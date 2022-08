2022 Cayuga County Great Race results: How did your friends and family do?

Results reported by the Great Race Committee following the 44th running of the event on Sunday, Aug. 14:

The Top 10 Teams

1. 4 Horsemen Of The Apocalypse - Richard Moore; Dave Heck, Ithaca; Steve Bachorik. (1:19:39).

2. Running For Jill - Alex Houge, Scottsville; Andy Melnychenko, Alpine; Ed Wagner, Auburn. (1:20:25).

3. Xs Energy - Derrick Jones, Henrietta; Zach Degen, Rochester; James Mallory, West Henrietta. (1:21:27).

4. Team Levaithan - Juan Martinez, Jamesville; Charles Brooks, Saratoga; David Wiltey, Johnstown. (1:22:31).

5. Trained For Myles - Keegan Brady, Auburn; Michael Sojka, Auburn; Gary Mason, Auburn. (1:24:11).

6. Around Noon - William Hoyne, Clay; David Fabian, Chatham, NJ; John Saxton, Auburn. (1:25:58).

7. Mason And Grant Air Handling - Chris Mason, Auburn; David Tate, Syracuse; Wayne Mason, Auburn. (1:26:24).

8. Has-Beens - Jake Crotser, Oneonta; Ben Schlimmer, Camillus. (1:26:53).

9. Team Schlimmer - Mike Schlimmer, Cortland; Emily Morlock, Ithaca; Joe Schlimmer, Ithaca. (1:27:16).

10. Brb - Matt Fogerty, Skaneateles; Michael Crowell, West Point; Richard Weber, Marcellus. (1:28:59).

Team Category Results

2 Person Teams

Tandem Male Under 18

1. Twin Engines - Josh Chipman, Sam Chipman. (1:36:04).

Tandem Male 18-39

1. Has-Beens - Jake Crotser, Ben Schlimmer. (1:26:53).

2. M&ms - Kevin Munn, Michael May. (1:36:12).

3. Here For The Beer - Brian Seaback, Jason Pettit. (1:43:28).

4. Pb&j - Joshua Edwards, Philip Bolton Jr. (1:54:20).

Tandem Male Over 60

1. Boneheads - Pete Davis, Dave Wiemann. (1:39:32).

Tandem Mixed Under 18

1. The Winners - Circe Perez, Aiden Saville. (2:03:00).

Tandem Mixed 18-39

1. Shandy - Sheena Wells, Andrew Wells. (1:43:59).

2. Minnesota Nice To Beatcha - Erin Daly Davenport, Tanner Davenport. (1:54:19).

3. Team Turnbull - Benjamin Turnbull, Mandy Turnbull. (2:02:50).

4. We Tri'd - Chelsea Ryan, Jeffrey Ryan. (2:09:24).

Tandem Mixed 40-59

1. Kat & Gritz - Kathleen Lin Wo, William Groetz. (2:12:21).

Tandem Mixed Over 60

1. Lake Road Loons - Sandra Wendler, Willis Wendler. (2:12:48).

4 Person Teams

Corporations

1. Tessy #1 - Steven Reynolds, Shaun Smurthwaite, Riley Beck, Shane Beck. (1:40:22).

2. Tessy- Reigning Champions - Austin Milton, Roland Beck, Stafford Frearson, Brian Beswick. (1:49:39).

3. Coast Physical Therapy - Megan O'reilly, Mike Oliver, Dave Fleming, Kylan Benoit. (2:06:36).

4. Road Work Ahead - Dustin Trivisonno, Katie Norwodworski, Sarah Maciolek, Julia Trivisonno. (2:10:47).

5. Bouley Assoc. Inc. - Charles Bouley, Joe Kowaney, Jamie Swagler, Ronnie Clark. (2:11:53).

6. No Passing Zone - Kelsey Wessel, Kelli Mcardell, Frank Mento, Jeff Reina. (2:20:40).

7. Midstate Mutual - Natalie Janas, James Keating, Travis Behm, Kristina Kruttschnitt. (2:26:11).

Female 18-39

1. The Girls - Kellie Redmond, Nicole Warren, Kendra Collier, Kiley House. (2:20:48).

