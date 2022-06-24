PINE, ERIN

School: Villanova University Charles Widger School of Law
Future plans: ERIN HAS ACCEPTED A POSITION WITH A CRIMINAL DEFENSE FIRM IN THE PHILADELPHIA AREA.
Accomplishments: ERIN IS A 2014 GRADUATE OF PORT BYRON HIGH SCHOOL, EARNED AN ASSOCIATES DEGREE FROM CAYUGA COMMUNITY COLLEGE IN 2016 AND EARNED A BACHELOR DEGREE AT BINGHAMTON UNIVERSITY IN 2019. ERIN ENTERED VILLANOVA UNIVERSITY IN THE FALL OF 2020 ON A FULL ACADEMIC SCHOLARSHIP AND COMPLETED STUDIES THIS SPRING 2022 GRADUATING ON MAY 14TH WITH A JURIS DOCTOR DEGREE.
Parents' names: Kevin and Cindy Pine