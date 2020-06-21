The classes of 2020: Full graduation lists for Cayuga County-area high schools

In honor of this year's graduating seniors, The Citizen is publishing the names of each member of the class of 2020 from area high schools. The names are being published as they were provided by the schools.
Auburn Enlarged City School District
Jillian S. Alberici
Sydney M. Alberici
Tyler K. Albert
Claire E. Alexander
George L. Amerman III
Dashawn K. Andam
Davyse K. Andam
Asia Jean Arnaldo
Brooklyn Ayala
Corey B. Bacon
Jason P. Baranick
Ryleigh Renee Barnes
Shaheed R. Beal
Genevieve Anne Beard
Nathaniel M. Bellnier
Ciara R. Bertollini
Emily A. Bieganowski
Andrew Louis Bishuk
Ryan Patrick Blatchley
Claire E. Bonilla
Nia S. Boothman
Brendan S. Brahney
David Michael Brant
Kailee R. Brooks
Claire Elizabeth Brundage
Daniel S. Buchanan II
Ross R. Burgmaster
Alexis P. Burke
Alexa M. Bushallow
Kayla Brooke Bushallow
Jullian A. Butler
Michael A. Calarco
Brent M. Calhoun
Alexis Ann Calkins
Sierra L. Capron
Cole A. Carpenter
Jeremy T. Casterline
Ian C. Chisholm
Gregory C. Church
Makayla M. Church
Genevieve E. Cioci
William P. Clark
Dallas C. Clink
Jaelynn Rose Coleman
Patrick D. Connelly
Keyshin Cooper
Sarah N. Costello
Jeffrey S. Crawford
Kiley S. Crehan
Shakeam N. Cunningham
Xavier L. Currier
Jeremiah M. Czyz
James A. Dauenhauer
Griffin B. Dautrich
Madalyn M. Dean
Emor L. DeCann
Noah C. Decker
Madison C. Dedrick
Cameron Kent Defendorf
Anthony Joseph DeRegis
Matthew David DeRegis
Lucille E. Descoteaux
Hannah Catherine Diego
Jude P. Diffin
Carly J. Dolan
Bridget K. Donnelly
Emma N. Donovan
Alexa M. Driscoll
Brayden Robert DuBray
Rosaleigh E. Dygert
Kiyyasia Z. Elien
Maryah K. Emery
Michael A. Emmart, Jr.
Thomas Jackson Engle
Ashley Lynn Erskin
Erick A. Estevez-Mejia
Heléna M. Evans-Murphy
Kaleb R. Fasce
Ryan T. Fedigan
Lucas James Fedyshyn
Victoria Ivy Elizabeth Fiduccia
Michael J. Fimano
William Timothy Foster
Ellie P. Fraher
Briona C. France
Andrew Charles Freedman
Megan M. Fuller
Nathan Alexander Garrigan
Meghan Rose Giannotta
Destiny Falicia Glasgow
Kasey M. Gleason
Alexis D. Gonnella
Madison Malina Graves
Brianna Caylin Griffin
Sarah N. Griffin
Jamyr Jordan Grimes
James John Grimes III
Sage M. Haines
Alexis A. Hales
Madison Regina Hall
Tre Dranoel Hamilton
Jadan Olivia Hand
Jacob T. Harvey
Chris Jordan Hawkins
Dallas A Hayden
Aniya L. Haynes
Lucas Wade Heintz
Emmagene Heidi Henry
Dante A. Herndon
Aaron Hill
Robert G. Hill V
Christian A. Hilton
Carrissa Dina Hlywa
Cameron J. Hodson
Kaylee Elizabeth Beatrice Hodson
Lucas J. Hogan
Cash J. Holtby II
Jeffrey Joseph Howard Jr.
