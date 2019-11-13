MORAVIA MIDDLE/HIGH SCHOOL
Grade six
High honor: Synae Bartholomew, Kylee Cooper, Matthew Dann, Maeve Green, Makena Gruver, Trinity Hartwick, Kendall Hess, Evelyn Hull, Eli Landis, Brooklynn Lott, Karson Mackey, Nola Mulvaney, Keira O'Connell, Chloe Phillips, Brooke Proper, Zachary Szachta, Dominick Todd, Natalie Torok, Juliana Troy, Cadence Wade, Caraline Wasileski, Ryan Witten
Honor: Tanner Austin, Maycee Babcock, Corinna Connor, Noah Corbett, Christyn Garrow, Jeffrey Gettel, Whitney Grobelny, Taylor Gruver, Aleph Harris, Olivia Harvey, Liam McKeon, Lucas Moffitt, Kaleb Smith, Madison Starner, Cory Stoyell, Rebecca White, Ethan Zirbel
Grade seven
High honor: Hailey Adams, Ava Albanese, Vivian Amos, Jacob Anderson, Joseph Baylor, Molly Bieling, Eric Brown, Isabel Burgman, Zachary Conklin, Cordellia Dailey, Daisy Drake, Douglas Fitzsimmons, Jr., Olivia Genson, Emily Griffin, Amanda Hallman, Sophie Hanson, Jessalyn Jones, Bradley Kelly, Annelise Kraan, Thomas Lyman, Lillian Miller, Wyatt Moore, Elizabeth Morgan, Emilio Oralls, Evelyn Ottaviano, Thomas Palmer, Nicholas Plue, Lucian Shea, Noah Shreffler, Greyson Springer, Tyler Squires, Lily Stryker, Jadon Todd, Westin Walker, Frank Williams
Honor: Julianna Andersen, Kyle Beardsley, Hunter Boynton, Jade Bradshaw, Dawson Carr, Koryn Caza, Aodhan Collins, Julius Jones, Christopher Keller, Hunter Kelley, Mason Kratzer, Mya Luoma, Emily Lyman, Ashley Magill, Madison Marsh, Ethan McCormick, Donovan Miner, Alyssa Palmer, Scott Raymond, Nadalia Varner, Patrik Walters, Logan Wells, Nathan Witten
Grade eight
High honor: Robert Balk, Kylee Boyle, Logan Burhans, MaKenna Caza, Christopher Conklin, Cole Cuddeback, Colton Eby, Alice Epperly, Drew Famoly, Allyssa Gettel, Madison Guinta, Tayden Johnson-Stayton, Allison Kehoe, Aiden Kelly, Reagan Lamphere, Katelynne Lamphier, Luke Landis, Ayden Makala, Allison Manning, Megan Marsh, Dakota Matthews, Kaylee Miner, Drew Nye, Seth Parker, Alexis Partridge, Brie Perez, Kyler Proper, Kaiden Sharpsteen, Gwendolyn Sisson, Jordan Smith, Mya Stewart, Abbilyn Swan, Corbin Walters, Abram Wasileski, Sydney Welsh.