Female 40-59

1. Divas On The Move - Emily Ehrgott, Katie Kraushaar, Sarah Mcpeck, Sue Stephenson. (1:56:11).

2. Team Lamb - Theresa Flynn, Krystle Conte, Christine Wickham, Cynda Lamb. (2:31:59).

Female Over 60

1. Moms In Motion - Sue Jones, Emily Gregg, Beth Estes, Sue Edinger. (2:10:42).

Family

1. Lazy Lightning - Ryan Benedict, Steven Benedict, Kyle Benedict, Kevin Benedict. (1:45:00).

2. Spanky's Gang - Cecelia Madsen, Jane Walker, Jamie Johnson, Dave Johnson. (1:46:42).

3. Doody Clan - Nora Burroughs, David Wayne, Erin Burroughs, Katie Lennon. (1:47:26).

4. Band Of Bakers - Timothy Baker, James Baker, Matthew Baker, Mark Baker. (1:49:19).

5. Wii Not Fit - Heidi Sproull, Thomas Sproull, Tom Sproull, Tim Sproull. (1:53:13).

6. Iron Curtin's - Jim Curtin, Kathy Curtin, Ted Curtin, Baileigh Carter. (1:54:41).

7. Spicer - Kayleen Spicer, Ali Stoyan, Cory Spicer, Jimmy Spicer. (1:57:05).

8. Team 4 Loko - Danielle Collier, Scott Collier, Timothy Collier, Maximus Collier. (1:57:20).

9. Sofa Kings - Liam Childs, Chris Childs, Stephen Hughes, Collin Gilligan. (2:00:35).

10. Ouch - Joseph Labarbera, Teale Labarbera, Dave Palazzoli, Michelle Hopwood. (2:01:36).

11. Gone With The Win - Sandra Skeval, Kewan Trotman, Elizabeth Skeval, Will Skeval. (2:17:51).

12. Theravet - Mckenzie Browne, Jaime Coughlan, Kristin Browne, Dana Browne. (2:28:45).

Male 18-39

1. 4 Horsemen Of The Apocalypse - Richard Moore, Dave Heck, Steve Bachorik, Joe Allison. (1:19:39).

2. White Lightning - Justin Valentino, Matt Brooks, Trent Valentino, Nicholas Petrosino. (1:44:54).

3. If You Aint First Ur Last - Jack Moochler, Ryan Chalupnicki, Ben Whitman, Nick Dec. (1:45:25).

4. Be A Weaker Link Daly...You C - John Mauro, Chris Daly, Chris Mason, Sean Wilson. (1:46:32).

5. Harry Balsagna - Ben Bergan, Tom King, Ryan Hare, Bob Dickman. (1:47:37).

6. Zippy Zap - Kyle Zappia, Kevin Zappia, Paul Rushlo, Alex Schwind. (1:49:47).

7. The Unit - Michael Chipman, Brett Kozlowski, Jeremy Holmes, Nate Kozlowski. (1:53:02).

8. Kevin's Wedding Party - Pete Sigona, Matt Nolan, Kevin Chalker, Tom Pitts. (1:57:40).

9. Future Dad Bods - Peter Sterio, Man Duldoon, Ran Doche, Jon Cullen. (2:05:20).

10. 2 Slow 2 Win - Griffin Dautrich, Billy Foster, Jay Baranick, Jake Sanders. (2:05:55).

11. Chicago Ground - Jacob Wansor, Jason Curtachio, Anthony Defrancesco, Mathias Ballard. (2:08:46).

12. Butts To Nutts - Joshua Janish, Doug Springer, Liam Smith, Matthew Yount. (2:22:49).

Male 40-59

1. Running For Jill - Alex Houge, Andy Melnychenko, Ed Wagner, John Potter. (1:20:25).

2. Around Noon - William Hoyne, David Fabian, John Saxton, Bill Stephenson. (1:25:58).

3. Believe - Michael Hudyncia, Stephen Hudyncia, Scott Jordan, John Maier. (1:33:08).

4. St John Brewers - Kevin Chipman, Stuart Walsh, Paul Chipman, Mike Chipman. (1:33:52).

5. The Lame Nutz - Alphonse Mugisha, Mark Person, John Martin, John Boettger. (1:37:12).

6. 10th Anniversary Weekend - Chris Senez, Nick Mozzetti, Peter Dady, Dale Taylor. (1:39:54).

