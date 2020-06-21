The classes of 2020: Full graduation lists for Cayuga County-area high schools
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EDUCATION

The classes of 2020: Full graduation lists for Cayuga County-area high schools

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In honor of this year's graduating seniors, The Citizen is  publishing the names of each member of the class of 2020 from area high schools. The names are being published as they were provided by the schools.

Meet this year's graduates

Visit our virtual graduation page online at auburnpub.com/virtual_graduations to see photos and biographical information submitted by Cayuga County-area senior students.

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