley O’Connell, Kamrenn Petty, Ava Stoyell, Brycen Warne

Grade seven

High honor: Mya Adams, Emily Austin, Kae Bouton, Jayden Cole, Robert Eakin, Averie Foster, Olivia Gagnon, Ella Green, Asante Lamb, Hayden Lott, Andrew Manning, Hayley Murphy, Leoncia Oulianova, Shyanna Oursler, Natalie Reeves, Ella Rogler, Aime Squires, Rae Starner, Jenna Stayton, Jack Stryker, Logan Torok, Haydin Walker, Saree Weed, Tristan White, Malcolm Wimmer, Peyton Wright

Honor: Weston Albanese, Carson Andrews, Annabelle Badman, Madelyn Caza, Nicholas Kelly, Madison Lansdowne, Brayden Perrault, Emily Renahan, Jake Renahan, Abigail Ritchie, Chloe Rusaw, Sophie Salazar, Violet Schiavi, Taleigh Sheppard, Kylee Strickland, Lena Stuart, Haylee Swan, Colton Wahl, Zackary Wood

Grade eight

High honor: Dominik Albanese, Nicholas Almeida, Wyatt Anthony, Myles Burke, Brennan Carr, Elizabeth Conklin, Taylor Copley, Hunter Drew, Jairen Francis, Lily Heim, Benjamin Hough, Chase Johnson-Stayton, Jax Johnson-Stayton, Haylee Kilbourne, Jack Lemmon Jr., Kadie Love, Elliott Mackey, Evan Morris, Travis Murphy, Dillon Palmer, Natalee Plue, Cecelia Stryker, Avery Walters

Honor: Hayden Albanese, Collin Bell, Steven Brown, Jake Bushey, Lucy Coningsby, Caden Cuddeback, Alexis Freier, Lucas Grey, Payton Kreplin-Bouck, Chuyler Lasher, Elijah Miller, Dominick Osterhoudt, Riley Strauf, Trever Wells, Brihanna Williams

SOUTHERN CAYUGA CENTRAL SCHOOLS

Principal’s honor roll: Alan Baguio, Jared Basso, Reagan Binns, Isaac Brozon, Cate Burroughs, Ellen Burroughs, Ian Gentry, Luke Gentry, Madison Gentz, Charles Gloss, David Hayden, Paul Hayden, Bristol Hill, Benjamin Kermidas, Colleen Kilcer, Natalie Kulis, Rachel Landon, Cameron Lester, Samantha Lopez Vazquez, Maria Macias Romero, Norah McCarthy, Daegan Miller, Samantha Morgan, Timothy Morris, Talia Pallokat, Taylor Pallokat, Savannah Parseghian, Tucker Purington, Urbano Ramirez Velasquez, Arlene Raymundo, Jillian Rejman, Aex Reuter, Olivia Rossbach, Kaya Shelton, Collin Sweet, Jacob Turek, Katie Turek, Kyle Turek, Lilianna Van De Water, Victor Van De Water, Brandon Vanacore, Mary Kate Vitale, Sophia Vitale, Abigail White, Mackenzie Whitten, Braxton Young, Payton Youngers.

High honor roll: Peter Angotti, Emma Bailey, Charli Bennett, Hailey Campbell, Jason Clark, Parker Cullen, Makayla Danser, Brody David, Bryce David, James Denman, Reilly Dingy, Teegan Dingy, Gracie Ellerson, Taylar Gulliver, Ava Harvatine, Bree Harvatine, Marguerite Hastings, Celeste Herrera Florian, Kaia Hunt, Lindsay Kennedy, Kaeleigh Kessler, Audrey Larsen, Emerald Lonsky, Edwin Lopez Martinez, Mya Luoma, Cody Manzari, Grace Marcolina, Cennedi McCarthy, Raymond McKee III, Maria Mejia Mendez, Eleanor Miller, Rokhsar Mohammadi, Tae Moon, Lindsay Morales, Quinn Murphy, Logan Nasholts, Roger Olschewske III, Alycia Orona, Andrew Pado, Cole Park, Zada Quimby, Yasli Ramirez Domingo, Monica Rejman, Preston Reynolds, Isabel Rossbach, Elizabeth Ryan, Mary Ryan, Aiden Saville, Allison Saville, Ryne Shelton, Damon Signor, Natalee Sims, Kathleen Smith, Elisa Soch, Gracie Stevens, Lillian Stowell, Gabriella Sweeting, Nathan Thurston, Finnian Turner, Peyton Tyrrell, Christian VanOrman, Bryan Velasquez, Natalie Wasleff, Brianna White, Brady Young