7. Bike 4 Life - Nick Calarco, Elihu Gansert, Richu Buttsrt, Bruce Codington. (1:40:47).

8. Blind Rage - Gregory Stowell, Daniel Herrling, Joseph Fennessey, John Dalziel. (1:41:36).

9. Modular Comfort Systems - Joe Bergan, Brian Garrett, Steve Miller, Ken Rescott. (1:42:10).

10. 3 B's And A D - Mike Dziok, Brian Burghdurf, Bret Burghdurf, Gary Burghdurf. (1:48:20).

11. The Boys - Kurtis Henry, David Langtry, Daryl Newhart, Ed Newhart. (1:51:26).

12. The Genny Gods - Robert Hansford, Kevin Henry, Patrick Crawford, Tony Selvaggio. (1:56:48).

13. Tessy #2 - Chris Snyder, Mark Lattimore, Steve Crosby, Tim Mcginn. (1:58:04).

14. The Flying Tigers - Seamus Haggerty, Jack Haggerty, Aaron Bouchard, Dave Hogestyn. (2:03:06).

15. Lupo's Lemons - Daniel Fitzgerald, James Wride, Christopher Fennessy, Dana Lupo. (2:12:43).

16. Integrative Massage - Jeff Richardson, Tim Wheeler Jr, Terry Traver, Gregg Van Buskirk. (2:13:06).

17. Cjs Pub 2 - Jim Jeffers, Mike Adams, Brian Chapman, Devin James. (2:15:14).

18. Perform4purpose - Ben Pinchak, Stephen Pinchak, Jim Vanarsdale, Paul Ciras. (2:16:41).

19. 3 Gens - Donna Kinch, Justin Skellington, Allan Peck, Sarah Eisel. (2:19:39).

Male Over 60

1. Frog Hollow Warriors - Mark Scholeno, Steve Valentino, Brian Murphy, Gary Kieffer. (1:37:16).

2. 3 Lemons And A Peach - Jeff Gasper, Kevin Moraghan, Rich Neugebauer, Jim Genkos. (1:37:44).

