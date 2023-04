LOCAL schedule

Monday, April 10

BASEBALL

Marathon at Southern Cayuga, 4:30 p.m.

Skaneateles at Westhill, 4:30 p.m.

Union Springs at Moravia, 4:30 p.m.

SOFTBALL

Bishop Grimes at Port Byron, 4:30 p.m.

Skaneateles at Westhill, 4:30 p.m.

Southern Cayuga at Moravia, 4:30 p.m.

Thomas Edison at Union Springs, 4:30 p.m.

GIRLS LACROSSE

Fayetteville-Manlius at Skaneateles, 6:30 p.m.

Sports on TV

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, April 9

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL

1 a.m. (Monday)

FS2 — AFL: Hawthorn at Geelong

AUTO RACING

7 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: The Food City Dirt Race, Bristol Motor Speedway Dirt, Bristol, Tenn.

1 a.m. (Monday)

CNBC — AMA Monster Energy Supercross: Round 14, Glendale, Ariz. (Taped)

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPNU — Rutgers at Maryland

SECN — Kentucky at Georgia

3 p.m.

ESPNU — Kansas at West Virginia

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

3 p.m.

PAC-12N — Stanford at Southern Cal

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ACCN — Boston College at Georgia Tech

BTN — Nebraska at Maryland

2 p.m.

ACCN — Pittsburgh at North Carolina

BTN — Illinois at Michigan

3 p.m.

SECN — Mississippi St. at Texas A&M

4 p.m.

ESPN2 — Kentucky at Mississippi

CYCLING

9 a.m.

CNBC — UCI: The Paris to Roubaix, 159.6 miles (Taped)

GOLF

2 p.m.

CBS — PGA Tour: The Masters, Third Round, Augusta National Golf Course, Augusta, Ga.

IIHF HOCKEY (WOMEN’S)

3 p.m.

NHLN — World Championship Group Stage: U.S. vs. Czechia, Group A, Brampton, Ontario

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: NY Yankees at Baltimore OR Boston at Detroit (1 p.m.)

4:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Toronto at LA Angels OR Kansas City at San Francisco (Joined in Progress)

7 p.m.

ESPN — San Diego at Atlanta

NBA BASKETBALL

1:15 p.m.

ESPN — Atlanta at Boston

3:35 p.m.

ESPN — Utah at LA Lakers

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

8:30 p.m.

ESPNU — NBA G-League Final: Rio Grande Valley at Delaware, Game 3 (If Necessary)

NHL HOCKEY

6 p.m.

TNT — Boston at Philadelphia

8:30 p.m.

TNT — Colorado at Anaheim

RODEO

5 p.m.

CBSSN — PBR: The Gem State Bucking Battle, Championship Round, Nampa, Idaho

RUGBY

2 p.m.

CNBC — HSBC: World Rugby Sevens Series, Final Day, Singapore (Taped)

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

USA — Premier League: Crystal Palace at Leeds United

8 p.m.

FS1 — Liga MX: Pachuca at Santos Laguna

10 p.m.

FS1 — Liga MX: Atlas at Juárez

TENNIS

7 a.m.

TENNIS — Monte Carlo-ATP Early Rounds

11 a.m.

TENNIS — Charleston-WTA Doubles Final

1:30 p.m.

TENNIS — Charleston-WTA Singles Final

5 a.m. (Monday)

TENNIS — Monte Carlo-ATP Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS — Monte Carlo-ATP Early Rounds

XFL FOOTBALL

3 p.m.

ABC — Houston at San Antonio

7 p.m.

