MORAVIA MIDDLE/HIGH SCHOOL
Grade six
High honor: Kylee Cooper, Matthew Dann, Maeve Green, Trinity Hartwick, Kendall Hess, Eli Landis, Brooklynn Lott, Karson Mackey, Keira O'Connell, Brooke Proper, Dominick Todd, Natalie Torok, Juliana Troy, Cadence Wade, Caraline Wasileski, Ryan Witten
Honor: Synae Bartholomew, Corinna Connor, Christyn Garrow, Jeffrey Gettel, Makena Gruver, Evelyn Hull, Riley Makala, Liam McKeon, Lucas Moffitt, Nola Mulvaney, Chloe Phillips, Morgan Rejman, Madison Starner, Zachary Szachta, Rebecca White
Grade seven
High honor: Hailey Adams, Ava Albanese, Alexander Almeida, Vivian Amos, Jacob Anderson, Joseph Baylor, Molly Bieling, Eric Brown, Isabel Burgman, Koryn Caza, Aodhan Collins, Zachary Conklin, Cordellia Dailey, Daisy Drake, Douglas Fitzsimmons Jr., Christopher Garrow, Olivia Genson, Emily Griffin, Julius Jones, Bradley Kelly, Annelise Kraan, Mason Kratzer, Thomas Lyman, Madison Marsh, Lillian Miller, Wyatt Moore, Elizabeth Morgan, Emilio Oralls, Evelyn Ottaviano, Alyssa Palmer, Thomas Palmer, Nicholas Plue, Noah Shreffler, Greyson Springer, Lily Stryker, Westin Walker
Honor: Julianna Andersen, Hunter Boynton, Jade Bradshaw, Octavius Cobb, Ethan DeHart, Amanda Hallman, Sophie Hanson, Jessalyn Jones, Christopher Keller, Hunter Kelley, Mya Luoma, Emily Lyman, Donovan Miner, Scott Raymond, Lucian Shea, Jadon Todd, Patrik Walters, Logan Wells, Frank Williams, Nathan Witten
Grade eight
High honor: Robert Balk, Kylee Boyle, Bailee Brown, Logan Burhans, MaKenna Caza, Christopher Conklin, Cole Cuddeback, Alice Epperly, Drew Famoly, Madison Guinta, Tayden Johnson-Stayton, Allison Kehoe, Aiden Kelly, Katelynne Lamphier, Luke Landis, Allison Manning, Megan Marsh, Dakota Matthews, Kaylee Miner, Alexis Partridge, Kyler Proper, Kaiden Sharpsteen, Gwendolyn Sisson, Jordan Smith, Mya Stewart, Abbilyn Swan, Abram Wasileski, Sydney Welsh
Honor: Tyler Bell, Michael Chambers, Haley Drake, Colton Eby, Allyssa Gettel, Jackson Hares-Ryan, Gabriella Heim, Frederick Hess IV, Ayden Makala, Daniel Murphy, Alana Norris, Drew Nye, Brie Perez, MacKenzie Ragusa, Kaden Robinson, Gabrielle Thilburg, Carter Tillotson, Corbin Walters
Grade nine
High honor: Kyler Adams, Heidi Anderson, Julia Anderson, Bernice Balk, Logan Bell, Brandon Brotherton, Thomas Burgman, Jr., Adrielle Burke, Dallas Carr, Samantha Evener, Samantha Fragala, Lindsey Gentilcore, Kyle Green, Jenna Grey, Travis Hacker, Chloe Hanson, Ella Harriger, Karaline Head-Martinez, Grace Ike, Bailey Karlik, Corinne Leonard, Marissa Magill, Brayden Mason, Keelan McKeon, Trinity Morgan, Gabriel Shreffler, Evelyn Sisson, Elizabeth Steigerwald, Amber Tibbits, Kayleigh Utter, Brandon Weber, Joy Weed, Caitlin Whaley
Honor: Aydin Bushey, Brenton Butts, Zachary Griffin, Ashley Grobelny, Parker Loomis, James Nalley, Dakota Stairs
Grade 10
High honor: Abigail Axton, Emely Bacon, Ella Bieling, Kalika BlakeHuffman, Jeffrey Carmichael, Nathan Conklin, Brooke Dusseau, Emma Janke, Emma Kraan, Taryn Langtry, Malayna Martin, Gavin McKeon, Addison Moore, Ava Rogers, Lynnae Russell, Owen Ryan, Henry Scholl, Erin Tratt, Bailey Williamson
Honor: Isobella Banergee, Katherine Baylor, Grace Becker, Bryce Bevier, Tye Blake, Cherish Branch, Lyric Crandall, Devon Davenport, Blaise Epperly, Matthew Gassner, Xander Groesbeck, Faith Keller, Anthony Lawton, Liam McNamara, Gabriel Montalvo, Gabriel Morgan, Alexa Morris, Abigail Myers, James Parker, Kayleigh Stayton, Andrew Tillotson, Ania Torrellas, Mason Webb
Grade 11