3. Team Atomic Racing - Tom Ravesi, Mo Howard, Ed Morrow, John Cootware. (1:38:44).

4. Ron Reeds Team - Eric Maki, Darl Zehr, Daniel Tracy, Ron Gay. (1:40:17).

5. Whitey & The Black Napkins - Pat Furnia, Mike Moore, Mark Cool, Chris Barrette. (1:50:44).

6. Pmd - Charles Levengood, Steve Shaible, Paul Gordon, Jenks Landis. (1:53:18).

7. The Absolutely Nutz - Emmet Owens, Richard O'neil, Philip Miller, Phil Eisenman. (2:06:55).

8. Weak Links - Gig Elliott, Ed Onori, C Robin Warn, Mike Picciano. (2:10:20).

9. Mosquito Control - James Osborne, Charles Cassidy, Willard Moulton, William Morris. (2:19:50).

Mixed Under 18

1. Fairport United - Tyler Fischer, Laura Woodruff, Brandon Fischer, Kathryn Woodruff. (1:59:48).

2. Super Kids - Tyler Gorzka, Jamison Gorzka, Caitlin Shortslef, Allison Shortslef. (2:04:05).

Mixed 18-39

1. Super Dads - Mike Bott, Mike Shortslef, Erin Shortslef, Brian Gorzka. (1:32:24).

2. Children Of The Sweet Corn - Katie Leenig, Rachel Morgan, Jacob Morgan, Jessica Morgan. (1:42:08).

3. Sojourn Farms I - Joe Cleary, Sylvie Froncek, Suz Newman, Lori Newman. (1:45:18).

4. Franklin's Tower - Claire Brundage, Pam Foresman, Brian Brundage, Kate Brundage. (1:51:46).

5. Race? I Thought You Said Case - Jessie Felde, Ken Quick, Pat Redmond, Michael Boreman. (1:51:52).

6. Team Graham - Danielle Graham, Eric Graham, Steven Seifert, Dan Beal. (1:58:43).

7. Tipsy Elves - Diarmid Quinlan, Devin Sullivan, Emily Sullivan, Jenna Quinlan. (1:59:07).

8. Undertrained & Overconfident - Kaitlin Brennan, John Brennan Iii, Ryan Brennan, Nate Bank. (1:59:32).

9. Pink Slayers - Chloe Picciano, Jack Carbonaro, Caitlin Rigby, James Vasile. (2:00:54).

10. Bo-Mer Plastics - Mia Picciano, Brian Colella, Emma Bachman, Allison Colella. (2:01:27).

11. Team Turnt Up - John Fiermonte, Danny Zambito, Lauren Walsh, Jess Feeley. (2:03:18).

12. Pyle's Pioneers - Wesley Burger, Eric Miller, Robert Miller, Tracy Miller. (2:14:19).

13. #22strong - Jimmy Vasile, Danni Vuillemot, Jake Hansen, Meg Giannotta. (2:18:10).