ESPN2 — D.C. at Seattle

BASEBALL

MLB

AMERICAN LEAGUE East Division

W L Pct GB

Tampa Bay 8 0 1.000 —

Toronto 5 3 .625 3

Baltimore 4 3 .571 3½

New York 4 3 .571 3½

Boston 4 4 .500 4

Central Division

W L Pct GB

Minnesota 6 2 .750 —

Cleveland 5 3 .625 1

Chicago 3 5 .375 3

Kansas City 3 6 .333 3½

Detroit 2 6 .250 4

West Division

W L Pct GB

Los Angeles 4 3 .571 —

Texas 4 4 .500 ½

Seattle 3 5 .375 1½

Houston 3 6 .333 2

Oakland 2 6 .250 2½

Friday’s results

Chicago Cubs 2, Texas 0

Baltimore 7, N.Y. Yankees 6

Seattle 5, Cleveland 3

Minnesota 3, Houston 2, 10 innings

Kansas City 3, San Francisco 1

Pittsburgh 13, Chicago White Sox 9

Tampa Bay 9, Oakland 5

Toronto 4, L.A. Angels 3

Saturday’s results

Minnesota 9, Houston 6

Kansas City 6, San Francisco 5

Tampa Bay 11, Oakland 0

Boston 14, Detroit 5

Chicago Cubs 10, Texas 3

Seattle at Cleveland, (n)

Chicago White Sox at Pittsburgh, (n)

N.Y. Yankees at Baltimore, (n)

Toronto at L.A. Angels, (n)

Sunday’s games

Boston (Crawford 0-1) at Detroit (Boyd 0-0), 1:10 p.m.

Oakland (Kaprielian 0-0) at Tampa Bay (Rasmussen 1-0), 1:10 p.m.

Chicago White Sox (Kopech 0-1) at Pittsburgh (Oviedo 0-0), 1:35 p.m.

N.Y. Yankees (Cortes 1-0) at Baltimore (Wells 0-0), 1:35 p.m.

Seattle (Kirby 0-1) at Cleveland (Plesac 0-0), 1:40 p.m.

Houston (Brown 0-0) at Minnesota (Mahle 1-0), 2:10 p.m.

Texas (Gray 0-1) at Chicago Cubs (Taillon 0-1), 2:20 p.m.

Kansas City (Bubic 0-1) at San Francisco (DeSclafani 1-0), 4:05 p.m.

Toronto (Kikuchi 1-0) at L.A. Angels (Detmers 0-0), 4:07 p.m.

Monday’s games

Chicago White Sox at Minnesota, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Cleveland, 6:10 p.m.

Houston at Pittsburgh, 6:35 p.m.

Oakland at Baltimore, 6:35 p.m.

Boston at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Seattle at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Kansas City at Texas, 8:05 p.m.

Washington at L.A. Angels, 9:38 p.m.

National League East Division

W L Pct GB

Atlanta 6 2 .750 —

New York 5 4 .556 1½

Philadelphia 3 5 .375 3

Miami 3 6 .333 3½

Washington 2 6 .250 4

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 6 1 .857 —

Pittsburgh 5 2 .714 1

Chicago 4 3 .571 2

Cincinnati 3 4 .429 3

St. Louis 2 5 .286 4

West Division

W L Pct GB

Los Angeles 5 3 .625 —

Arizona 4 4 .500 1

San Diego 4 4 .500 1

San Francisco 3 5 .375 2

Colorado 3 5 .375 2

Friday’s results

N.Y. Mets 9, Miami 3

Chicago Cubs 2, Texas 0

Philadelphia 5, Cincinnati 2

Kansas City 3, San Francisco 1

Pittsburgh 13, Chicago White Sox 9

San Diego 5, Atlanta 4

Milwaukee 4, St. Louis 0

Washington 10, Colorado 5

Arizona 6, L.A. Dodgers 3

Saturday’s results

Kansas City 6, San Francisco 5

Philadelphia 3, Cincinnati 2

Chicago Cubs 10, Texas 3

N.Y. Mets 5, Miami 2

Chicago White Sox at Pittsburgh, (n)

St. Louis at Milwaukee, (n)

San Diego at Atlanta, (n)

L.A. Dodgers at Arizona, (n)

Washington at Colorado, (n)

Sunday’s games

Cincinnati (Ashcraft 1-0) at Philadelphia (Walker 0-1), 1:05 p.m.