Kacie Elizabeth Hulik
Makayla Lorraine Huntley
Elizabeth Harley Hutchins
Vincent M. Hyde
Nicholas Anthony Indelicato
Emily Jane Iversen
Ian Janas
Tyler J. Jasniewski
Anthony Q. Jennings
Erick James Jewell
Jaylend Xavier Jillson
Damien Jeffery Joslyn
Mackenzie M. Karschner
John Douglas Keba
Karissa M. Kehoe
Adrienne R. Kelly
Erin N. Kennedy
Jaedian L. Kirby
James P. Klink
DJ Walker Koller
Aaron William Kowal
Randy J. Krahn
Matthew D. Kulis
Noah Reed Laforce
Julian W. Laird
Bradley J. Lawrence
John R. LeFever
Kiarah Lenton
Joseph Victor Leonti
Noah R. Lewis
Dante J. Liberatore
Skyler James E. Liddle
Jack Lieber
Justin R. Lockhart
Noah R. Long
Caleb S. Lounsbury
Abigail Eliana Love
Teirnan Jane Love
Daniel Patrick Lovell
Keegan Kristopher Maas
Caitlyn Nicole Major
Abigail Lynn Marinelli
Lauren C. Marinelli
James S. Mark
Morgan Michelle Marl
Noah J. Marr
Trevor Scott Marshfield
Dezarae Morena Michelle Martinez
Gabrielle A. Martinez
Keanna Latrice Mason
Laura Rose McConnell
Gavyn D. E. McDonald
Gabrielle Rose McGinn
Dennazhia McLeod
Connor Michael McMillan
Cami Mae Lyn Meyers
Joseph E. Meyers II
Jaden C. Miglionica
Anna M. Miles
Samantha Jamie Miles
Ashley Mary Mohan
Katelyn E. Montone
Jack B. Moochler
Gavin Sé Moody
Tristan G. Morgan
Charles Michael Moskov
Trevor W. Mosley
Bryce X. Muhlnickel
Bailey Catherine Murphy
Logan A. Murphy
Reanna Jane Myers
Dillion Michael Nagel
Connor W. Neagle
Alexander Nicholas Nedza
Caroline Ann Netti
Claire Linda Netti
Hailey M. Newman
Emma R. Nolan
Makayla Rose Nolan
Cody Jacob Nye
Brianna Morgan Packard
Alina R. Palmer
Deanna Wynn Palmer
Kayden M. Parry
Div Yogesh Patel
Kaylee C. Pellizzeri
De'Kawon L. Pertilla
Ryan M. Phillips
Amber L. Pidlypchak
Thomas E. Pilbeam
Nicholas J. Pipher
Jakob W. Podfigurny
Reagan E. Polcovich
Brandon M. Prairie
Klender Robert Quezada Barco
Ana L. Quispe Yeren
Emylee J. Raymond
Sydnee J. Raymond
Kurtis John Reilley
Miranda D. Reilley
Jordan C. Rhyanes
Brycen M. Richardson-Ouimette
Dream Kyra-Beth Ripley
Madelyn H. Risley
Kehinne Celtic Robinson
Joshua D. Roth
Kathryn C. Rotko
Nakia C. Rouse
Jacob Warren Roy
Jacob D. Sanders
Liam J. Sanders
Emily Rose Sbelgio
Kate O. Scanlan
Gabriella M. Scharett
Nicholas R. Schattinger
Kaeleigh Marie Sciria
Hailey L. Shepherd
Alisa Lynn Sheridan
Isaiah T. Simpson
Jacob T. Simpson
Brianna Lynn Sloan
Joshua D. Smalley
Allison E. Smith
Marissa C. Smith
Phyllicia Caroline Smith
Ryan Stephen Smith
Lily Katherine Jane Snyder
Marlee E. Solomon
Owen R. Spearing
Lillianna Spin
Nathan W. Stoelzel
Patrick Charles Stotler Jr.