14. Hell + Charlie - Ricky Meyer, Steph Piech, Josh Kissel, Charlie Simkin. (2:25:23).

15. One Oar No More - Katie Whitmore, Kelly Mccarty, Steve Whitmore, Tim Whitmore. (2:32:49).

Mixed 40-59

1. Mason And Grant Air Handling - Chris Mason, David Tate, Wayne Mason, Tate Mason. (1:26:24).

2. Team Schlimmer - Mike Schlimmer, Emily Morlock, Joe Schlimmer, Paul Olney. (1:27:16).

3. Enginerds - Andi Camp, Dan Kwasnowski, John Camp, Max Camp. (1:32:19).

4. Mud Puppy And The Sea Beast - Kyleen Brady, John Murphy, Mike Brady, Skip Simmonds. (1:33:48).

5. Bragin Lynin Whin & Cryin - Tina Hunt, Ted Wawro, Peter Bettis, Rich Bingham. (1:37:03).

6. Team Z X 4 - Emily Zipprich, Mark Zipprich, Drew Zipprich, Caryle Zipprich. (1:38:33).

7. In Spite Of Ourselves - Stephanie Clapper, David Clapper, Keith Murray, Terri Murray. (1:42:19).

8. Darn Dirt Bikers - Zack Field, Miranda Withers, Dan Field, Richard Field. (1:43:58).

9. Extra Mile - Mike Davis, Brian Davis, Seth Malcolm, Betsy Malcolm. (1:45:14).

10. Rosey's Renegades - Kaela Turose, Alyssa Turose, John M. Turose, John C. Turose. (1:48:46).

11. Silver Street R.B.C. - Krista Chekansky, Lynne Digennaro, Joseph Chekansky, Patrick Collier. (1:50:58).

12. In Motion Events - Owen Gasper, Andrew Schutrumpt, Al Hastings, Nancy Pinchak. (1:51:28).

13. Exercise In Futility - Danielle Gutelius, Kenneth Gutelius, Bruce Gutelius, Laura Cooley. (1:55:49).

14. Fun And Gaims - Alyssa Wright, Gracie Schutrumpf, Ian Frackelton, Brad Davidson. (2:01:20).

15. Lafever-Bachman-Palmer-Sulliv - Dale Palmer, Michael Sullivan, Amy Lafever, Mike Bachman. (2:05:25).

16. Steve's Crew - Lauren Chyle, Dave Mason, Steve Dennis, Brian Mason. (2:05:28).

17. B Good - Dace Goodwin, Rob Goodwin, Brian Bischoping, Paul Bischoping. (2:05:34).

18. Catch 'Em If You Can - Ken Fischer, Julie Woodruff, Tobin Woodruff, Cathy Fischer. (2:12:35).

19. Cjs Pub 3 - Mike Sheehan, Pete Facteau, Amy Jeffers, Becca Pilkington. (2:15:35).

20. Nh Long Point Crew - Lindsay Ross, Mark Ross, Alicia Gilbert, Luial Gilbert. (2:15:54).

21. Whos Your Daddy - Ronda Kehoe, Mike Keating, Kelly Unger, Peter Okussick. (2:18:05).

22. The Glass Is Half Full - Don Miller, Amy Hodson, Mari Parsnick, Danielle Pratt. (2:24:35).

23. Curley's Drafts II - Kelly Green, Dan Leary, Eddie De La Cruz, Marty Keough. (2:45:54).

Mixed Over 60

1. Team Tuff - Chris Angier, David Colegrove, Mary Pat Speno, Steve Speno. (1:32:59).

2. Abcg - Brian Cummins, Doake Brown, Bruce Germain, Vanessa Fitts. (1:38:53).

3. Hair Shack Attack - Donna Langerfeld, Bill Gordon, Dan Littlejohn, Linda Littlejohn. (1:48:07).

4. Diehards - Jo Hicks, Vikki Hazelwood, Tim Roche, Norma Roche. (1:49:36).

5. The Oddsters - Dale Fox, Theresa Kosiner, Sue Fletcher, Lincoln Tranvaag. (1:50:49).

6. Bri's Guys - Tim Hanley, Linda Tersegno, Bob Slaon, Jim Hanley. (1:53:25).

Kayak Teams

Kayak Female Under 18

1. Cjs Pub 4 - Olivia Snodgrass, Gabby Jeffers, Marlie Chapman. (2:30:04).

Kayak Female 18-39

1. Team Ak - Bridget Moore, Amy Fuller, Julia Rescott. (2:09:46).

2. Not Fast But Kinda Furious - Stephanie Green, Taylre Conway, Renee Steigerwald. (2:28:53).

Kayak Female 40-59

1. Tug Hill Outfitters - Sascha Scott, Melissa Whipps, Emily Hart. (1:33:33).

2. Suck It Up Buttercup - Kristen Totolis, Mary Potter, Janette Buell. (2:02:55).

3. Tricky Trio - Mary Giannone, Lynne Halliwell, Julie Bennett. (2:12:54).

4. Tri-Chicas - Morgan Mucia, Amy Becerra, Christine Bennett. (2:13:41).

5. Angry Pirates 3.0 - Toni Heim, Amy Giannettino, Christina Calarco. (2:18:22).

6. Cliff's - Monica Hamilton, Maureen Clifford, Leslie Lamb. (2:20:23).

Kayak

Family

1. Spin To Win - Anna Spin, Scott Spin, Elizabeth Spin. (1:56:06).

2. Team Cdc - Derek Warren, Carl Warren, Cayden Warren. (1:56:43).

3. 4gnetwork - Dominic Grasso, Joe Grasso, Mia Grasso. (2:03:22).