Chicago White Sox (Kopech 0-1) at Pittsburgh (Oviedo 0-0), 1:35 p.m.

Miami (TBD) at N.Y. Mets (Carrasco 0-1), 1:40 p.m.

St. Louis (Woodford 0-1) at Milwaukee (Peralta 1-0), 2:10 p.m.

Texas (Gray 0-1) at Chicago Cubs (Taillon 0-1), 2:20 p.m.

Washington (Kuhl 0-0) at Colorado (Feltner 0-1), 3:10 p.m.

Kansas City (Bubic 0-1) at San Francisco (DeSclafani 1-0), 4:05 p.m.

L.A. Dodgers (Grove 0-0) at Arizona (Nelson 0-0), 4:10 p.m.

San Diego (Lugo 1-0) at Atlanta (Dodd 1-0), 7:08 p.m.

Monday’s games

Houston at Pittsburgh, 6:35 p.m.

Miami at Philadelphia, 6:40 p.m.

San Diego at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Cincinnati at Atlanta, 7:20 p.m.

Seattle at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

St. Louis at Colorado, 8:40 p.m.

Washington at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Milwaukee at Arizona, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at San Francisco, 9:45 p.m.

SATURDAY’S BOX SCORES

Mets 5, Marlins 2

Miami AB R H BI BB SO Avg.

Chisholm Jr. cf 5 1 1 1 0 1 .200

Cooper 1b 2 0 1 0 2 0 .310

Arraez 2b 3 0 2 1 1 0 .467

Soler dh 4 0 0 0 0 1 .206

Segura 3b 3 0 0 0 1 0 .214

García rf 4 0 0 0 0 1 .111

De La Cruz lf 3 1 0 0 1 1 .200

Fortes c 4 0 0 0 0 2 .176

Berti ss 4 0 1 0 0 1 .200

Totals 32 2 5 2 5 7

New York AB R H BI BB SO Avg.

Nimmo cf 4 1 0 0 0 0 .192

Marte rf 3 0 1 0 1 1 .281

Lindor ss 4 1 1 0 0 2 .241

Alonso dh 3 1 1 2 1 0 .235

Canha 1b 4 0 2 0 0 2 .194

McNeil 2b 3 1 1 1 1 0 .235

Pham lf 4 0 0 0 0 2 .235

Escobar 3b 4 1 1 2 0 1 .107

Nido c 4 0 1 0 0 0 .125

Totals 33 5 8 5 3 8

Miami 000 001 100 — 2 5 1

New York 100 022 00x — 5 8 0

E: Segura (3). LOB: Miami 8, New York 8. 2B: McNeil (2), Canha (2). HR: Chisholm Jr. (2), off Senga; Alonso (5), off Rogers; Escobar (1), off Brazoban. RBIs: Chisholm Jr. (2), Arraez (3), McNeil (3), Alonso 2 (10), Escobar 2 (3).

Miami IP H R ER BB SO ERA

Rogers, L 0-2 42/3 4 3 3 2 5 6.00

Brazoban 2/3 3 2 2 0 1 5.68

Nardi 2/3 0 0 0 1 0 8.31

Barnes 1 1 0 0 0 1 2.25

Chargois 1 0 0 0 0 1 0.00

New York IP H R ER BB SO ERA

Senga, W, 2-0 6 3 1 1 3 6 1.59

Smith 1/3 1 1 1 1 0 6.00

Raley 1/3 1 0 0 1 0 12.00

Curtiss 11/3 0 0 0 0 0 1.69

Robertson, S 2 1 0 0 0 0 1 0.00

Inherited runners-scored: Nardi 1-0, Raley 2-1, Curtiss 3-0. HBP: Rogers (Nimmo). WP: Senga. T: 2:39. Att.: 42,306 (42,136).

Red Sox 14, Tigers 5

Boston AB R H BI BB SO Avg.