Devante Jamal Strachan
Jayme T. Streeter
Brittani Lyn Sullivan
Abigail L. Swartwood
Cole T. Symonds
Richard James Szakalski III
Donovan H. Tanner
Rachel M. Tarby
Morgan J. Thompson
Hunter R. Tubbert
Chelsie M. Vanfleet
Clarence R. VanOstrand IV
Kevonna G. Vanderpool-Oliver
Aldia Velasquez-Perez
Caitlyn Mary Vermeulen
Crystal R. Vernon
Lucas P. Vrooman
Brandon M. Webster
Nadia Weiner-Smithler
Tah'niqua A. Whitfield-Muhammad
Sydney L. Whitford
Joshua W. Whiting
Jack H. Wilkinson
Aaron J. Williams
Jazmyn Ariana Williams
Trynazia L. Williams
Ibrahim J. Williams II
Patrick O. Willis
Makenna H. Wilson
Jaya L. Wittwer
Zachary A. Wlad
Ashley M. Wood
Cato Meridian Central School District
Tyler Wayne Baldwin
Shaila Maree Bennett
William Michael Blake II
Alexander Joseph Brew
Chase Kearney Byrne
Noah Michael Castiglia
Destiny Ann Chartrand
Meedliysan Aarsmeegge Chery
Abigail Mirell Congdon
Tyler Vincent Cordway
Ryan Joseph Corsoniti
Lydia Elaine Cox
James Robert Dattler
Samantha Marie Digiambattista
Sebastian Gabriel Durgee
Owen Wesley Dusharm
Mairin Riley Ellsworth
Thomas John Fox, III
Dante Villeda Gile
Michael James Gilfus, Jr.
Devon Lee Gillmore
Trinidi Elaine Golden
Austin Bailey Goodwin
Emma Nicole Greene
Connor Andrew Harrington
Tanner Joseph Conrad Hayes
Emily Mariana Hernandez
Jaelin Hill
Kaitlyn Elizabeth Hodson
Kaitlin Maureen House
Cheyanne Celeste Huller
Mitchell David Janas
Robert Michael Krieger
Courtney Kay LaForce
Sarah Lynn LaPrease
Breanna Mackenzie Mary Lee
Jacob Ronald Lovejoy
Trevor Glen Lunkenheimer
Emily Rose Lyon
Alexis Cody Miller Mapley
Eve Dynasty Martin
Joseph Cody McBride
Brandon Barton Edward McGregor
Taylor Lynn McLain
Jenna Eve Miller
Lillian Christine Monahan
Thomas Arthur Nickerson, III
Irene Marion Owens
Sarah Elizabeth Perez
Jayla Rose Phillips
Lucas Edward Preske Sawyer
Marcus Tremayne Ramacus
Hailey Skye Salmonsen
Santana Miguel Salvador
Ethan Cole Saumier
Cheyanne Felicity Smithler
Benjamin Keith Sorber
Carissa Ann Soutar
Makayla Lee Soutar
Dominick Daniel Squadrito
Dylan Robert Stock
Isiah Allen Eugene Swann
Marissa Brehanne Teska
Chad Hunter Thompson
Hunter Allen Towers
Zachary Michael Travis
Austin James Vincent
Cody Matthew Vitch
Junuh Ethan Waller
Sonja Kathleen Weston
Gracee Leigh White
Griffin Patrick White
Hunter Patrick White
Brayden Michael Wilkins
James Patrick Wilson
Kady Elizabeth Wood
Collin Thomas Yawney
Jordan-Elbridge Central School District
Cole Addabbo
Kayleigh Anthonson
Carson Ashby
Zachariah Barber
Anthony Baron
John Bennink
Michael Bennink
Joel Blasko
Haley Brewer
Nicole Brown
Abigail Burns
Wendy Carter
Domanick Catalano
Colin Clarry
Skylar Crysler
Ashlee Cunningham
Chelsea Curtis
Mia Delap
Nicholas Densley
Tyler Downing
Sean Dristle