Honor: Tyler Bell, Kaitlynn Brown, Michael Chambers, Haley Drake, Daniel Eastman, Michaela Hall, Jackson Hares-Ryan, Gabriella Heim, Frederick Hess IV, Kalei Kratzer, Kassandra McCall, Daniel Murphy, Thomas Quaile, MacKenzie Ragusa, Kaden Robinson, Baylee Sherman, Gabrielle Thilburg, Carter Tillotson, Jack Treamer
Grade nine
High honor: Kyler Adams, Heidi Andersen, Bernice Balk, Logan Bell, Thomas Burgman Jr., Adrielle Burke, Brenton Butts, Dallas Carr, Nolan Coningsby, Samantha Evener, Samantha Fragala, Lindsey Gentilcore, Kyle Green, Jenna Grey, Travis Hacker, Chloe Hanson, Karaline Head-Martinez, Grace Ike, Bailey Karlik, Corinne Leonard, Marissa Magill, Brayden Mason, Trinity Morgan, James Nalley, Kyle Phillips, Gabriel Shreffler, Evelyn Sisson, Elizabeth Steigerwald, Amber Tibbits, Kayleigh Utter, Joy Weed, Caitlin Whaley
Honor: Julia Anderson, Aydin Bushey, Austin Cabisca, Jason Chisholm, Lita Drake, Connor Fox, Zachary Griffin, Ashley Grobelny, Ella Harriger, Parker Loomis, Keelan McKeon, Caleb McWhorter, Jason Naylor Jr., Shy`Anne Rhodes, Dakota Stairs, Izabelle Strauf, Nathan Thompson, Brandon Weber, Emily Williams
Grade 10
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High honor: Abigail Axton, Emely Bacon, Isobella Banerjee, Grace Becker, Bryce Bevier, Ella Bieling, Jeffrey Carmichael, Nathan Conklin, Lyric Crandall, Brooke Dusseau, Nathaniel Finn, Emma Janke, Emma Kraan, Taryn Langtry, Malayna Martin, Gavin McKeon, Addison Moore, Alexa Morris, Abigail Myers, James Parker, Ava Rogers, Lynnae Russell, Owen Ryan, Henry Scholl, Kayleigh Stayton, Erin Tratt, Bailey Williamson. HONOR- Katherine Baylor, Tye Blake, Kalika BlakeHuffman, Cherish Branch, Syphia Corey, Geoseph Craig, Charle` Delfavero, Blaise Epperly, Colin Famoly, Matthew Gassner, Faith Keller, Liam McNamara, Gabriel Montalvo, Gabriel Morgan, Victoria Oralls, Andrew Tillotson
Grade 11
High honor: Sophia Amos, Alexis Anderson, Alyssa Brown, Alexia Carroll, Nikole Coley, Matthew Cuddeback, Hannah DeWitt, Brianna Eastman, Connor Funk, Katelyn Harvey, Nicholas Johnson, Megan Lamphier, Laura Landis, Carter Lucas, Ashley Lunsford, William Manning, Nicholas Marnell, Connor Morris, Alexa Nye, Chelsi O'Hora, Justin Pettit, Dallas Pierson, Brook Purdy, John Read, Ryan Robbins, Kiersten Short, Nicholas Smith, Mackenzie Sullivan, Elizabeth Vivenzio, Joshua Wheeler, Nicholas Zieba-Troy
Honor: Jacob Bogart, Andrew Hatch, Breana Hatch, Aori Koshino, Teyara Lee, Evan Mantey, Kalee Partridge, Colin Rusaw, Patrick Smith, Logan Stebbins, Jessica Warner
Grade 12
High honor: Hannah Andersen, Rachel Badman, Rachel Bancroft, David BlakeHuffman, Ethan Chandler, Justin Chisholm, Mia Dillon, Elizabeth Dusseau, Cameron Eby, James Fedrizzi, Kaitlyn Frierson, Aurora Gumtow, Leslie Jakaub, Madison Kelly, Noah Kieffer, Benjamin Langtry, Mia Lederman, Jenna Morris, Teagan Mosch, Alexa O'Brien, Angelina Oliver, Rachel Pflueger, Zoe Quartier, Alexis Robbins-Walters, Edward Sisson, Lindsey Smith, Shelby Smith, Gavin Stayton, Brianna Steger, Brooke Steger, Makenzie Tarby, Logan Walker
Honor: Adam Chehovich, Mayleigha DeMott, Nathan Eberhardt, Benjamin Herman, Benjamin Janke, Dakota Mazzanti, Tryston McCabe-Morris, Tyler Moses, Chloe Peck, Hunter Purdy, Dristin Smith, Deegan Sovocool, Tiffani Vandermark
TYBURN ACADEMY
High honor roll (93 and above)
McKinley Bennett, Zoe Bennett Giuliano Salinas, Madeline Weichert, Maximilian Fallon, Kara Lattimore, Michael Ciras, Eva Joseph, Isaiah Velazquez, Mary Louisa Fallon, Chloe Reohr, Fiona Weichert, Jack Zizza, Aidia Alford, Noel Lovell, Krysha Pierce, Elisa Faiola, Stella Reohr, Anna Zabriskie
Honor roll (85-92)
Flanigan Bennett, Anna Fallon, Sophia Gagliostro, Therese Yankton, Dominique Harvey, Ava Eyrick, Marybeth Hribick, Kaylee Marks, Maximilian Homick, Nora Whyte, James Cole, Max Dauerheim, Thomas Gronau, Olivia Haines