Refsnyder lf 4 1 1 2 1 1 .222

Devers 3b 4 2 2 5 0 0 .343

Chang ph-3b 1 0 0 0 0 0 .000

Turner 1b 5 0 0 0 0 0 .233

Yoshida dh 2 2 0 0 3 0 .233

Duvall cf 5 3 3 2 0 0 .483

Verdugo rf 4 2 2 1 0 0 .353

Tapia ph-rf 1 1 1 2 0 0 .500

Arroyo 2b 5 1 2 0 0 0 .208

Hernández ss 4 1 0 0 1 2 .115

Wong c 4 1 1 2 1 0 .125

Totals 39 14 12 14 6 3

Detroit AB R H BI BB SO Avg.

Baddoo lf 5 1 2 0 0 1 .400

Greene cf 4 1 1 2 1 1 .290

Báez ss 4 0 0 0 0 1 .069

Carpenter dh 3 1 2 0 1 1 .333

Kreidler 3b 1 0 0 0 0 1 .143

Maton 3b-2b 3 0 1 1 1 1 .111

Torkelson 1b 3 0 0 1 0 1 .200

Vierling rf 4 0 0 0 0 1 .286

McKinstry 2b-p 3 1 0 0 1 0 .176

Rogers c 3 1 0 0 0 2 .200

Totals 33 5 6 4 4 10

Boston 062 000 132 — 14 12 3

Detroit 000 200 003 — 5 6 0

E: Wong (1), Hernández 2 (5). LOB: Boston 4, Detroit 8. 2B: Verdugo (1), Duvall 2 (5), Maton (1). HR: Devers (3), off Hill; Duvall (4), off Hill; Devers (4), off Alexander; Tapia (1), off McKinstry. RBIs: Wong 2 (2), Refsnyder 2 (2), Devers 5 (9), Duvall 2 (14), Verdugo (5), Tapia 2 (2), Maton (2), Torkelson (5), Greene 2 (3). SF: Torkelson. DP: Boston 1.

Boston IP H R ER BB SO ERA

Houck, W 2-0 5 3 2 2 2 4 4.50

Kelly 2 0 0 0 1 1 1.35

Ort 1 1 0 0 0 3 6.00

Brasier 1 2 3 2 1 2 9.00

Detroit IP H R ER BB SO ERA

Wentz, L 0-2 12/3 1 5 5 4 0 10.29

Hill 31/3 2 3 3 2 2 8.10

Alexander 3 6 4 4 0 1 8.64

McKinstry 1 3 2 2 0 0 18.00

Inherited runners-scored: Hill 3-3. HBP: Brasier (Rogers). T: 2:38. Att.: 21,835 (41,083).