Delaney Dunham
Ashlee Eaton
Tyler Fietta
Ethan Fisher
Emma Ford
Trinity Foster
Calvin Francher
Dylan Fredenburg
Cassandra Gates
Kiarra Gersbacher
Gage Goodrich
Madeline Green
Gretchen Haney
Richard Hill
Zachariah Hill
Dakota Holbrook
Hayley Holland
Jonathon Hourigan
Porscha Howell
Kolby Humberstone
Amber Hyde
Lindsay Jackson
Ashley Johnson
Preston Kauffmann
Nathan Kerrick
Cassie Klock
Collin Knapp
MacKenzie Kreisler
Kunz Kunz
Maria LaFleur
Christian Mathews
Ranait McGuire
Aaron McShane
Jenna Melchior
Michael Meyer
Shelby Milton
Parker Morhiser
Jacob Noll
Brandon O'Brien
James O'Connor
Morgan Oman
Michaela Orzell
Emilie Pearl
Luke Pinckney
Tristan Piper
Tyler Piper
Alexander Pond
Katelyn Precourt
Derek Quigley
Richard Raus, III
Hunter Raymond
John Reagan
Ryan Rivenburgh
Shannen Rozner
Aiden Russell
Erik Ryan
Tyler Scott
Brandon Stoltz
Samuel Swartz
Alexia Thurston
Michael Town
Stephen Tripp
Griffin Vincent
Alexis Wells
Meghan Whalen
Kahlan White
Kyra White
Kenneth Williams
Mollie Yard
Moravia Central School District
Hannah Joy Andersen
Rachel Elizabeth Badman
Rachel Marie Bancroft
David Edward Blake Huffman
Bradley Edward Bonnet
Brianna Marie Rose Butts
Kolby Lee Caza
Ethan Ripley Chandler
Justin Charles Chisholm
Gaven Nathan Dearden
Mayleigha Sal DeMott
Mia Marie Dillon
Collin Hunter Dusseau
Elizabeth Reagan Dusseau
Nathan Robert Eberhardt
Cameron D. Eby Jr.
James Maxwell Fedrizzi
Kaitlyn Mae Frierson
Connor John Funk
Justin Joseph Garrow
Aurora Lianne Gumtow
Benjamin Jakob Herman
Leslie Anne Jakaub
Benjamin Salvatore Janke
Madison Marie Kelly
Noah John Kieffer
Garrett Cornelius Kuhn
Benjamin Douglas Langtry
Mia Cherie Lederman
Carter Stephen Lucas
Dylan Chase Lunsford
Dakota John Mazzanti
Tryston Gage McCabe Morris
Vivienne Noireen McKeon
Jenna Elizabeth Morris
Teagan Jane Mosch
Tyler Daniel Moses
Chyanne Samone Nembhard
Alexa Hunter O'Brien
Angelina Irene Oliver
Chloe Marie Peck
Rachel Marie Pflueger
Hunter Cole Purdy
Zöe Marie Quartier
Alexis Ryan Robbins-Walters
William Edwin Romeo
Trent James Rutan
Sarah Beth Sherman
Edward Martin Sisson
Dristin Raymond Smith
Lindsey Marie Smith
Shelby Grace Smith
Deegan Riley Sovocool
Gavin Dean Stayton
Bailey Danielle Steger
Brianna May Steger
Brooke Alyssa Steger
Jacob Ronald Stockton
Kylee Elizabeth Stockton
Makenzie Lynn Tarby
Tiffani Lyn Vandermark
Kyleigh Addison VanSlyke
Logan Rayanne Walker
Connor Joseph Watkins
Joseph Richard Weaver
Dakota Dillon Webb
Nicholas Zieba-Troy
Port Byron Central School District
Miranda Jade Aldrich
Michaella Rose Allen
Jesse I. Applebee
Gabriella Lynn Atchinson
Montgomery James Baran
Tyler Beaudion
Shalynn Bizardi
Katelyn Nicole Brown
Tyler Scott Carpenter
Rachel May Coleman
Deonsay Cuddy
Alex J. Cusick
Chauncey F. Denman