4. Followtheleaders - Nicholas Leader, Alexia Leader, Michael Leader. (2:03:58).

5. Team Dobrovosky - Olivia Dobrovosky, Joanna Dobrovosky, Timothy Dobrovosky. (2:05:48).

6. American Pride - Juliana Acee, Karen Acee, Sarah Skeval. (2:14:35).

Kayak Male Under 18

1. Auburn Lax - Zachary Crosby, Samuel Crosby, Mitchell Mcginn. (2:02:35).

2. Couch Potatoes - Sean Acee, Peter Skeval, Nicholas Skeval. (2:08:21).

Kayak Male 18-39

1. Trained For Myles - Keegan Brady, Michael Sojka, Gary Mason. (1:24:11).

2. Gone With The Wind - Richard Rainone, Lucho Rodriguez, Eric Paoletti. (1:31:37).

3. Cornell Triathlon - Nate Barott, Thomas Giannettino, Vincent Giannettino. (1:43:12).

4. Team Crunchy - Charlie Elser, Christopher Quigley, Noah Christiantelli. (1:46:28).

5. Team Hatch-Lings - James Stewart, Thaddeaus Hatch, Stephen Giannetto. (1:46:59).

6. Pain Is Inevitable - Mitchell Janes, Jeremy Hinman, David Edmonds. (1:47:36).

7. Kitten Mittens - Alec Kovalczik, Benjaman Walter, Ethan Hickman. (1:49:27).

8. Manrays - Aiden Ward, Tyler Mason, Jacob Whiting. (1:52:43).

9. Paging Crna Bryan Nedwcomb - Bryan Newcomb, Ian Maywalt, Zach Waby. (1:56:53).

10. Curleys Ogs - Christopher Dominick, Joseph Kraushaar, Mark Leonello. (1:57:03).

11. Can't Nobody Hold Us Down - Isabelle Elia, Rachel Stowell, Phil Rose. (1:59:31).

12. The Hopefuls - Tyler Murphy, Travis Weatherbee, Joseph Armbruster. (2:08:31).

Kayak Male 40-59

1. Xs Energy - Derrick Jones, Zach Degen, James Mallory. (1:21:27).

2. Team Levaithan - Juan Martinez, Charles Brooks, David Wiltey. (1:22:31).

3. Brb - Matt Fogerty, Michael Crowell, Richard Weber. (1:28:59).

4. Haboru - Greg Haberlau, Scott Bochenek, Joe Rusin. (1:36:21).

5. Just In Time - Greg Hughey, Bruice Sermonis, Carl Holmes. (1:38:24).

6. Docside - Chris Rosa, William Manvell, Michael Baxter. (1:41:32).

7. Jelly City - Dean Benner, Brent Cunningham, John Zuercher. (1:50:17).

8. Salainte - Michael Flanigan, Paul Brennan, Brian Riley. (1:52:08).

9. Eman Meat - Caryl Peck, Shane Logan, Daniel Borcherding. (2:06:24).

10. Bianco Construction - Daniel Bianco, Robert Bianco Jr, Paul Wilson. (2:08:02).

11. Milazzo Pacelli Prosser Tea - Charles Milazzo, Bill Prosser, Mike Pacelli. (2:16:26).

Kayak Male Over 60

1. Slightly Higher Expectations - Bernard Deitrick, John Brennan, John Eberhardt. (1:36:29).

2. Old Smarts - Ken Osmun, Tom Bersani, Doug Halliday. (1:39:35).

3. Forty-Four - Michael Gardella, John Scolaro, Tracy Fitch. (1:55:25).

4. My Prediction? Pain - Bob Conner, Terry Curtin, Eric Foertch. (1:59:05).

Kayak Mixed Under 18

1. Get A Grip - Austin Wilkes, Katelyn Wilkes, Teddy Altman. (1:44:27).

Kayak Mixed 18-39

1. The Savage Hot Pockets - Chelsea Hendricks, Matthew Gelatt, Sam Beckwith. (1:49:06).

2. Saint Elmer's Fire - Mallorie Kilmer, Joey West, Connor Kilmer. (2:09:05).

3. Nailed It - Shannon Drake, Blair Drake, Matthew Hinman. (2:26:58).

4. Last Minute - Mike Moore, Claire Minnoe, Ella Bouley. (2:28:21).

5. Derbyknapp - Jessica Derbyshire, Dean Derbyshire, Jacob Knapp. (2:35:16).

Kayak Mixed 40-59

1. Red Mules Racing - Charles Joslyn, Charles Joslyn, Kcukes Bersani. (1:40:48).

2. Auburn Community Hosptial - Teagan Wilbur, Bridgette Dautrich, Frank Gerace. (1:45:12).

3. Gym And Tonic - Amelia Littrell, Robert Littrell, Tom Buerkle. (1:48:19).

4. 2 Gals And A Guy - Jenny Haines, Thomas Alexander, Sue Alexander. (1:49:41).