HOCKEY

NHL

EASTERN CONFERENCE Atlantic Division

GP W L OT pts GF GA

z-Boston 78 61 12 5 127 288 167

x-Toronto 78 46 21 11 103 263 215

x-Tampa Bay 79 45 28 6 96 271 243

Florida 79 41 31 7 89 281 263

Buffalo 78 39 32 7 85 282 287

e-Ottawa 79 37 35 7 81 248 261

e-Detroit 79 35 34 10 80 238 264

e-Montreal 79 31 42 6 68 225 291

Metropolitan Division

GP W L OT pts GF GA

x-Carolina 79 50 20 9 109 254 205

x-New Jersey 79 50 21 8 108 279 218

x-N.Y. Rangers 79 46 21 12 104 269 213

Pittsburgh 80 40 30 10 90 258 256

N.Y. Islanders 79 40 30 9 89 233 215

e-Washington 78 34 35 9 77 242 249

e-Philadelphia 78 29 36 13 71 210 261

Ce-olumbus 78 24 46 8 56 206 315

WESTERN CONFERENCE Central Division

GP W L OT pts GF GA

x-Dallas 79 44 21 14 102 273 215

x-Colorado 77 47 24 6 100 262 212

x-Minnesota 78 44 24 10 98 233 213

Winnipeg 78 43 32 3 89 235 218

Nashville 78 40 30 8 88 219 227

e-St. Louis 79 37 35 7 81 258 290

e-Arizona 80 28 39 13 69 223 290

e-Chicago 78 25 47 6 56 190 283

Pacific Division

GP W L OT pts GF GA

x-Vegas 80 49 22 9 107 265 227

x-Edmonton 80 48 23 9 105 318 258

x-Los Angeles 79 45 24 10 100 269 250

x-Seattle 78 44 26 8 96 276 245

Calgary 79 37 27 15 89 256 246

e-Vancouver 78 35 36 7 77 266 290

e-San Jose 79 22 41 16 60 229 307

e-Anaheim 79 23 45 11 57 200 325

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

x-clinched playoff spot

y-clinched division

z-clinched conference

e-eliminated from playoff contention

Friday’s results

No Games scheduled

Saturday’s results

Buffalo 4, Carolina 3

Pittsburgh 5, Detroit 1

Dallas 2, Vegas 1, SO

Edmonton 6, San Jose 1

Arizona 5, Anaheim 4, OT

Florida at Washington, (n)

Montreal at Toronto, (n)

N.Y. Rangers at Columbus, (n)

Nashville at Winnipeg, (n)

Tampa Bay at Ottawa, (n)

Philadelphia at N.Y. Islanders, (n)

New Jersey at Boston, (n)

St. Louis at Minnesota, (n)

Calgary at Vancouver, (n)

Chicago at Seattle, (n)

Colorado at Los Angeles, (n)

Sunday’s games

Boston at Philadelphia, 6 p.m.

Colorado at Anaheim, 8:30 p.m.

Monday’s games

Buffalo at N.Y. Rangers, 7 p.m.

Carolina at Ottawa, 7 p.m.

Dallas at Detroit, 7 p.m.

N.Y. Islanders at Washington, 7 p.m.

San Jose at Winnipeg, 7 p.m.

Toronto at Florida, 7 p.m.

Minnesota at Chicago, 9 p.m.

Nashville at Calgary, 9:30 p.m.

Seattle at Arizona, 10 p.m.

Vancouver at Los Angeles, 10:30 p.m.

BASKETBALL

NBA

EASTERN CONFERENCE

W L Pct GB

z-Milwaukee 58 23 .716 —

y-Boston 56 25 .691 2

x-Philadelphia 53 28 .654 5

x-Cleveland 51 30 .630 7

x-New York 47 34 .580 11

x-Brooklyn 45 36 .556 13

pb-Miami 43 38 .531 15

pb-Atlanta 41 40 .506 17

pb-Toronto 40 41 .494 18

pb-Chicago 39 42 .481 19

e-Washington 35 46 .432 23

e-Indiana 34 47 .420 24

e-Orlando 34 47 .420 24

e-Charlotte 26 55 .321 32

e-Detroit 17 64 .210 41

WESTERN CONFERENCE

W L Pct GB

z-Denver 52 29 .642 —

y-Memphis 51 30 .630 1

y-Sacramento 48 33 .593 4

x-Phoenix 45 36 .556 7

L.A. Clippers 43 38 .531 9

Golden State 43 38 .531 9

L.A. Lakers 42 39 .519 10

New Orleans 42 39 .519 10

pb-Minnesota 41 40 .506 11

pb-Oklahoma City 39 42 .481 13

e-Dallas 38 43 .469 14

e-Utah 37 44 .457 15

e-Portland 33 48 .407 19

e-Houston 21 60 .259 31

e-San Antonio 21 60 .259 31

x-clinched playoff spot

y-clinched division; z-clinched conference

pb-clinched play-in berth

e-eliminated from playoff contention

Positions 1-6: Qualify for playoffs

Positions 7-10: Play-in tournament

Friday’s results

Detroit 122, Indiana 115

Houston 112, Charlotte 109

Washington 114, Miami 108

Brooklyn 101, Orlando 84

Boston 121, Toronto 102

Philadelphia 136, Atlanta 131, OT

Memphis 137, Milwaukee 114

New Orleans 113, New York 105

Chicago 115, Dallas 112

Golden State 119, Sacramento 97

L.A. Lakers 121, Phoenix 107

Saturday’s results

Utah 118, Denver 114

L.A. Clippers 136, Portland 125

Minnesota 151, San Antonio 131

Sunday’s games

Atlanta at Boston, 1 p.m.

