Around Auburn was a regular component of Ormie King's Legends of Auburn features, which were published weekly for 26 years until he retired in early January. The Citizen continues to publish Around Auburn each month.

Happy birthday to:

Bev Thompson

Jim Wells

Dave Festa

John Napieracz

Mike Cuff

Cara Cuthbert

Bob Walsh

Bill Mackay

Lynn Proulx

Lisa Green

Brian Rabuano

Michele DeAnthony

Ursula Woods

Bob Novak

Mike Onori

Steve Reese

John Breanick

John Barrette

Tom Driscoll

Nancy McGinn

Jim and Joe Vitale

Joe Barwinczak

Brian Clare

Karen Mazzeo

Bernie Dec Sr.

Seamus Rhodes

Patrick Moochler

Art Schiminske

Tess Spearing

Bernice Davia

Todd Borza

Dave Moscov

Dave Fitzgerald

Lucy Srokosz

Peter DeBellis Jr.

Rose Hogan

Liam McLoughlin

Kristen Bassett

Ray Bizzari

Jeff DeFelice

Bernard Dickerson

Craig Coleman

Roseann Burke

Sam Pucino

MaryJane “MJ” Trani

Jamie Moore

Brendan King

Alicia McKeen

Gina Redmond

Ray Wisniewski

Christine Tomasso

Becky Lawson

Sheldon Ryan

Ron Marlett

Liza Mizro

Cathy Ianonne

Jennifer Ambrose

Don Poole

Ashley Petrosino

Julie Angus

M.J. Enge

Amy Locastro

Ellie May

Joy Richardson

Jack and Nick Rivoli

Mike Ricci

Tom McGee

Sue Rossi

Jessica VanGeisen

Dick Rourke

J.P. Riester

Derrek Terpening

Dave Johnson

Sara Davenport

Ann Kelly

Carm Cosentino

Peter Herrling

Bill Bellnier

Marguerite Lane

Angie McLeod

Mary Mazzeo

Theresa McCauliffe

Dan Silke

Ben Ahner

Denny Guzulak

Victor Edwin Tomasso

Kyle Slayton

Aiden Connor

Owen Mabbett

Robin Hunt

Al Dunchak

Hueguette Evangelista

Dana McLoughlin

Roseann Spinelli

Lindsey Tarby

Mike Farrelly

Byron Casler

Pauline Shaw

Joe Torterello

Mike Ricci Jr.

Linda Ricci

Kevin Kiernan

Charlotte Castro

Mike Clifford

Melissa Aversa Wilczek

Jackie Gagliardi

Johnnie Pastore

Harold C. Parker

Jean Kiernan

Mary Reilly

Bill Dean

Jim Lauzon

Dominka Donch

Lucy Srokosz-Thomas

Kathleen Carnes

Anita Casper

Sherry Kelsey

Terry Lee

Jim Lauzon

Mike Deyneka Jr.

Marianne White

Dick Plish

Kevin Polcovich

Alice Blair

Katherine Tringali

Kyle Hlywa

Noreen Sullivan

Mary Brown

Vickie Murphy

Fred Cole

Karen Lockwood

Mike Talbot

Joe Clare

John Wilson

Leah Middleton

Ann Mahar

Chris Bogart

Pat Luksa

Jack Leader

Patty Beer

Terry Miner

Olivia Leader

Chris Geherin

Shirley Hill

Michael Farrally

Mary Reilly

Ray Kilmer

Anthony Felice Jr.

Happy anniversary to:

Joan and Peter Killian

Connie and Charlie Dickinson

Stella and Ed Colella

Ann and Bill Ryan

Kathleen and Tony Vetrano

Jamie and Rick Smith Jr.

Elane and Kevin Daly

Patti and Terry Lee

Marge and Leo Stack

Judy and Ted Parker

Todd and Maggie Riester

Kathy and Ron Marlett

Gina and Jeff Dugan

Helen and Pete DelFavero

Cindy and Mike Kirkpatrick

Sue and Jim David

Judy and Jack Kulis

Pat and Mike Riley

Deb and Paul Pickney

Palma and Greg Wasilenko

Lynn and Bill Fulton

Liz and Conor O’Donnell

Sharry and Russ Jorolemon

Alyssa and Mike Collins

Don and Dorothy Marventano

Tracy and Tom Wild

Jean and Will Schwarting

Karen and Ray Brown

Mary Ann and Tom Maye

Gloria and Paul Vitale

Becky and Ray Wisniewski

Abigail and Charles Gleason

Marsha and Joseph Tabone

Peg and Dick Quill

Around Auburn would love to hear from you! If you know of someone celebrating a birthday or anniversary, please send names to Teresa Hoercher at teresahoercher@gmail.com.

Do you know someone that could use a little lift? Please contact Teresa Hoercher (THE POSTCARD PROJECT – auburnpcproject.com) and a postcard will be sent in the mail.