Tyler Charles Dennis
Stephen W. DeVille IV
Valarie Ernst
Jarrett Richard Fronce
Rileigh Shea Gray
Alison Paige Grudzien
Destiny Hamlin
Ivy-Rose Haney
Hali Harkness
Mason J. Helmer
George H. Johnson
Patrick Andrew Jorolemon
Joshua Kyle
Rebecca Laird
Dylan J. Lamouroux
Connor J. Lillie
Nathan Lisk
Rileigh Elizabeth Luste
Jenna Nicole Mapley
Vallory Mawhir
Michael McCarthy
Collin C. McLoughlin
Kyaira Mariah Meyle
Ava Claire Mills
Taylor Adelle Moore
Ryan Namisniak
Gabriel Newton
Abby Elizabeth Nielsen
Helaina G. Noga
Cassie Lee Nolte
Kyle H. Nolte
Owen G. Perry
Victoria Poyneer
Ryan Daniel Ratliff
Sophie Anne Redmond
Sampson Reukauf
Delaney Madison Rooker
Zachary Rooker
Justin S. Sanders
William A. Sanderson III
Ryan Sincebaugh
Chloe Jean Skutt
Emiley Ann St. Martin
Lillian Elizabeth Svitavsky
Mitchel Tanner
Donna Todd
Jonathon Ukolowicz
Kaitlin Alexis Van Houten
Kollin VanNorstrand
Anna Lillian Vincent
Jenna Rose Waite
Aaron C. Wells, Jr.
Sabrina Irene Westmiller
Alexis Paige Wilbur
Peyton T. Wilson
Braden Gale York
Skaneateles Central School District
Megan Alaniz
Kristopher Edy Alvarez
Alexandra M. Aureden
Hope Finnegan Azzam
Abbie Marie Bales
Katie Elizabeth Bales
Ryan Patrick Bellinger
Margaret R. Benedict
Tahjin E. Blackiston
Ava Nicole Blackwell
Preston Avery Blake
Hannah E. Boyer
Sarah Elizabeth Brennan
Riley T. Brogan
Evan Miller Brunelle
Lily C. Buchholz
Megan Buff
Lani McCarthy Byrne
Izaiah L. Canino
Maeve Kathryn Canty
Massimo Antonio Capozza
Sophia Kathleen Casler
Skylar M. Chilson-Wood
Christopher Tyler Choay
Ioanna Christou
Devin Churchill
Emme Kate Conan
Thomas Riley Cowden
Thomas Grey Coyne
Caden J.W. Custer
Robert Hayes Danforth
Sharla Olivia Dart
Karlee DeChick
Brock L. Deforest
Lily A. Delasin
Anthony Francis DiRubbo
Kristoff J. Doelger
John F. Donovan
Grace Catherine Dower
Marin Clare Doyle
Riley Eldredge
Reagan E. Evans
Matthew Joseph Faulkner
Thorne M. Fox
Trevor Robert Frendak
Olivia G. Gadjo
Connor A. Gell
Lisa J. Gleason
Emma L. Hall
Olivia Hall
Kristen Anne Henry
Nicholas A. Hernandez
Alex J. Ierardi
Maria Elizabeth Ierardi
Emma Louise Keady
Victoria M. Kellogg
Anna Katherine Kissel
Benjamin R. Kringer
Isabella C.R. Kroon
Luca Bruno Kuhns
Grace Ann Kush
Graeson Reed Landsberg
Johnathan A. Lincoln
Mark J. Lombardi
Ethan Bryce Longworth
Mason K. LoPiccolo
Brianna K. Luce
Eric Robert Lupo
Spencer T. Mack
Georgia Anne McSwain
Grace Elisabeth Murphy
Elizabeth Catherine Myers
Jonathan R. Niebuhr
Noah R.S. O'Connor
Kevin M. Oliver
April Marie Ordon
Elyse M. Osmun
Ellen Marie Peterson
Tess Alexandra Peterson
Charles D. Pinckney
William D. Pinckney
Robert Preza
Paige Price
Caroline M.B. Raymond
Ethan R. Rhoad
William Evan Richards
Lauren G. Roney
Alexander J. Ruffo