Honor roll: Hailey Anguish, Lia Bartolotta, Logan Batzer, Ellie Brozon, Kyler Colton, Ashlyn Danser, Daniel Davis, Timothy Dimon, Brayden Dingy, Sage Dingy, Antonio Figueroa, Tyler Figueroa, Nayeli Gonzalez Sales, Leif Gunderson, Angel Gutierrez Tzul, James Hauptfleisch, Landon Hauptfleisch, Emily Heath, Jordan Heiman, Alana Hilliard, Justin Jillson, Meliyah Joyner, Kaitlyn Keller, Benjamin Kulis, Yosselin Letona Gomez, Suleyka Lopez Mendoza, Duncan Majka, Willow Marsh, Jacob Medrek, Wilson Mejia Santiago, Melanie Myers, Brooke Nasholts, Kaidyn Olschewske, Hayden Peck, Circe Perez, Kattie Perez, Kylah Purington, Ziyahliyah Ramirez, Mauro Ramirez Domingo, Fania Ramirez Domingo, John Robin, Owen Saville, Adam Shaw, Evan Sheils, Tyler Sheils, Kaylynn Sibley Cater, Jonathan Soch Nunez, Hannah Stevens , Ryland Thayer, Lauren Thompson, Natalie VanDeBogart, Austin VanOrman, Dani Vasquez, Caterin Vasquez Sosa, Isabella Vroman, Claire Walter, Gwendolyn Walter, Scarlett Zirbel

SUNY FREDONIA

Giovanni Pettigrass, of Auburn, is a member of the Fredonia Jazz Flextet, which recently won an Outstanding Performance Award from DownBeat Magazine.

It is the third award the ensemble has won from DownBeat in five years. The ensemble won in the undergraduate division of the blues/pop/rock group category.

Pettigrass, a senior, plays guitar in the group. He is majoring in music education (instrumental concentration) and music (jazz and string concentrations).

UNION SPRINGS HIGH SCHOOL

Grade nine

Principal's honor roll: Asa Brown, Stephen Case, Gracie Chalupnicki, Ellen Crowley, Michael Culver, Jennifer Daum, Ryan Denardo, Ella Dougherty, Jaden Hutchings, Madison Kalet, Anna McKay, Alex Smith, Abbigail Tracy

High honor roll: Hunter Chambers, Alicia Clark, Seth Countryman, Paityn Delaney, Michael Feocco, Ashton Fronzek, Sylver Leitsch, Hannah McHenry, Noah McHenry, Alexander Orozco-Bamaca, Allie Parker, Charles Patterson, Lilyana Thornton, Danni Vasquez-Ixlaj

Honor roll: Alberto Chilel Lorenzo, Rielly Jenkin, Michaela Keim, Marialis Mejia Valasquez, Marbel Perez Vasquez, Ismar Ramirez-Gomez, Giavanna Scholz, Cordell Smith, Jr., Marissa Stevens, Joseph Tanner, Zachary Ward

Grade 10

Principal's honor roll: Alexandra Batruch, Kate Besner, Carter Botindari, Catherine Ciampi, Ainsley Francis-Biter, Aaron Johnson, Ryan Luczyski, Devin Platt, Caroline Smead, Jack Walters, Chloe Wilde

High honor roll: Kurt Akins, Meghan Delaney, Jon Godkin, Makenna Pantoliano, Shane Perkins, Jr., Paige Smith, Madison Ward, Jeffrey Weed, Jr., Morgan Yorkey

Honor roll: Steven Buchta, Nadine Cioffa, Jack Delaney, Emma Dennis, Ahleena Gabriel, Katelyn Herrling, Rai’anna Lewis, Sean O’Connor

Grade 11

Principal's honor roll: Ebon Brown, Alexander Church, George Fearon, Kenneth Ferara Jr., Isabel Gilmore, Hailey Jackson, Morgan Jones, Tyler Lutkins, Luke Parker, Reilley Patterson, Colin Rindge, Jessica Sincerbeaux, Anne Wade, Kyla Wejko

High honor roll: Lilly Casler, Hannah Curtis, Fernando Diaz-Cabrera, Abigail Hoadley, Courtney Howe, Brooke Saxton, Gabrielle Scholz

Honor roll: Blake Albino, Kasa’ya Bell, Samantha Blay, Fabiana Bottalico, Sarah Colgan, Cabott Derleth, Romario Domingo, Alyssa Earl, Joseph Harmon, Tyler Head, Abigail Mach, MacKenzie McLean, Collin Park, Hannah Pine, Nicholas Raffety, Isabella Tracy, Calvin White

Grade 12

Principal's honor roll: Damon Brown, Erin DeGraw, Cameron Dennis, Xavia Evener, Kailey Forbes, Payton Gilbert, Catherine Gilmore, Ethan Harkness, Adria Hoadley, Kailey Kalet, Owen Kime, Solana Sanders, Ava Smith, Hailee Smith, Dustin Walawender, Natalie Wright

High honor roll: Patricia Agustin, Brooke Coville, Nathan DeChick, Hannah Denardo, Ava Dennis, Dallas Dockstader, Ella Johnson, Alyssa Margensey, Elizabeth McHenry, Mitchell Platt, Hunter Smith, Olivia Sochan, Kaytlynn Tanner, Danielle Waldron, Tyler Weaver

Honor roll: Marshall Butler, Elizabeth Clauson, Ashton Cummings, Jack DeChick, Austin Johnson, Seamus O’Connor, Brandon Stanton, Mathew Winters

WESTERN GOVERNORS UNIVERSITY

Awards of Excellence

• Emilie Hauger of Auburn, Leavitt School of Health

• Kimberly Hares of Elbridge, Leavitt School of Health

• Matthew Mcdonald of Seneca Falls, Leavitt School of Health