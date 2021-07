Sears Jr. Hebing are recent winners at Weedsport Speedway

Tim Sears Jr. and Chuck Hebing were winners during Fourth of July races at Weedsport Speedway on Sunday in the ESS Speedweek Finale.

Sears Jr. edged Larry Wight and Jimmy Phelps in the DIRTcar Modified Feature that lasted 25 laps.

In the ESS Sprint Car A-Main, Hebing bested Paulie Colagiovanni and Jason Barney.

Here are full results from the weekend's races:

DIRTcar Modified Feature (35-laps): 1. 83X – TIM SEARS JR., 2. 99L – Larry Wight, 3. 98H – Jimmy Phelps, 4. 3 – Justin Haers, 5. 7Z – Zach Payne, 6. 21A – Peter Britten, 7. 19 – Tim Fuller, 8. 25 – Erick Rudolph, 9. 32R – Ronnie Davis III, 10. 5H – Chris Hile, 11. 42P – Pat Ward, 12. 34 – Kevin Root, 13. 56 – Garrison Krentz, 14. 1X – Willy Decker, 15. M1 – Dave Marcuccilli, 16. X – Chad Phelps, 17. W19 – Justin Wright, 18. 36 – Ben Bushaw, 19. 1G – Jackson Gill, 20. 33J – Robbie Johnston, 21. 18 – Sean Beardsley, 22. 63 – Adam Roberts, 23. 27J – Daniel Johnson, 24. 29 – Garrett Krummert, 25. 88 – Joe August, 26. 1M – Tyler Murray

ESS Sprint Car A-Main (25-laps): 1. 45 – CHUCK HEBING, 2. 10C – Paulie Colagiovanni, 3. 87 – Jason Barney, 4. 99L – Larry Wight, 5. 7NY – Matt Farnham, 6. 00 – Danny Varin, 7. 53 – Shawn Donath, 8. 7C – Dylan Swiernik, 9. 5K – Jake Karklin, 10. 75 – Tommy Wickham, 11. 28F – Davie Franek, 12. 17 – Sammy Reakes IV, 13. 90 – Matt Tanner, 14. 56 – Billy Vaninwegen, 15. 10 – Jeff Cook, 16. 49 – Scott Kruetter, 17. 3Z – Bobby Parrow, 18. 91 – Scott Holcomb, 19. 23 – Tyler Cartier, 20. 98 – Joe Trenca, 21. 10H – Kelly Hebing, 22. 3 – Denny Peebles, 23. 22 – Jonathan Preston, 24. 46 – Ryan Coniam, 25. 88C – Chad Miller, 26. 29 – Dalton Herrick