Nathaniel Warren Schreiner
Thomas E. Sell
Austin Paul Sheldon
Elizabeth Gayle Short
Ryan Allan Singh
Elizabeth R. Sly
Corey A. Smith
Thomas J. Smith
James Peter Soderberg
Payton Joseph Sweet
Anthony J. Teixeira
Emma Joanne Tidd
Mary Christine Vernak
Charles Vreeland
Olivia Jolie Walker
Veronica N. Walker
Nicholas Thomas Wamp
Colin R. Weeks
Gabriela C. Welch
Kyle M. Weldon
Jack S. Whirtley
In Memory of Marissa Nicole Reilly, 2002-2018
Southern Cayuga Central School District
Tyler S. Abbott
Axel Acosta-Castillo
Joseph Francis Angotti
Alexander Michael Arpino
Howard C. Baker
Sarah Nicole Beyea
Isis Veronica Binns
Brandon James Blom
Bailey A. Brown
Sydney Clark
Brian Collier
Lillien Paige Colton
Tyler W. Danser
Kaley Elizabeth Driscoll
Frank Gordon Freary
Anna Garrow
Brianna A. Gentile
Elizabeth Anne Gloss
Samantha D. Halverson
Madeleine Jean Hamel
Jonathan Heath
Jared Ronald Howe
Abigail Lisa Johnson
Kohl Bronson Klipple
Samuel C. Kniffin
Cassandra L. Krebs
Kelsey Marie LaFave
Rianna Nicole Laning
Zachary Lattin
Victoria Catherine Majka
Hayden Charles Miller
Ronan Augustine Murphy
Hunter Myers
Shannon O'Hickey
Dallas J. Park
Nicholas Reeves
Rachel Kate Richardson
Tyler Andrew Ridley
Sarah Robin
Amanda Rene Rosekrans
Jacob Theodore Schmitt
Gabriel W. Stevens
Abigaile Christine Sweet
Tyler Matthew Joseph Thompson
Emma Marie Van Amburgh
Taylor Renee VanOrman
Jairo Velasquez
Brooke Jayne Walter
Collin Walter
Nikita Danielle White
Allie White
Red Creek Central School District
Ariana Anson
Logan Ashley
William Bauer
Carmen Bråthen
Araya Brezinski
Josiah Brown
Abigael Bush
Kyle Canute Wade
Amber Composto
Elysha Crawford
James Creller
Taitum Crymer
Brendan Curtis
Noah Dauphin
Ian Davenport
Andrew Deming
Justin DuVall
Richard DuVall
Jennifer Easling
Tyler Evans
Logan Field
Sydney Fisher
Randy-Charles Goldthwait
Gage Harmath-Sovie
Jon Harrison, Jr.
Anthony Heald
Evangeline Hebert
Mystic Howell
Ethan Humbert
Hannah Iozzio
Lorrina Iozzio
Trent LaFrance
Valora Lee
Destinee Long
Scott Lyons
Kaia Meddaugh
Alyssa Mendenhall
Anastasia Nelson
Amber Paige
Bridget Rice
Taylor Rushlo
Salena Senquiz
Leiz’er Serrano
Morgan Sherman
Jasmine Sims
Nathaniel Skinner
Davion Sundberg
Maria Szurczynski
Odin Victorious
Keith Vivlamore
Joshua Whiting
Christopher Williams
Tyburn Academy of Mary Immaculate
James Cole
Max Dauerheim
Thomas Gronau
Olivia Haines
Molly Manning
Stella Reohr
Union Springs Central School District
Skyler Jordan Albino
Gabriella Rose Balog
Alexandria Elizabeth Behm
Nicholas E. H. Clark Bennett
Brandon James Blom
Nichole E. Bouley
Amber L. Bowen
Michael Cabal
Hannah K. Calkins
Michael J. Clark
Samuel H. Coleman
Rebecca Catherine Colgan
Conrad Peter Countryman
Trapper Jay Coville
Riley Cunningham
Sabyn Daniels