Charlotte at Cleveland, 1 p.m.

Detroit at Chicago, 1 p.m.

Houston at Washington, 1 p.m.

Indiana at New York, 1 p.m.

Milwaukee at Toronto, 1 p.m.

Orlando at Miami, 1 p.m.

Philadelphia at Brooklyn, 1 p.m.

Golden State at Portland, 3:30 p.m.

L.A. Clippers at Phoenix, 3:30 p.m.

Memphis at Oklahoma City, 3:30 p.m.

New Orleans at Minnesota, 3:30 p.m.

Sacramento at Denver, 3:30 p.m.

San Antonio at Dallas, 3:30 p.m.

Utah at L.A. Lakers, 3:30 p.m.

End of regular season

PLAY-IN TOURNAMENT

EASTERN CONFERENCE

Tuesday’s game

No. 8 Atlanta at No. 7 Miami, TBD

(Winner to playoffs as No. 7 seed)

Wednesday’s game

No. 10 Chicago at No. 9 Toronto, TBD

Friday’s game

Chicago-Toronto winner at Atlanta-Miami loser, TBD (Winner to playoffs as No. 8 seed)

WESTERN CONFERENCE

Tuesday’s game

No. 8 TBD at No. 7 TBD

(Winner to playoffs as No. 7 seed)

Wednesday’s game

No. 10 Oklahoma City at No. 9 TBD

Friday’s game

Wednesday winner vs. Tuesday loser (Winner to playoffs as No. 8 seed)

GOLF

The Masters

Augusta National, Augusta, Ga.

Purse: $15M; Yardage: 7,545; Par: 72

Suspended third round, Saturday

(completed holes in parentheses)