High honor: Sophia Amos, Alexis Anderson, Alyssa Brown, Alexia Carroll, Nikole Coley, Matthew Cuddeback, Brianna Eastman, Connor Funk, Katelyn Harvey, Nicholas Johnson, Megan Lamphier, Laura Landis, Teyara Lee, Carter Lucas, Ashley Lunsford, William Manning, Nicholas Marnell, Alexa Nye, Justin Pettit, Dallas Pierson, Brook Purdy, John Read, Ryan Robbins, Nicholas Smith, Elizabeth Vivenzo
Honor: Jacob Bogart, Lakota Brooks, Hannah DeWitt, Katelyn Harvey, Andrew Hatch, Breana Hatch, Aori Koshino, Connor Morris, Chelsi O’Hora, Colin Rusaw, Kiersten Short, Patrick Smith, Logan Stebbins, Mackenzie Sullivan, Mitchell Thompson, Jessica Warner, Kameron Weber, Joshua Wheeler
Grade 12
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High honor: Hannah Andersen, Rachel Badman, Rachel Bancroft, David BlakeHuffman, Adam Chehovich, Ethan Chandler, Mia Dillon, Elizabeth Dusseau, Nathan Eberhardt, Cameron Eby, James Fedrizzi, Madison Kelly, Benjamin Langtry, Mia Lederman, Jenna Morris, Teagan Mosch, Tyler Moses, Alexa O’Brien, Rachel Pflueger, Alexis Robbins-Walters, Edward Sisson, Lindsey Smith, Shelby Smith, Deegan Sovocool, Gavin Stayton, Brianna Steger, Brooke Steger, Makenzie Tarby, Tiffani Vandermark, Logan Walker
Honor: Bradley Bonnet, Justin Chisholm, Gavin Dearden, Kaitlyn Frierson, Leslie Jakaub, Dylan Lunsford, Tryston McCabe-Morris, Hunter Purdy, Dristin Smith, Dakota Webb
UNION SPRINGS HIGH SCHOOL
Grade nine
Principal’s honor roll: Erin DeGraw, Cameron Dennis, Kailey Forbes, Payton Gilbert, Catherine Gilmore, Nora Gilmore, Adria Hoadley, Thomas Hrycko, Daniel Miller, Ava Smith, Hailee Smith, Dustin Walawender, Natalie Wright, Molly Yorkey,
High honor roll: Patricia Agustin, Brooke Coville, Ryan Huber, Austin Johnson, Ella Johnson, Kailey Kalet, Alyssa Margensey, Seamus O’Connor, Mitchell Platt, Solana Sanders, Olivia Sochan, Danielle Waldron
Honor roll: Taylor Campbell, Hannah Denardo, Dallas Dockstader, Ethan Harkness, Owen Kime, Elizabeth McHenry, Emily McKay, Brandon Stanton, Kaytlynn Tanner, Sophia Testa, Tyler Weaver, Cassandra Welch
Grade 10
Principal's honor roll: Steven Hrycko, Abigail Jackson, Methew Schenck, Riley Secor
High honor roll: Kelsey Albino, Aaron Coraci, Madison Gannon, Olivia Koffler, Katheryn Montalvo, Sarah Morehouse, Angelia Scholz, Adrianna Schwartz
Honor roll: Greta Anderson, Rachael Baker, Tyler Bell, Chad Chetney, Mia Dwyer, Adam Kerrick, Madison Kustyn, Hunter Martin, Hannah Morehouse, Kathryn Palmer, Brian Paz-Orozco, Victoria Powers, Anna Salls
Grade 11
Principal’s honor roll: Jenna Clark, Emma LoMascolo, Wyatt Patterson, Hailey Short
High honor roll: Ryan Bailey, Mallory Brennan, Jennifer Ellinger, Adam Finn, Joshua Greer, Ruth Jackson, Dylan Jordan, Raegan Lawton, Evan Miner, Jeremy Moscato, Brianna Perkins, Chloe Pine, Nicole Powers, Fiona Reohr, Riley Sawyer
Honor roll: Alexandria Ellis, Gabriel Figueroa, Joshua McKay, Marrin Owens, Lauren Patti, Emily Peed
Grade 12
Principal’s honor roll: Gabriella Balog, Rebecca Colgan, Christopher Daum, Victoria Forgham, Nathan Irving, Jodie Jenkin, Dalton Juhl, Grace Kime, Sarah Lutkins, Sarah McKay, Jessica Morgan, Renee Park, Grace Perkins, Solomon Reukauf, Elizabeth Rudnick, Maeve Smith, Steven Szozda, Dylan Walawender, Madelyn Walters, Allie Wilmot, Haley Yorkey
High honor roll: Skyler Albino, Nicholas Bennett, Brandon Blom, Nichole Bouley, Michael Cabal, Riley Cunningham, Emma DeGroff, Allayna Dillon, Christopher Ellinger, Jacquelyn Huber, Garrett Marshall, Simon Mills, Hunter Patterson, Alexandra Paul, Meghan Prior, Thomas Radley, Nicholas Reeves, Nicholas Rienhardt, Makayla Smith, Tommy Thompson, Brittney Waters
Honor roll: Hannah Calkins, Samuel Coleman, Trapper Coville, Sabyn Daniels, Zachary DeCaro, Mason Gilbert, Genevieve Houghtelling, Ethan Koch, Elaina Sochan, Veronica Villa, Matthew Ward