5. Hook Line And Sinker - Jim Wilkes, Tracy Altman, Travis Altman. (1:50:41).

6. A Bcd Team - Beth Stayton, Craig Mcmanus, Diane Nehring. (1:50:50).

7. Cjs Pub 1 - Wendy Gasowski, Mike Facteau, Dave Morgan. (1:51:11).

8. Free Range Chickens - Angela Smith, Cody Holmes, Fran Holmes. (1:51:27).

9. Sand Beach Striders - Mia Pinker, Sean Tonzi, David Pinker. (1:53:06).

10. Red Bull Wings - Jessica Pasik, Mike Pasik, Dave Kellner. (1:53:11).

11. Happ-Y Gang - Daniel Happ, Keith Miller, Mary Beth Gangloff. (1:55:57).

12. Put Together - Tim Mitchell, Thomas Hurst, Kathryn Disanto. (1:57:29).

13. Nb Fun - Nick Rusinko, Noah Rusinko, Susan Rusinko. (1:58:13).

14. Team Snyder - Marty Canavan, Mary Snyder, Josh Reif. (2:06:48).

15. Nibsy's Pub - Jeff Tuttle, Brennan Costello, Michael Costello. (2:11:23).

16. Hoacny - Maryann Roefaro, Richard Cherny, Amanda Kazanivsky. (2:16:02).

17. Hellgramites - Elizabeth Golicki, Mike Dropp, Bill Hall. (2:16:53).

18. Snap Crackle Pop - Stephanie Farrell, Matthew Flood, David Kassakatis. (2:20:33).

19. Thumbs Up - Sarah Dawson, Chuck Mason, Dan Townsend. (2:31:19).

20. A Mason & A Couple Of Dixons - Jaime Williams, Tim Perkins, Robert Brown. (2:33:24).

21. Damaged Goods - Roanne Olsen, Tammy Weatherstone, Chris Weatherstone. (2:46:41).

Kayak Mixed Over 60

1. Sneaky Chasers - Mark Krekeler, Kyle Whitler, Karen Gordon. (1:56:17).

2 Person Kayak Teams

1. Sultans Of Swing - Nick Ross, Len Barry, Payton Charles, Mackenzie Wise. (1:59:44).

2. Not Fast Just Furious - Amy Walker, Angelic Wright, Andrew Wright, James Danquer. (2:04:21).

3. Why Do I Have To Decide - Nicholas Fiermonte, Brooke Stevens, Marissa Netti, Meghan Mccole. (2:08:29).

4. The Great Racers - Michelle Netti, Ronald Netti, Jeff Pirozzolo, Tracey Pirozzolo. (2:10:37).

5. Foley's Follies - Leigh Downing, Mary Downing, Patti Herlihy, Natalia Herlihy. (2:38:14).

6. Pb06 - Emery House, Mary Waterman, Samantha Knapp, Anne Marie Smith. (2:39:31).

7. 4midables - Tonya Grunder, Sheila Yoensky, Leann Grunder, Jolyn Duff. (2:39:45).

Paddleboard Teams

1. Team Haase - Norah Czajka, Jeff Czajka, Lara Haase. (1:48:34).

2. Hellfire 011 - Eric Stermer, Theresa Mason, Amy Mason. (1:53:21).

3. Rocket Women - Kathryn Annan, Teresa Hoy, Deborah Stratton. (1:57:57).

4. Half In The Bag - Tim Pecht, Chris Brooker, Jason Demlein. (2:02:24).

5. 3 Cats - Mindy Griffin, Jim Johnston, Cal Johnston. (2:18:45).

Solo Racers

1. Chip - Chip Ohara, Chip Ohara, Chip Ohara. (1:32:13).

2. Neverthelesh - Greg Lesher, Greg Lesher, Greg Lesher. (1:33:05).

3. Whiskey On A Sunday - Cornelius Murray, Cornelius Murray, Cornelius Murray. (1:45:04).

4. Fiscal Jackhammer - Jacob Jirinec, Jacob Jirinec, Jacob Jirinec. (1:47:13).

5. Whatsup - Sean Daly, Sean Daly, Sean Daly. (1:54:42).

6. Kieb - Steven Kieb, Steven Kieb, Steven Kieb. (1:55:58).

7. Betsy Nicol - Betsy Nicol, Betsy Nicol, Betsy Nicol. (1:57:30).

8. Tim Bishop - Tim Bishop, Tim Bishop, Tim Bishop. (1:58:29).

9. The Lone Ranger - Joe Nesci, Joe Nesci, Joe Nesci. (2:03:52).

10. Caj - Chet Jozefski, Chet Jozefski, Chet Jozefski. (2:13:11).

11. No One To Blame But Myself - Ashley Decker, Ashley Decker, Ashley Decker. (2:15:02).

12. Robbins - Christine Robbins, Christine Robbins, Christine Robbins. (2:21:34).

13. On My Own - Jon Vermilyea, Jon Vermilyea, Jon Vermilyea. (2:38:37).

14. Hoping To Survive - William Mosier, William Mosier, William Mosier. (2:38:39).