Brooks Koepka 65-67-(6) — -13

Jon Rahm 65-69-(6) — -9

Sam Bennett (a) 68-68-(6) — -6

Patrick Cantlay 71-71-(13) — -5

Matt Fitzpatrick 70-72-(11) — -5

Viktor Hovland 65-73-(7) — -5

Collin Morikawa 69-69-(7) — -5

Russell Henley 73-67-(9) — -4

Justin Rose 69-71-(9) — -4

Phil Mickelson 71-69-(9) — -4

Joaquin Niemann 71-69-(9) — -4

Cameron Young 67-72-(8) — -4

Jason Day 67-72-(7) — -4

Scottie Scheffler 68-75-(12) — -3

Ryan Fox 70-71-(11) — -3

Gary Woodland 68-72-(9) — -3

Sam Burns 68-71-(8) — -3

Xander Schauffele 68-74-(12) — -2

Hideki Matsuyama 71-70-(11) — -2

Patrick Reed 71-70-(10) — -2

Shane Lowry 68-72-(9) — -2

Jordan Spieth 69-70-(8) — -2

Cameron Smith 70-72-(13) — -1

Keegan Bradley 70-72-(12) — -1

Chris Kirk 70-74-(10) — -1

Tyrrell Hatton 71-73-(10) — -1

Max Homa 71-73-(10) — -1

Adam Scott 68-74-(13) — E

Sepp Straka 70-73-(13) — E

Tom Kim 70-72-(12) — E

Tony Finau 69-74-(12) — E

Tommy Fleetwood 72-71-(12) — E

Harris English 71-71-(11) — E

K.H. Lee 74-67-(10) — E

Si Woo Kim 73-72-(9) — E

Sungjae Im 71-76-(7) — E

Sahith Theegala 73-70-(11) — +1

Taylor Moore 73-72-(9) — +1

Talor Gooch 72-74-(8) — +1

Abraham Ancer 72-71-(11) — +2

Mito Pereira 74-70-(11) — +2

Séamus Power 73-72-(9) — +2

Scott Stallings 70-77-(8) — +2

Harold Varner III 72-71-(13) — +3

Zach Johnson 75-70-(9) — +3

Keith Mitchell 75-71-(8) — +3

Billy Horschel 73-74-(8) — +3

Thomas Pieters 74-73-(7) — +3

Fred Couples 71-74-(9) — +4

Mackenzie Hughes 76-69-(9) — +4

Dustin Johnson 71-72-(13) — +5

J.T. Poston 74-72-(8) — +5

Charl Schwartzel 74-73-(8) — +6

Tiger Woods 74-73-(7) — +9

Missed cut after second round

Bryson DeChambeau 74-74 — 148 +4

Tom Hoge 74-74 — 148 +4

Francesco Molinari 72-76 — 148 +4

Justin Thomas 70-78 — 148 +4

Mike Weir 72-76 — 148 +4

Ben Carr 75-74 — 149 +5

Kevin Kisner 72-77 — 149 +5

Bernhard Langer 75-74 — 149 +5

Rory McIlroy 72-77 — 149 +5

Adrian Meronk 73-76 — 149 +5

Cameron Champ 76-74 — 150 +6

Kazuki Higa 76-74 — 150 +6

Min Woo Lee 75-75 — 150 +6

Vijay Singh 75-75 — 150 +6

Danny Willett 75-75 — 150 +6

Mateo Fern.de Oliveira 76-75 — 151 +7

Sergio Garcia 74-77 — 151 +7

Brian Harman 77-74 — 151 +7

Matthew McClean 77-74 — 151 +7

Aldrich Potgieter 77-74 — 151 +7

Corey Conners 73-79 — 152 +8

Harrison Crowe 75-77 — 152 +8

Kurt Kitayama 75-77 — 152 +8

Jason Kokrak 73-79 — 152 +8

Alex Noren 78-75 — 153 +9

Gordon Sargent 77-76 — 153 +9

Bubba Watson 77-76 — 153 +9

Jose Maria Olazabal 77-77 — 154 +10

Adam Svensson 75-80 — 155 +11

Larry Mize 79-80 — 159 +15

Sandy Lyle 81-83 — 164 +20

Odds

Home team in CAPS.

MLB

SUNDAY

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE

TAMPA BAY -275 Oakland +225

Boston -116 DETROIT -102

N.Y Yankees -148 BALTIMORE +126

Seattle -120 CLEVELAND +102

Houston -110 MINNESOTA -106

LA ANGELS -132 Toronto +112

National League

PHILADELPHIA -188 Cincinnati +158

N.Y METS -162 Miami +136

MILWAUKEE -156 St. Louis +132

COLORADO -152 Washington +128

LA Dodgers -156 ARIZONA +132

San Diego -120 ATLANTA +102

Interleague

Chicago White Sox -116 PITTSBURGH -102

Texas -116 CHICAGO CUBS -102

SAN FRANCISCO -162 Kansas City +136

NBA

sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG

BOSTON OFF (OFF) Atlanta

CHICAGO OFF (OFF) Detroit

MIAMI OFF (OFF) Orlando

NEW YORK OFF (OFF) Indiana

CLEVELAND 4 (OFF) Charlotte

TORONTO OFF (OFF) Milwaukee

WASHINGTON OFF (OFF) Houston

BROOKLYN 3½ (OFF) Philadelphia

MINNESOTA 3½ (OFF) New Orleans

DENVER OFF (OFF) Sacramento

LA Clippers 13 (OFF) PHOENIX

LA LAKERS 17 (OFF) Utah

DALLAS OFF (OFF) San Antonio

Golden State 17 (OFF) PORTLAND

Memphis 2 (OFF) OKLAHOMA CITY

NHL

sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE

Boston -260 PHILADELPHIA +210

Colorado -350 ANAHEIM +275