Levi Dauerheim
Christopher J. Daum
Zachary Joseph DeCaro
Emma Rose DeGroff
Allayna K. Dillon
Caleb B. Dymock
Christopher J. Ellinger
Allyson Michele Farrell
Victoria Paige Forgham
Stephen James Forgham
Mason Jay Gilbert
Kobe A. Haight
Harley Nicole Hawker
Genevieve Ariana Houghtelling
Jacquelyn Marie Huber
Nathan Daniel Irving
Dakota Jackson
Kelsee Jakaub
Jodie Ann Jenkin
Michael Jesmer
Dalton Juhl
Grace Anne Kime
Ethan Lee Koch
Nathaniel Leonard
Sarah Grace Lutkins
Garrett Marshall
Sarah Grace McKay
Simon L. Mills
Dalton Moniz
Angela Moore
Jessica G. Morgan
Renee Lynn Park
Hunter Patterson
Alexandra Marie Paul
Grace Elizabeth Perkins
Hunter N. Pettit
Meghan Elizabeth Prior
Thomas M. Radley
Nicholas Reeves
Sampson Reukauf
Solomon P. Reukauf
Nicholas Robert Rienhardt
Elizabeth Rudnick
Kyriah Russell
Shannon Simons
Corey Smith
Maeve S. Smith
Makayla Lynn Smith
Gavin Edward L. Smithler
Elaina Katherine Sochan
Keyon A. Stokes
Daniel Stubbs
Steven Szozda
Tommy Rhyno Thompson
Hiram Thurston
Veronica Elaine Villa
Dylan Walawender
Madelyn Mary Walters
Matt Ward
Brittney Ann Waters
Jacob Wawrzaszek
Maison L. Whipple
Isaac White
Allie Marie Wilmot
Haley Rose Yorkey
Weedsport Central School District
Mariyah Danee Agee
Steven Mason Allen
Troy Jonathan Baker
Ann Marie Benson
Nicholas Christopher Blowers
Joel Frederick Blumer
Jake Mitchell Brown
Savannah Marie Cole
Braeden Martin Curry
Kelin Riley DeJohn
Ahtatiana Monet Duncan-Palombo
Destiny Rae Grennell
Jocelyn Sydney Hazzard
Bridget Lynne Hickey
Mc Kenna Marie Holmes
Nikolas Mathew Hunt
Taylor Lyn Nicole Hunter
Madison Jay Hutson
Jason Michael Kazanivsky
Jason Lee Kirby, Jr.
Alexandra Nicole Kunkel
Gwenyth Evelyn Mae Lastine
Madison Ann Lewis
John Robert Lynch
Aidan Richard Mabbett
Connor Lawrence Mabbett
Owen Everett Mabbett
Benjamin Glenn Meyer
Lindsay Emma Mickle
Alexander Patrick Mitchell Murray
Alexander Earl Nemec
Zachary Steven Nemec
Aubrey Lynn Ouderkirk
Lauren Mackenzie Picciano
Emma Rose Randolph
Kyle Gregory Rathbun
Logan Paul Reich
Sydney Grace Reyer
Logan Daniel Rodgers
Damon Michael Roe
Olivia Marie Rudick
Kaitlyn Mary Ryan
Garrett Hunter Sawyer
Christopher Patrick Sayles
Garrett Shane Sevier
Ryan Michael Sheehan
Justin Allan Skellington
Jenna Marie Squires
Cassandra Joanna Stephenson
Antonina Marie Tortorello
Courtnee Rose Tortorici
Anjela Morgan Tousant
Michael Wade Tracy
Kari Lynn Wheeler
MacKenzie Nicole Whittaker
Logan Andrew Wilmot
Joseph Payne Wloch
Anthony Parker Wood
Jacob Carl Luis Yoensky
The Port Byron Central School District on Monday posted the following message and video to i…
The Skaneateles Central School District Facebook page featured an audio slideshow of a cap-a…
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