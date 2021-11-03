Cayuga County-area scholastic honors for Nov. 3, 2021

MORAVIA MIDDLE SCHOOL
Grade six
High honor: Mya Adams, Emily Austin, Annabelle Badman, Kae Bouton, Jayden Cole, Abbigail Combes, Brianna Crossley, Robert Eakin, Olivia Gagnon, Ella Green, Asante Lamb, Hayden Lott, Andrew Manning, Tanner Marcellus, Hayley Murphy, Ella Rogler, Chloe Rusaw, Kylee Strickland, Jack Stryker, Logan Torok, Haydin Walker, Clayton Wells, Aiden Wilson, Peyton Wright
Honor: Weston Albanese, Hallie Beckwith, Nixon Bianchi, Madelyn Caza, Lamaj Chavis, Cooper Dailey, William Harris, Abigail Hinkle, Nicholas Kelly, Eadion Kievit, Madlyn Kintzele, Madison Lansdowne, Maeve Marcellus, Marcus Martin, Caitlyn Naylor, Shyanna Oursler, Carter Pendergast, Brayden Perreault, Ian Proper, Natalie Reeves, Abigail Ritchie, Sophie Salazar, Violet Schiavi, Taleigh Sheppard, Lena Stuart, Haylee Swan, Colton Wahl, Sophia Walrad, James Whaley, Cailee White, Tristan White
Grade seven
High honor: Hayden Albanese, Nicholas Almeida, Wyatt Anthony, Molly Axton, Collin Bell, Brennan Carr, Savannah Carroll, Lucy Coningsby, Elizabeth Conklin, Taylor Copley, Caden Cuddeback, Hunter Drew, Jairen Francis, Thomas Harriger, Lily Heim, Benjamin Hough, Chase Johnson-Stayton, Jax Johnson-Stayton, Haylee Kilbourne, Neela Kintzele, Payton Kreplin-Bouke, Kate Lawton, Jack Lemmon Jr., Kadie Love, Elliott Mackey, Elijah Miller, Evan Morris, Travis Murphy, Dominick Osterhoudt, Ian Ottaviano, Dillon Palmer, Natalee Plue, Cecelia Stryker, Avery Walters, Brihanna Williams, Ryan Zirbel
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Honor: Dominik Albanese, Steven Brown, Myles Burke, Jake Bushey, Weston Cole, Emma Colvin, Collin Corbett, Abigail DeHart, Natalie Delosh, Anthony Endres, Lucas George, Lucas Grey, Kovin Inman, Bryce Mason, Paige Morgan, Trever Wells, Benjamin Wheeler Patreck Wood
Grade eight
High honor: Synae Bartholomew, Kylee Cooper, Matthew Dann, Jeffrey Gettel, Maeve Green, Makena Gruver, Aleph Harris, Olivia Harvey, Kendall Hess, Cheyanne Kahabka, Kylie Kahabka, Eli Landis, Brooklynn Lott, Karson Mackey, Lucas Moffitt, Nola Mulvaney, Keira O'Connell, Brooke Proper, Morgan Rejman, Ellijah Schweska, Madison Starner, Zachary Szachta, Dominick Todd, Natalie Torok, Juliana Troy, Cadence Wade, Caraline Wasileski, Rebecca White
Honor: Hazel Blake Huffman, Alexis Cabisca, Natalie Grobelny, Whitney Grobelny, Taylor Gruver, Morgan Johnson, Riley Makala, Alyssa Pataki, Kaleb Smith, Mason Starner, Katherine Steigerwald, Ryan Witten
Honor listings can be sent to citizenfeatures@lee.net or The Citizen, 25 Dill St., Auburn, NY 13021.